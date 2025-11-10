Энергосистема Украины держится благодаря сотрудничеству, инвестициям и человеческой выносливости, – Сахарук

Нынешняя волна российских атак на украинскую энергетику отличается масштабностью, разнообразием средств поражения и методичностью, а удары теперь направлены не только на крупные подстанции, но и на распределительные сети, особенно в приграничных регионах – Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

Об этом генеральный директор D.TRADING Дмитрий Сахарук сказал во время чрезвычайной сессии Киевского Форума безопасности о ситуации в энергетике и экономике Украины, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне изменили тактику – теперь они целенаправленно бьют по распределительным сетям, в частности в регионах у линии фронта. Это затрудняет восстановление, ведь ресурс оборудования, который мы могли переставлять с объекта на объект, уже исчерпан", – отметил Сахарук.

Он подчеркнул, что сейчас самым большим вызовом является поиск оборудования, которое можно быстро установить или отремонтировать. Его ищут в странах, имеющих схожие энергетические системы – Румынии, Польше, Хорватии, Греции и других государствах бывшего советского влияния. По словам Сахарука, ключевую роль в этом процессе играет сотрудничество с европейскими партнерами, которые помогают выходить на компании, обладающие нужными комплектами.

"Мы все – и "Укрэнерго", и "Центрэнерго", и частные компании – ищем оборудование по всей Европе. Без партнерства невозможно обеспечить быстрое восстановление. Второй важный компонент – финансирование, а третий – это люди, которые уже четвертый год работают без передышки, восстанавливая систему под обстрелами", – подчеркнул он.

Отдельно руководитель D.TRADING отметил роль ПВО в сохранении энергетической инфраструктуры: "Ты можешь бесконечно восстанавливать, но если не будет эффективной защиты – все будет повторяться. Сейчас противник использует даже баллистические ракеты, поэтому нужна серьезная система обороны, а не только пассивная защита".

Сахарук также привел примеры инвестиций группы ДТЭК, которая за время войны вложила 78 миллиардов гривен в энергетику. В частности, компания направила 20 млрд грн на восстановление электростанций и добычу угля; 18 млрд грн – в распределенную генерацию, в частности крупнейший ветропарк в Европе и 200 МВт систем накопления энергии; 14 млрд грн – в добычу газа; 15 млрд грн – в развитие электросетей.

"Энергосистема может быть устойчивой только тогда, когда инвестируешь во все сегменты – генерацию, распределение, "зеленую" энергию, газ. И именно такая стратегия дает нам шанс пройти эту зиму уверенно", – подытожил Сахарук.

