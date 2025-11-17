Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері неділі, 16 листопада, триває атака російських безпілотників. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 17:30 повідомлялося про БпЛА курсом на Одещину/ Миколаївщину з акваторії Чорного моря.
О 17:31 - Нова група БпЛА:
- на півночі Чернігівщини в південно-західному напрямку;
- на півночі Сумщини, курсом на південь.
О 18:07 - БпЛА з півдня Сумщини - на Полтавщину.
О 18:37 - Полтавщина: БпЛА в Кременчуцькому р-ні., курсом на південний захід.
О 19:12 - БпЛА курсом на Одещину/ Миколаївщину з акваторії Чорного моря.
О 19:17 - БпЛА на Суми з півночі.
О 19:27 - БпЛА на Одесу з півдня.
Оновлена інформація
О 19:56 група безпілотників була помічена:
- з півдня Сумщини - на Полтавщину.
- на Полтавщину - на н.п. Решетилівка.
- на півночі Запоріжжя - на н.п. Гірницьке.
- на півдні Харківщини - на Дніпропетровщину.
- з півдня Сумщини - на Полтавщину.
- на сході Харківщини - на н.п. Ізюм та Лозову.
- на заході Донеччини - на захід.
О 20:23 - БпЛА на Суми з півночі.
Оновлена інформація
О 20:52 - повідомляється про пуски КАБ на Сумщину.
О 20:53 - пуски КАБ на Донеччину.
Оновлена інформація
О 22:03 - Повітряні сили ЗСУ повідомили про:
- БпЛА з півдня Сумщини - на Полтавщину;
- БпЛА в центрі Харківщини, курсом на північний схід;
- на півдні Харківщини - на Дніпропетровщину;
- БЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на захід.
О 22:34 - Пуски КАБ на Донеччину.
О 22:35 - БпЛА з півночі Сумщини - на Чернігівщину.
Оновлена інформація
О 23:18 - пуски КАБ на Запоріжжі.
О 23:42 - Одещина: БпЛА в напрямку Південного
О 23:43 - Херсонщина: група БпЛА в західному напрямку.
О 23:58 - БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря.
О 00:11 - група БпЛА на півдні Одещини, курсом на Ізмаїл.
Оновлена інформація
О 00:22 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 00:26 - пуски КАБ на Сумщину.
О 00:30 - Небезпека для Ізмаїла.
О 01:10 - Запоріжжя - ракетна небезпека.
О 01:28 - нова група БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря.
О 01:32 - БпЛА на сході Сумщини, курсом на південь (н.п. Кириківка)
О 01:50 - БпЛА на півночі Чернігівщини в південно-західному напрямку.
О 01:52 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 01:54 - велика група БпЛА продовжує рух на південь Одещини.
О 01:56 - Загроза застосування балістики з Курська. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
У дроновой ППО є безперечні переваги - мобільність, універсальність, малі початкові вкладення для вже досвідченого екіпажу, якщо тільки мова не їде про відбиття масованих атак.
Дронова ППО зараз незамінна на фронті на тлі відсутності інших засобів. Але вона не може забезпечити відбиття масованої атаки дронів.
Чому?... - Тому що на кожен дрон потрібен досвідчений оператор. А якщо атака масована, то операторів потрібно багато.
Вночі - а шахеди літають переважно вночі - кожному оператору потрібен радар. Інакше ви ворожій дрон в небі не знайдете. З радарами в нас біда...
І в день, і в ночі кожному оператору потрібен екіпаж - хоча б водій, технік. Кожен екіпаж повинен чергувати на шляху прольоту шахедів, тому що дальність роботи фпв-перехоплювачів дуже невелика.
Дрони-перехоплювачі погано працюють в сильний вітер, сніг, дощ, і взагалі ефективність сильно залежить від досвіду екіпажу і оператора, від людського фактору.
Тому ніде в світі, крім України не будують чисто дронову ППО.
Тому що ефективність ППО рахується не кількістю збитих цілей, а кількістю пролетівших, і вразивших наши оселі.
В нас на ЗРК не виділяють майже не копійки, проте мільярди надають наближеним до влади виробникам дронів-перехоплювачів.
Але чи дає нам всім надійний захист?... - Ні!
Президент ще на початку року казав, що всі гроші світу держава буде спрямовувати на дрони-перехоплювачі. Шмигаль, казав що вже купується майже тисяча дронів на добу. Тисяча! Плюс - дрони від крутих волонтерів.
А скільки шахедів за добу збивається цими дронами?... Тисяча?... Півтисячі?... Скільки?...
12 листопада 2025 року президент Зеленський повідомив, що з початку місяця дронами збито... 450 шахедів. 450 шахедів за півмісяця! - Ось справжня ефективність тільки дронової ППО, на яку спрямовані всі гроші світу.
Чи можемо ми зробити свою ефективну комбіновану ППО з дронів, ЗРК, літаків, артилерії? - так, можемо. Але гроші на це не виділяються, держава не консолідує зусилля розробників, не ставить завдання, бо працює корупційний конвеєр дронової ППО, а хто проти - тої ворог держави.
І це ще ворог не почав масово використовувати реактивні шахеди і далекобійні КАБи, проти яких дронова ППО просто безсила.
Приводом для суперечки стала поправка щодо фінансування конкурсу «Рідна іграшка», метою якого є пошук вітчизняних аналогів закордонним іграшковим брендам. «Ніяких лабубу. Тільки наші матрьошки», - заявив один із політиків. На що Макаров відповів: «Ну гаразд, може, зробимо крок уперед від матрьошки. Чебурашку хоч можна?
Свою версію парламентарій побудував на відомому сюжеті з мультфільму, де персонаж прибуває в ящику з апельсинами. За словами Макарова, єдиною країною, яка постачала апельсини в СРСР у ту епоху, був Ізраїль. «Чебурашка єврей», - підсумував він.
Колеги депутата спробували оскаржити це твердження, вказавши, що цитрусові також імпортувалися з Марокко та Іспанії. Проте Макаров відкинув ці аргументи, заявивши, що з Марокко везли *********, та якщо з Іспанії у роки апельсини не поставлялися. "Чебурашка не іспанець", - підкреслив Макаров.
