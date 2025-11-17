Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру 5 областей, - Минэнерго
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Действуют графики отключений
Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Одесскую область: пострадал человек, повреждено портовое оборудование и гражданские суда.
- Впоследствии стало известно, что в Одесской области отключение электроэнергии из-за удара по энергообъекту ДТЭК. Повреждения значительные. Ремонт потребует времени.
