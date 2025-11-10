РУС
Удары по энергетической инфраструктуре - военные преступления и часть плана Путина, - Яценюк

яценюк

Российские обстрелы украинских энергетических объектов, которые, безусловно, являются военным преступлением и частью плана по геноциду украинцев. Их цель - остановить предоставление Украине дальнобойного оружия.

Об этом сказал председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк во время чрезвычайной сессии КФБ о ситуации в энергетике и экономике Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что делает Путин - это преступления против человечества. Ведь бомбардировки украинских инфраструктурных и энергетических объектов подпадают под международное определение военных преступлений против человечности... США отложили решение о передаче Украине "Томагавков". А это не просто вопрос победы с военной точки зрения. Эти ракеты - не только один из элементов сдерживания России, в том числе от ударов по украинской энергетике. Нам необходимо дальнобойное оружие, чтобы РФ понимала, что Украина тоже ударит по энергетическим и военным объектам России", - отметил он.

Читайте также: Яценюк в Вашингтоне призвал к жестким санкциям против РФ и увеличению поддержки Украины

Яценюк также отметил, что такие атаки РФ являются попыткой геноцида украинской нации.

"Кроме военных планов по захвату Украины, частью плана Путина является заморозить Украину. Он надеется, что может заморозить украинский народ, но он никогда не заморозит нашу волю к победе. И для того, чтобы мы победили, – нам крайне важно собраться силами, средствами и ресурсами и пройти эту сложную зиму", - отметил он.

При этом глава КБФ поблагодарил украинских энергетиков "за то, что мы прожили не одну зиму, и проживем и эту".

Говоря о финансовой составляющей, глава КБФ напомнил, что две трети средств госбюджета идут на оборону, на следующий год необходимого объема финансирования пока нет. И здесь Киев рассчитывает на поддержку европейских партнеров.

Читайте также: В декларации саммита НАТО будет указана необходимость поддержки Украины, - Яценюк

"Чтобы прожить этот год и победить в этой праведной войне", - подчеркнул он.

+11
Під час правління Сені ніхто нам енергетику не бомбив,
10.11.2025 15:07 Ответить
+5
така буде участь України - Залужний теж не в Україні й Яценюк не найгірший був прем"єр...ГЕТЬ МАРОДЕРАТ РИГОзЄрмака
10.11.2025 15:24 Ответить
+4
Скажіть, будь ласка: а до чого тут Яценюк?

10.11.2025 15:24 Ответить
Під час правління Сені ніхто нам енергетику не бомбив,
10.11.2025 15:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=V2V9SVXL0ek

ви на ось цей сайт НАБУ загляньте - а потім, коли Буратіну скинуть , Сєня буде у владі 100%- тоді й поговоримо
10.11.2025 15:47 Ответить
це плівки МІНДІЧА
10.11.2025 16:14 Ответить
нЕпатаполяЄмия міністри АБНВЛЬОННАВА уряду стюардеси Єрмака - ОСЬ ЦЕ І Є КРЕМЛЬ В УКРАЇНІ
10.11.2025 15:09 Ответить
Скажіть, будь ласка: а до чого тут Яценюк?

10.11.2025 15:24 Ответить
Які ще питання ти в змозі поставити?
10.11.2025 15:39 Ответить
Можна детальніше за спи***жені гроші?


10.11.2025 15:53 Ответить
10.11.2025 16:12 Ответить
така буде участь України - Залужний теж не в Україні й Яценюк не найгірший був прем"єр...ГЕТЬ МАРОДЕРАТ РИГОзЄрмака
10.11.2025 15:24 Ответить
Питання: чому Сеня не проходить ВЛК і не йде на фронт? Як прості громадяни
10.11.2025 15:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jRaoDfn0isY&t=4744s

ЕСПРЕСО ТБ - ПОРТНІКОВ-ЯЦЕНЮК - дуже цікава розмова
10.11.2025 16:18 Ответить
Так брехати (ніби Яценюк в США) можуть тільки безкоштовні боти. Хоча - це не просто боти, а типові 73/45зебіли на мінімалках. Які не здатні встановити елементарного: Яценюк в жовтні, дійсно, виїзжав до Вашингтону на пару днів у відрядження - але вже як місяць знаходиться в Україні. Такі боти споживають лише Г+Г; а правдиві телеканали (зокрема, Еспресо, де Яценюк найчастіше світиться) - ігнорують.
10.11.2025 16:03 Ответить
У *** яке воно розумне .
10.11.2025 15:23 Ответить
Принаймні, розумніший за діючих.
10.11.2025 15:28 Ответить
Атака на Яценюк ПОДЛЯКОБОТІВ- добрий знак .
10.11.2025 15:29 Ответить
Якась дивна стаття. І судячи з того, що на цензорі цензурують негативні дописи про Сєню, хтось тут вирішує свої питання.
10.11.2025 15:55 Ответить
І що Ви побачили дивного у цій статі?
На Київському Безпековому форумі виступив Арсеній Яценюк, колишній прем'єр України, який "прийняв господарство" від Януковоча. Я розумію, що Вам/нам хотілося б не жити в кризові часи, але ж... Він що -- погано тоді впорався зі своєю роботою? Чи він тут на форумі сказав щось таке, що Вас здивувало?
Нормальне звернення до партнерів, чи не так?
imho.
10.11.2025 16:19 Ответить
І не тільки про Сєню. Тут можна поливати брудом тільки діючу владу🤗
10.11.2025 16:31 Ответить
Яценюк свого часу будував стіну на кордоні з Росією. Так у сусідки, баби Наталки вольєр для кроликів набагато міцнішй від тієї стіни.
10.11.2025 16:29 Ответить
"Він ніколи не заморозить нашу волю..." промовила потвора, яка роздерибанила 1,3 млрд. грн на побудові "стіни" на кордоні з Мордором і потім спокійнісінько з "вирученими коштами" спетляла в США.
10.11.2025 16:30 Ответить
 
 