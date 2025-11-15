Энергетики заживили часть потребителей на Черниговщине, восстановительные работы продолжаются, - Минэнерго
В Черниговской области энергетики уменьшили количество потребителей, оставшихся без света в результате российского удара.
Об этом в телеэфире сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает "Укрінформ", информирует Цензор.НЕТ.
Часть потребителей снова с электричеством
По словам Колесника, в результате удара по энергообъекту в Черниговской области было обесточено около 332 тыс. потребителей.
"За несколько часов энергетикам удалось реализовать резервные схемы питания, что позволило уменьшить количество обесточенных потребителей до 173,5 тыс.", - сказал заместитель министра.
Он отметил, что после получения разрешения от военных восстановительные работы продолжаются непрерывно. Также для покрытия спроса на электричество оперативно привлекаются резервные мощности.
Общая ситуация в энергосистеме
Как рассказал Колесник, общая ситуация в энергосистеме остается динамичной, но управляемой.
Из-за последствий массированных атак в большинстве областей, в частности прифронтовых, действуют почасовые отключения. В то же время благодаря стабилизации ситуации в части областей энергетики могут уменьшать количество очередей отключений.
Отключение электроэнергии в Черниговской области
