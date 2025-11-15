Энергетики заживили часть потребителей на Черниговщине, восстановительные работы продолжаются, - Минэнерго

В Черниговской области энергетики уменьшили количество потребителей, оставшихся без света в результате российского удара.

Об этом в телеэфире сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает "Укрінформ", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Часть потребителей снова с электричеством

По словам Колесника, в результате удара по энергообъекту в Черниговской области было обесточено около 332 тыс. потребителей.

"За несколько часов энергетикам удалось реализовать резервные схемы питания, что позволило уменьшить количество обесточенных потребителей до 173,5 тыс.", - сказал заместитель министра.

Он отметил, что после получения разрешения от военных восстановительные работы продолжаются непрерывно. Также для покрытия спроса на электричество оперативно привлекаются резервные мощности.

Читайте также: Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, - Минэнерго

Общая ситуация в энергосистеме

Как рассказал Колесник, общая ситуация в энергосистеме остается динамичной, но управляемой.

Из-за последствий массированных атак в большинстве областей, в частности прифронтовых, действуют почасовые отключения. В то же время благодаря стабилизации ситуации в части областей энергетики могут уменьшать количество очередей отключений.

Читайте также: В "Укрэнерго" рассказали о последствиях ночной массированной атаки на энергетику

Отключение электроэнергии в Черниговской области

Напомним, что ранее сообщалось о том, что враг атаковал важный энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области.

В результате обстрела значительная часть области осталась без электроснабжения.

Читайте также: Враг повредил важный энергообъект в Черниговской области: значительная часть области без электроснабжения