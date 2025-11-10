РУС
Энергосистема Украины держится благодаря сотрудничеству, инвестициям и человеческой выносливости, – Сахарук

генеральный директор D.TRADING Дмитрий Сахарук

Нынешняя волна российских атак на украинскую энергетику отличается масштабностью, разнообразием средств поражения и методичностью, а удары теперь направлены не только на крупные подстанции, но и на распределительные сети, особенно в приграничных регионах – Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

Об этом генеральный директор D.TRADING Дмитрий Сахарук сказал во время чрезвычайной сессии Киевского Форума безопасности о ситуации в энергетике и экономике Украины, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне изменили тактику теперь они целенаправленно бьют по распределительным сетям, в частности в регионах у линии фронта. Это затрудняет восстановление, ведь ресурс оборудования, который мы могли переставлять с объекта на объект, уже исчерпан", – отметил Сахарук.

Он подчеркнул, что сейчас самым большим вызовом является поиск оборудования, которое можно быстро установить или отремонтировать. Его ищут в странах, имеющих схожие энергетические системы – Румынии, Польше, Хорватии, Греции и других государствах бывшего советского влияния. По словам Сахарука, ключевую роль в этом процессе играет сотрудничество с европейскими партнерами, которые помогают выходить на компании, обладающие нужными комплектами.

"Мы все и "Укрэнерго", и "Центрэнерго", и частные компании – ищем оборудование по всей Европе. Без партнерства невозможно обеспечить быстрое восстановление. Второй важный компонент финансирование, а третий это люди, которые уже четвертый год работают без передышки, восстанавливая систему под обстрелами", – подчеркнул он.

Отдельно руководитель D.TRADING отметил роль ПВО в сохранении энергетической инфраструктуры: "Ты можешь бесконечно восстанавливать, но если не будет эффективной защиты все будет повторяться. Сейчас противник использует даже баллистические ракеты, поэтому нужна серьезная система обороны, а не только пассивная защита".

Сахарук также привел примеры инвестиций группы ДТЭК, которая за время войны вложила 78 миллиардов гривен в энергетику. В частности, компания направила 20 млрд грн на восстановление электростанций и добычу угля; 18 млрд грн – в распределенную генерацию, в частности крупнейший ветропарк в Европе и 200 МВт систем накопления энергии; 14 млрд грн – в добычу газа; 15 млрд грн – в развитие электросетей.

"Энергосистема может быть устойчивой только тогда, когда инвестируешь во все сегменты генерацию, распределение, "зеленую" энергию, газ. И именно такая стратегия дает нам шанс пройти эту зиму уверенно", – подытожил Сахарук.

энергетика (2785) ДТЭК (556) Киевский форум по безопасности (151)
Топ комментарии
+1
Що ти мелеш? Все це виключно завдяки потужній праці Найвідоснігого зі своїми гундосиками. не дарма тільки цим і займається. Ну, окрім виводу коштів на офошори та на криптогаманці.
показать весь комментарий
10.11.2025 21:30 Ответить
+1
Енергосистема України тримається завдяки АЕС
показать весь комментарий
10.11.2025 21:33 Ответить
+1
Всьо, в лєсу.
показать весь комментарий
10.11.2025 21:43 Ответить
Що ти мелеш? Все це виключно завдяки потужній праці Найвідоснігого зі своїми гундосиками. не дарма тільки цим і займається. Ну, окрім виводу коштів на офошори та на криптогаманці.
показать весь комментарий
10.11.2025 21:30 Ответить
Інвестиції Галушка не всі вивело, а люди слава богу ще е.
показать весь комментарий
10.11.2025 21:31 Ответить
Енергосистема України тримається завдяки АЕС
показать весь комментарий
10.11.2025 21:33 Ответить
А Міндич??? Хоч би його згадали, чи вже фсьо...цей во, в лєс?
показать весь комментарий
10.11.2025 21:36 Ответить
Всьо, в лєсу.
показать весь комментарий
10.11.2025 21:43 Ответить
Чекайте, шось я заплутафсь, так там вже якогось поліціянта хапонули з мульйонами, чи це не той? А отой, що з Полтави їхав, як його курву...Вобшим...
показать весь комментарий
10.11.2025 21:46 Ответить
А я думаю що лише і виключно завдяки Потужному!
показать весь комментарий
10.11.2025 21:43 Ответить
В три рівні інвестували вже два роки тому але мабуть не так зрозуміли і вийшов котедж трьохрівневий десь за кордоном
показать весь комментарий
10.11.2025 21:48 Ответить
Навіть дивно, що вона вціліла взагалі, зважаючи на те, що всю допомогу і кошти на захист вкрала зелена шобла. Не дивно, що зараз ми маємо де факто осінь 22 року, і після розслідування НАБУ, чудово зрозуміло, чому! Усіх дотичних до схематозів в енергетиці - під суд і смертну кару, як держзрадникам!
показать весь комментарий
10.11.2025 21:51 Ответить
Повилазили заідусіль...І сєня кріль, і залужний, і пишний, тепер всі експерти в енергетиці стали.
показать весь комментарий
10.11.2025 21:55 Ответить
Відновлювати енергосистему без виробництва ЗРК це феноменальна втупленість.
показать весь комментарий
10.11.2025 22:48 Ответить
 
 