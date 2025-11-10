Енергосистема України тримається завдяки співпраці, інвестиціям і людській витривалості, – Сахарук

Нинішня хвиля російських атак на українську енергетику відрізняється масштабністю, різноманітністю засобів ураження та методичністю, а удари тепер спрямовані не лише на великі підстанції, а й на розподільчі мережі, особливо у прикордонних регіонах – Чернігівській, Сумській, Харківській областях.

Про це генеральний директор D.TRADING Дмитро Сахарук сказав під час надзвичайної сесії Київського Безпекового Форуму про ситуацію в енергетиці та економіці України, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни змінили тактику – тепер вони цілеспрямовано б’ють по розподільчих мережах, зокрема в регіонах біля лінії фронту. Це ускладнює відновлення, адже ресурс обладнання, який ми могли переставляти з об’єкта на об’єкт, уже вичерпано", – зазначив Сахарук.

Він підкреслив, що нині найбільшим викликом є пошук обладнання, яке можна швидко встановити або відремонтувати. Його шукають у країнах, що мають схожі енергетичні системи – Румунії, Польщі, Хорватії, Греції та інших державах колишнього радянського впливу. За словами Сахарука, ключову роль у цьому процесі відіграє співпраця з європейськими партнерами, які допомагають виходити на компанії, що володіють потрібними комплектами.

"Ми всі – і "Укренерго", і "Центренерго", і приватні компанії - шукаємо обладнання по всій Європі. Без партнерства неможливо забезпечити швидке відновлення. Другий важливий компонент – фінансування, а третій – це люди, які вже четвертий рік працюють без перепочинку, відновлюючи систему під обстрілами", - наголосив він.

Окремо керівник D.TRADING відзначив роль ППО у збереженні енергетичної інфраструктури: "Ти можеш безкінечно відновлювати, але якщо не буде ефективного захисту – усе повторюватиметься. Зараз противник використовує навіть балістичні ракети, тож потрібна серйозна система оборони, а не лише пасивний захист".

Сахарук також навів приклади інвестицій групи ДТЕК, яка за час війни вклала 78 мільярдів гривень в енергетику. Зокрема компанія спрямувала 20 млрд грн у відновлення електростанцій і видобуток вугілля; 18 млрд грн – у розподілену генерацію, зокрема найбільший вітропарк у Європі та 200 МВт систем накопичення енергії; 14 млрд грн – у видобуток газу; 15 млрд грн – у розвиток електромереж.

"Енергосистема може бути стійкою лише тоді, коли інвестуєш у всі сегменти – генерацію, розподіл, "зелену" енергію, газ. І саме така стратегія дає нам шанс пройти цю зиму впевнено", – підсумував Сахарук.

