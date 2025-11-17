На Одещині знеструмлення через удар по енергооб’єкту ДТЕК: Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу

Вночі 17 листопада ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

Є знеструмлення

"4 000 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 32 500 - тимчасово без світла", - пояснили у ДТЕК.

"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Одещину: постраждала людина, пошкоджено портове обладнання та цивільні судна.

