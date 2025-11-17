Російські БпЛА атакували Харківську область: дві громади залишилися без електропостачання
Росія продовжує обстрілювати територію України ударними безпілотниками. Вибухи пролунали на Харківщині, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо
За даними Ізюмської міської військової адміністрації, російські "Шахеди" атакували місто Ізюм о 22:30. Спершу частина Ізюмської громади залишилася без електроенергії, а згодом світло пропало на всій її території.
Також внаслідок атаки повністю знеструмлено Балаклійську громаду.
Пізніше в Телеграмі Ізюмської МВА додали, що енергетики працюють над встановленням обставин та масштабів аварійної ситуації, а аварійно- відновлювальні роботи продовжать завтра.
Об'єкти водопостачання та водовідведення працюватимуть з 06.00 до 9.00.
