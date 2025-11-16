Минэнерго об отключении электроэнергии в Черниговской области: свет восстановят, как только позволит ситуация с безопасностью

Враг снова атаковал объект энергетической инфраструктуры в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть отключение электроэнергии

Как отмечается, обесточена часть громад региона.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Черниговскую область, часть Нежинского и Прилукского районов без света, повреждена транспортная инфраструктура.

Также сообщалось, что в Одесской области отключение электроэнергии из-за вражеской атаки.

