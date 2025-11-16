РУС
Минэнерго об отключении электроэнергии в Черниговской области: свет восстановят, как только позволит ситуация с безопасностью

свет пропал в Черниговской области

Враг снова атаковал объект энергетической инфраструктуры в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть отключение электроэнергии

Как отмечается, обесточена часть громад региона.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении.

Читайте также: Энергетики подключили часть потребителей в Черниговской области, восстановительные работы продолжаются, - Минэнерго

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Черниговскую область, часть Нежинского и Прилукского районов без света, повреждена транспортная инфраструктура.
  • Также сообщалось, что в Одесской области отключение электроэнергии из-за вражеской атаки.

Читайте также: Войска РФ атаковали дронами Одесскую область: повреждены объекты энергетики. ФОТОрепортаж

энергетика (2826) Минэнерго (443) Черниговская область (1403)
Говоря простым языком - вывозите детей и всех старых-больных ( НЕкомбатантов) а то миндичи уже даже не будут притворяться, что способны чем то помочь ситуации
16.11.2025 12:56 Ответить
щойно перерахуємо гроші міндічам і хуіндічам до ізраіля
16.11.2025 12:58 Ответить
Навіщо вам посередники? Відразу перераховуйте Ze, в офшор.
16.11.2025 13:33 Ответить
у нас вже по 2 години виключають за добу . велика подяка Електрикам за відновлення
16.11.2025 12:58 Ответить
тобто нікада ..бо безпекова ситуація там срака
16.11.2025 13:05 Ответить
все відновлюється ,даремно кацапи бомбили
16.11.2025 13:10 Ответить
Мешканцям чернігівщини за відсутність електроенергії треба докувати Міндічу та особисто Zе, яки надалиможливість русне руйнувати інфраструктуру, с3,14здив гроши на спорудження захисту зазначеной інфраструктури.
16.11.2025 13:31 Ответить
 
 