РФ атакувала енергооб’єкти у трьох областях, - Міненерго
Російські окупаційні війська в ніч на 11 листопада атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Удари по енергетиці
Було атаковано енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей.
Наразі на пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Відключення
Протягом доби в Україні тривають графіки погодинних відключень та обмежень потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Що передувало?
Зранку Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував дронами Одещину: поранено людину, пошкоджено депо "Укрзалізниці" та енергооб’єкти.
Частину Одещини знеструмлено внаслідок атаки РФ.
Roman Stambul
ПРОСТО Я #478954
vsbu vsbu
Kravchenko Igor
