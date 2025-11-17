В Одесской области отключение электроэнергии из-за удара по энергообъекту ДТЭК: повреждения значительные. Ремонт потребует времени

Ночью 17 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Есть отключение электроэнергии

"4 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 32 500 - временно без света", - пояснили в ДТЭК.

"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей.

Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

