Атаки на Черниговскую область: часть Нежинского и Прилуцкого районов без света, повреждена транспортная инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска за прошедшие сутки атаковали энергообъект в Нежине Черниговской области, также повреждена транспортная инфраструктура в районе.
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в целом за прошедшие сутки агрессор нанес 26 ударов по Черниговской области, зафиксировано 42 взрыва.
Удар по энергообъекту в Нежине
Вчера днем вражеские "герани" атаковали энергообъект в Нежине. Сейчас ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилукском районах без света. Энергетики уже работают - восстановительные работы продолжаются до сих пор.
Другие повреждения
Также в Нежинском районе повреждена транспортная инфраструктура.
Беспилотник снова ударил по Семеновке, в результате чего повреждено административное здание.
В Новгород-Северском районе на Коропщине из-за попадания вражеского БПЛА загорелся нежилой дом. Также выбиты окна в доме культуры.
Последствия атак
Отключение электроэнергии в Черниговской области
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что враг атаковал важный энергетический объект в Нежинскомрайоне Черниговской области.
- В результате обстрела значительная часть области осталась без электроснабжения.
- Энергетики зажилили часть потребителей в Черниговской области, восстановительные работы продолжаются.
