В Одесской области отключение электроэнергии из-за удара по энергообъекту ДТЭК: повреждения значительные. Ремонт потребует времени
Ночью 17 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
Есть отключение электроэнергии
"4 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 32 500 - временно без света", - пояснили в ДТЭК.
"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей.
Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Одесскую область: пострадал человек, повреждено портовое оборудование и гражданские суда.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Зеленський+ разумков-стефанчуки, гончарук, шмигаль, свириденко з даниловим та умеровим, та генпрокурорські, мають факти про це!?!?