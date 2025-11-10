Удары по энергетической инфраструктуре - военные преступления и часть плана Путина, - Яценюк

Российские обстрелы украинских энергетических объектов, которые, безусловно, являются военным преступлением и частью плана по геноциду украинцев. Их цель - остановить предоставление Украине дальнобойного оружия.

Об этом сказал председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк во время чрезвычайной сессии КФБ о ситуации в энергетике и экономике Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что делает Путин - это преступления против человечества. Ведь бомбардировки украинских инфраструктурных и энергетических объектов подпадают под международное определение военных преступлений против человечности... США отложили решение о передаче Украине "Томагавков". А это не просто вопрос победы с военной точки зрения. Эти ракеты - не только один из элементов сдерживания России, в том числе от ударов по украинской энергетике. Нам необходимо дальнобойное оружие, чтобы РФ понимала, что Украина тоже ударит по энергетическим и военным объектам России", - отметил он.

Читайте также: Яценюк в Вашингтоне призвал к жестким санкциям против РФ и увеличению поддержки Украины

Яценюк также отметил, что такие атаки РФ являются попыткой геноцида украинской нации.

"Кроме военных планов по захвату Украины, частью плана Путина является заморозить Украину. Он надеется, что может заморозить украинский народ, но он никогда не заморозит нашу волю к победе. И для того, чтобы мы победили, – нам крайне важно собраться силами, средствами и ресурсами и пройти эту сложную зиму", - отметил он.

При этом глава КБФ поблагодарил украинских энергетиков "за то, что мы прожили не одну зиму, и проживем и эту".

Говоря о финансовой составляющей, глава КБФ напомнил, что две трети средств госбюджета идут на оборону, на следующий год необходимого объема финансирования пока нет. И здесь Киев рассчитывает на поддержку европейских партнеров.

Читайте также: В декларации саммита НАТО будет указана необходимость поддержки Украины, - Яценюк

"Чтобы прожить этот год и победить в этой праведной войне", - подчеркнул он.