Оккупанты ударили БпЛА по детской площадке и гражданскому предприятию в Харькове (обновлено)

Сегодня, 16 ноября, враг нанес удар БПЛА типа "Молния" по Холодногорскому району Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, повреждено остекление окон многоквартирного дома.

Отмечается, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.

На месте вражеского удара работают подразделения ГСЧС.

В свою очередь, городской голова Игорь Терехов сообщил, что попадание произошло по детской площадке.

Обновленная информация

Зафиксирован еще один удар по гражданскому предприятию Холодногорского района.

Тип БПЛА, которым враг нанес удар по городу, устанавливается. Пока информация о пострадавших не поступала.