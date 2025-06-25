В декларации саммита НАТО будет указана необходимость поддержки Украины, - Яценюк

Киевский форум по безопасности на полях Саммита НАТО в Гааге провел специальное событие с участием, в частности, представителей Парламентской ассамблеи НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель КБФ, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Откровенно заявил членам Парламентской Ассамблеи НАТО, иностранным политикам, дипломатам и экспертам: кроме слов, нужны действия. Действия должны быть направлены только на одно: Украина должна победить в этой войне, и победа в этой войне - это когда Украина сохранится. Победа в этой войне - это когда Украина получит гарантии безопасности. Когда Путин будет лишен возможности начать новую агрессию. Когда мир будет в безопасности, потому что Украина победила", - подчеркнул он.

Яценюк отметил, что в декларации саммита НАТО будет указана необходимость поддержки Украины.

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По словам главы КБФ, Россия настаивала на закрытых консультациях с США, "чтобы было изменено и отменено решение членов Альянса, которое предусматривало, что Украина станет членом НАТО".

Однако россияне этого не получили, добавил Яценюк.

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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