На Одещині знеструмлення через удар по енергооб’єкту ДТЕК: Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу

Вночі 17 листопада ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

Є знеструмлення

"4 000 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 32 500 - тимчасово без світла", - пояснили у ДТЕК.

"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Одещину: постраждала людина, пошкоджено портове обладнання та цивільні судна.

Ахметов надасть допомогу
17.11.2025 09:05 Відповісти
Нскільки мені відомо, то президентом України є не Ахметов. Від Ахметова п'ять років був премєр-міністр Шмигаль. Від медведчувка спікер Верховної Ради і верещук,. А він Бені сам Боневтік Порзорно-Брехливий і виключно всі хуцпісти фірми "Приват". Всі міністерства також виключно з його слугорижноїх команди. Але що я пишу, мідрий нарід мабуть добре знав, що робив у 2019 році?
17.11.2025 09:58 Відповісти
Хто був і коли президентом України мені відомо. І до чого тут президенти і прем'єр міністри, я писала про власника дтек
17.11.2025 13:19 Відповісти
Ахметов з керовніками ДЕТЕК та Урядом і НКРЕКП, не тільки прибутки отримували за продаж енергетики, а мабуть і законодавство України виконували!?!?



ЗАКОН УКРАЇНИ «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Зеленський+ разумков-стефанчуки, гончарук, шмигаль, свириденко з даниловим та умеровим, та генпрокурорські, мають факти про це!?!?
17.11.2025 09:18 Відповісти
 
 