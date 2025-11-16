Окупанти вдарили БпЛА по дитячому майданчику та цивільному підприємству в Харкові (оновлено)
Сьогодні, 16 листопада, ворог завдав удару БпЛА типу "Молнія" по Холодногірському району Харкова.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку.
Зазначається, що на цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
На місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС.
Своєю чергою міський голова Ігор Терехов повідомив, що влучання сталося по дитячому майданчику.
Оновлена інформація
Зафіксовано ще один удар по цивільному підприємству Холодногірського району.
Тип БПЛА, яким ворог завдав удару по місту, встановлюється. Наразі інформація про постраждалих не надходила.
