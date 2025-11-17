УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6787 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харківщину
801 0

Російські БпЛА атакували Харківську область: дві громади залишилися без електропостачання

Харківська область частково знеструмлена через атаку російських шахедів

Росія продовжує обстрілювати територію України ударними безпілотниками. Вибухи пролунали на Харківщині, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

За даними Ізюмської міської військової адміністрації, російські "Шахеди" атакували місто Ізюм о 22:30. Спершу частина Ізюмської громади залишилася без електроенергії, а згодом світло пропало на всій її території.

Також внаслідок атаки повністю знеструмлено Балаклійську громаду.

Пізніше в Телеграмі Ізюмської МВА додали, що енергетики працюють над встановленням обставин та масштабів аварійної ситуації, а аварійно- відновлювальні роботи продовжать завтра.

Об'єкти водопостачання та водовідведення працюватимуть з 06.00 до 9.00.

Ми раніше повідомляли: 

Читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5898) атака (1564) Ізюм (362) Балаклія (300) Харківська область (2771) Ізюмський район (226)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 