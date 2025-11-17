1 558 4
На Одещині знеструмлення через удар по енергооб’єкту ДТЕК: Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу
Вночі 17 листопада ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.
Є знеструмлення
"4 000 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 32 500 - тимчасово без світла", - пояснили у ДТЕК.
"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.
Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Одещину: постраждала людина, пошкоджено портове обладнання та цивільні судна.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Зеленський+ разумков-стефанчуки, гончарук, шмигаль, свириденко з даниловим та умеровим, та генпрокурорські, мають факти про це!?!?