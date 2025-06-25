В декларации саммита НАТО будет указана необходимость поддержки Украины, - Яценюк
Киевский форум по безопасности на полях Саммита НАТО в Гааге провел специальное событие с участием, в частности, представителей Парламентской ассамблеи НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель КБФ, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"Откровенно заявил членам Парламентской Ассамблеи НАТО, иностранным политикам, дипломатам и экспертам: кроме слов, нужны действия. Действия должны быть направлены только на одно: Украина должна победить в этой войне, и победа в этой войне - это когда Украина сохранится. Победа в этой войне - это когда Украина получит гарантии безопасности. Когда Путин будет лишен возможности начать новую агрессию. Когда мир будет в безопасности, потому что Украина победила", - подчеркнул он.
Яценюк отметил, что в декларации саммита НАТО будет указана необходимость поддержки Украины.
По словам главы КБФ, Россия настаивала на закрытых консультациях с США, "чтобы было изменено и отменено решение членов Альянса, которое предусматривало, что Украина станет членом НАТО".
Однако россияне этого не получили, добавил Яценюк.
Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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чи, кого розвів талановитий арсєн, на спонсорство його чергового походу на грушевського?
кулю, лобом зупиняє.
у нього бронь, від цієї суєти.
Питання риторичне...
арєній у своїй тарілці.
посеред брехунів, лицемірів, аферистів, популістів.
Краще б з п'яним пішли в піхоту, вже б до мокші довели армію
- Ти шо, вумний шолі?!
"ОБІСЦЯТЬ СЕНЮ"
Для чого, ЧОМУ ?
Що поганого СЕНЯ зробив тим дописувачам?
Тема не розкрита...
аааа, ну да. в маями жопе оно теплее