Атаки на Черниговскую область: часть Нежинского и Прилуцкого районов без света, повреждена транспортная инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска за прошедшие сутки атаковали энергообъект в Нежине Черниговской области, также повреждена транспортная инфраструктура в районе.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в целом за прошедшие сутки агрессор нанес 26 ударов по Черниговской области, зафиксировано 42 взрыва.

Удар по энергообъекту в Нежине

Вчера днем вражеские "герани" атаковали энергообъект в Нежине. Сейчас ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилукском районах без света. Энергетики уже работают - восстановительные работы продолжаются до сих пор.

Другие повреждения

Также в Нежинском районе повреждена транспортная инфраструктура.

Беспилотник снова ударил по Семеновке, в результате чего повреждено административное здание.

В Новгород-Северском районе на Коропщине из-за попадания вражеского БПЛА загорелся нежилой дом. Также выбиты окна в доме культуры.

Последствия атак











