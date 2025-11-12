Ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, - Міненерго

Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Упродовж минулої доби російські війська атакували по енергооб’єкти у кількох областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Застосовуються графіки відключень

Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

