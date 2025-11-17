Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері неділі, 16 листопада, триває атака російських безпілотників. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 17:30 повідомлялося про БпЛА курсом на Одещину/ Миколаївщину з акваторії Чорного моря.

О 17:31 - Нова група БпЛА:

на півночі Чернігівщини в південно-західному напрямку;

на півночі Сумщини, курсом на південь.

О 18:07 - БпЛА з півдня Сумщини - на Полтавщину.

О 18:37 - Полтавщина: БпЛА в Кременчуцькому р-ні., курсом на південний захід.

О 19:12 - БпЛА курсом на Одещину/ Миколаївщину з акваторії Чорного моря.

О 19:17 - БпЛА на Суми з півночі.

О 19:27 - БпЛА на Одесу з півдня.

Оновлена інформація

О 19:56 група безпілотників була помічена:

з півдня Сумщини - на Полтавщину.

на Полтавщину - на н.п. Решетилівка.

на півночі Запоріжжя - на н.п. Гірницьке.

на півдні Харківщини - на Дніпропетровщину.

на сході Харківщини - на н.п. Ізюм та Лозову.

на заході Донеччини - на захід.

О 20:23 - БпЛА на Суми з півночі.

Оновлена інформація

О 20:52 - повідомляється про пуски КАБ на Сумщину.

О 20:53 - пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 22:03 - Повітряні сили ЗСУ повідомили про:

БпЛА з півдня Сумщини - на Полтавщину;

БпЛА в центрі Харківщини, курсом на північний схід;

на півдні Харківщини - на Дніпропетровщину;

БЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на захід.

О 22:34 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 22:35 - БпЛА з півночі Сумщини - на Чернігівщину.

Оновлена інформація

О 23:18 - пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:42 - Одещина: БпЛА в напрямку Південного

О 23:43 - Херсонщина: група БпЛА в західному напрямку.

О 23:58 - БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря.

О 00:11 - група БпЛА на півдні Одещини, курсом на Ізмаїл.

Оновлена інформація

О 00:22 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 00:26 - пуски КАБ на Сумщину.

О 00:30 - Небезпека для Ізмаїла.

О 01:10 - Запоріжжя - ракетна небезпека.

О 01:28 - нова група БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря.

О 01:32 - БпЛА на сході Сумщини, курсом на південь (н.п. Кириківка)

О 01:50 - БпЛА на півночі Чернігівщини в південно-західному напрямку.

О 01:52 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 01:54 - велика група БпЛА продовжує рух на південь Одещини.

О 01:56 - Загроза застосування балістики з Курська. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

