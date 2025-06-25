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Новости Саммит НАТО в Гааге
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В декларации саммита НАТО будет указана необходимость поддержки Украины, - Яценюк

Саммит НАТО подтвердит поддержку Украины. Заявление Яценюка

Киевский форум по безопасности на полях Саммита НАТО в Гааге провел специальное событие с участием, в частности, представителей Парламентской ассамблеи НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель КБФ, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Откровенно заявил членам Парламентской Ассамблеи НАТО, иностранным политикам, дипломатам и экспертам: кроме слов, нужны действия. Действия должны быть направлены только на одно: Украина должна победить в этой войне, и победа в этой войне - это когда Украина сохранится. Победа в этой войне - это когда Украина получит гарантии безопасности. Когда Путин будет лишен возможности начать новую агрессию. Когда мир будет в безопасности, потому что Украина победила", - подчеркнул он.

Яценюк отметил, что в декларации саммита НАТО будет указана необходимость поддержки Украины.

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По словам главы КБФ, Россия настаивала на закрытых консультациях с США, "чтобы было изменено и отменено решение членов Альянса, которое предусматривало, что Украина станет членом НАТО".

Однако россияне этого не получили, добавил Яценюк.

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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Автор: 

НАТО (10174) Яценюк Арсений (8013) Киевский форум по безопасности (149)


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Топ комментарии
+6
Зараз жеж епоха "хужє нє будєт" - чи то також Яценюк гівна в штани наклав?
Питання риторичне...
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25.06.2025 10:07 Ответить
+5
Не знаю, чи має якісь шанси, але на фоні нинішніх навіть він таки потужний)))
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25.06.2025 09:49 Ответить
+4
Хто вам заважає?
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25.06.2025 09:49 Ответить
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25.06.2025 09:37 Ответить
А за рахунок чого він живе? Чи божим духом харчується?
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25.06.2025 09:47 Ответить
Колись його запитували - рантьє - на проценти від рахунків в банках
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25.06.2025 09:51 Ответить
мені цікаво, хто насцяв у вуха сєні, що він потужний український політик, що має шанси знову?
чи, кого розвів талановитий арсєн, на спонсорство його чергового походу на грушевського?
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25.06.2025 09:39 Ответить
А чи встановив він на свій ґаджет Резерв+ тобі не інтересно?
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25.06.2025 09:43 Ответить
то, арсєній же ветеран всіх пост сов'єтських війн.
кулю, лобом зупиняє.
у нього бронь, від цієї суєти.
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25.06.2025 09:47 Ответить
пане "нерозведений", ви вже кінець "епохи бідності" святкуєте чи ні?
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25.06.2025 09:46 Ответить
а, яка ще є епоха?
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25.06.2025 09:51 Ответить
Зараз жеж епоха "хужє нє будєт" - чи то також Яценюк гівна в штани наклав?
Питання риторичне...
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25.06.2025 10:07 Ответить
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25.06.2025 10:12 Ответить
Не знаю, чи має якісь шанси, але на фоні нинішніх навіть він таки потужний)))
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25.06.2025 09:49 Ответить
на фоні нинішніх, дядя саша з першого поверху, що ніколи не просихає, дуже потужний, бо завжди каже мудрі речі і ніколи не краде.
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25.06.2025 09:53 Ответить
в лисій макітрі не вистачає кулі
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25.06.2025 09:43 Ответить
Хто вам заважає?
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25.06.2025 09:49 Ответить
Яценюк зазначив, що в декларації саміту НАТО буде вказано необхідність підтримки України. ДЕКЛАРАЦІЯМИ - НАТО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНИ З ЧАСІВ БУДАПЕШТСЬКОЇ ЛИЦЕМІРНОЇ БРЕХНІ ЗАХІДНИМИ АФЕРИСТАМИ ПІДТРИМКА ДЕКЛАРАЦІЯМИ- "МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ В НАТО".ЦЯ КУЙНЯ НІЯКИМ ЧИНОМ НЕ ДОБАВЛЯЛА.НЕ ДОБАВЛЯЄ І НЕ БУДЕ ДОБАВЛЯТИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНІ І ЇЇ НАРОДУ...СВІТОВА ТУФТА СВІТОВИХ3,14СТАБОЛІВ....
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25.06.2025 09:45 Ответить
ну, от!
арєній у своїй тарілці.
посеред брехунів, лицемірів, аферистів, популістів.
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25.06.2025 09:49 Ответить
Якби би замість Яценюка тоді Зеленського Прем'єром поставили...ви хоч собі уявляєте, як би ми тоді би зараз жили?!...
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25.06.2025 09:52 Ответить
Навряд чи ...жили б.....
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25.06.2025 11:47 Ответить
мєдвєдєв дмітрій алкоголєвічь на мінімалках
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25.06.2025 09:58 Ответить
Тому хто дає право якесь?
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25.06.2025 10:02 Ответить
Особисто арсенію доповіли? Чи він сам писав їм, що треба для України?
Краще б з п'яним пішли в піхоту, вже б до мокші довели армію
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25.06.2025 10:32 Ответить
якщо не Порох, то хоч Яценюк там на парламентській Асамблеї НАТО просуває інтереси України...
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25.06.2025 10:40 Ответить
Охлос тваринно ненавидить розумних. Пам'ятаєте фразу:
- Ти шо, вумний шолі?!
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25.06.2025 10:44 Ответить
Народ, не ведіться на 73/43%зебілів штибу Begemot Pepa, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Sasha Yemchenko - такі сюди заслані подляком, щоб нас подратувати
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25.06.2025 10:46 Ответить
ааа, пропустив ще бота Фима Планшеткина - з тої самої подлякової ферми.
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25.06.2025 10:47 Ответить
Прочитав багато коментів, головна ціль у більшості :
"ОБІСЦЯТЬ СЕНЮ"
Для чого, ЧОМУ ?
Що поганого СЕНЯ зробив тим дописувачам?
Тема не розкрита...
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25.06.2025 10:49 Ответить
не пішов до ко-Манди зелених ідіотів.
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25.06.2025 10:50 Ответить
сеня. не наблюдаю вас в окопах. вы в каком полку служили? я дам парабеллум!

аааа, ну да. в маями жопе оно теплее
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25.06.2025 11:52 Ответить
 
 