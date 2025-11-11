РФ атакувала енергооб’єкти у трьох областях, - Міненерго

Російські окупаційні війська в ніч на 11 листопада атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Удари по енергетиці

Було атаковано енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей.

Наразі на пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Відключення

Протягом доби в Україні тривають графіки погодинних відключень та обмежень потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Що передувало?

Зранку Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував дронами Одещину: поранено людину, пошкоджено депо "Укрзалізниці" та енергооб’єкти.

Частину Одещини знеструмлено внаслідок атаки РФ.

