РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10261 посетитель онлайн
Новости Удары по энергетике
737 2

В Одесской области отключение электроэнергии из-за удара по энергообъекту ДТЭК: повреждения значительные. Ремонт потребует времени

удар по ДТЭК

Ночью 17 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть отключение электроэнергии

"4 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 32 500 - временно без света", - пояснили в ДТЭК.

"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей.

Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Измаил атаковали вражеские БПЛА: жителей призвали к информационной тишине

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Одесскую область: пострадал человек, повреждено портовое оборудование и гражданские суда.

Читайте: Рашисты ударили по рынку в Черноморске Одесской области: два человека погибли, 10 пострадали. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесская область (3956) энергетика (2826) ДТЭК (558)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахметов надасть допомогу
показать весь комментарий
17.11.2025 09:05 Ответить
Ахметов з керовніками ДЕТЕК та Урядом і НКРЕКП, не тільки прибутки отримували за продаж енергетики, а мабуть і законодавство України виконували!?!?



ЗАКОН УКРАЇНИ «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Зеленський+ разумков-стефанчуки, гончарук, шмигаль, свириденко з даниловим та умеровим, та генпрокурорські, мають факти про це!?!?
показать весь комментарий
17.11.2025 09:18 Ответить
 
 