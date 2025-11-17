Войска РФ атаковали дронами Одесскую область: пострадал человек, горели объекты энергетической и портовой инфраструктуры
В ночь на понедельник, 17 ноября 2025 года, войска РФ снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Горели объекты энергетической и портовой инфраструктуры
В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры.
"По предварительной информации пострадал один человек", - говорится в сообщении.
К ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
Накануне сообщалось, что Измаил атаковали вражеские БПЛА, жителей призвали к информационной тишине.
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