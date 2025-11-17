Российские БПЛА атаковали Харьковскую область: две громады остались без электроснабжения
Россия продолжает обстреливать территорию Украины ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
По данным Изюмской городской военной администрации, российские "Шахеды" атаковали город Изюм в 22:30. Сначала часть Изюмской громады осталась без электроэнергии, а затем свет пропал на всей ее территории.
Также в результате атаки полностью обесточена Балаклейская громада.
Позже в Телеграме Изюмской ГВА добавили, что энергетики работают над установлением обстоятельств и масштабов аварийной ситуации, а аварийно-восстановительные работы продолжат завтра.
Объекты водоснабжения и водоотведения будут работать с 06.00 до 9.00.
