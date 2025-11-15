Енергетики заживили частину споживачів на Чернігівщині, відновлювальні роботи тривають, - Міненерго

У Чернігівській області енергетики зменшили кількість споживачів, які залишилися без світла внаслідок російського удару.

Про це в телеефірі повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Частина споживачів знову зі світлом

За словами Колісника, внаслідок удару по енергооб'єкту на Чернігівщині було знеструмлено близько 332 тис. споживачів.

"За кілька годин енергетикам вдалося реалізувати резервні схеми заживлення, що дозволило зменшити кількість знеструмлених споживачів до 173,5 тис.",- сказав заступник міністра.

Він зазначив, що після отримання дозволу від військових відновлювальні роботи тривають безперервно. Також для покриття попиту на електрику оперативно залучаються резервні потужності.

Загальна ситуація в енергосистемі

Як розповів Колісник, загальна ситуація в енергосистемі залишається динамічною, однак керованою.

Через наслідки масованих атак у більшості областей, зокрема прифронтових, діють погодинні відключення. Водночас завдяки стабілізації ситуації у частині областей енергетики можуть зменшувати кількість черг відключень.

Знеструмлення на Чернігівщині

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ворог атакував важливий енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області.
  • Внаслідок обстрілу значна частина області залишилася без електропостачання.

Дякую рядовим енергетикам!
15.11.2025 18:42 Відповісти
І такими справжніми спеціалістами керують корупційні нікчеми та повії!
15.11.2025 22:01 Відповісти
 
 