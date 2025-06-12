Яценюк – Келлогу: Успех президента США будет невозможен без победы Украины. ВИДЕО
Во время Брюссельского форума 12 июня состоялась дискуссия главы Киевского форума по безопасности Арсения Яценюка со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КФБ.
Яценюк отметил, что практически 60% сухопутных войск России уничтожены украинской армией при поддержке международных партнеров. "Мы вместе полностью скомпрометировали российскую разведку", - добавил он.
"Российский царь голый. Мы хорошо знаем все недостатки российской армии. Российская государственная казна превратилась в российский гроб. Взгляните, они потеряли около 1 миллиона человек убитыми и ранеными. Это потрясающая цифра. Вы взамен получили опыт совершенно новой войны. Но цена для Украины невероятная. Мы платим кровью и плотью. И эта цена на самом деле дает возможность каждому почувствовать себя более защищенным", - отметил Яценюк.
"Трамп прав, когда говорит, что это не его война. Это не война Трампа. И это не война Зеленского. Это война Путина, президента Си, северокорейского диктатора Ким Чен Ына и Ирана против Украины и против всего свободного мира", - подчеркнул он.
Президент Трамп также прав, что Украина получила 300 миллиардов долларов, однако это суммарная поддержка США и ЕС, подчеркнул председатель КФБ: "Европа предоставила 150, и наши американские друзья предоставили около 120 миллиардов долларов. Таким образом, общая сумма инвестиций в вашу общую безопасность составляет около 300 миллиардов долларов". "Считаю, что это лучшая инвестиция США и Европы в истории человечества в вашу собственную безопасность", - добавил он.
Отвечая на вопрос, что необходимо Украине для победы, Яценюк подчеркнул: "Нет простых ответов, но мне кажется, что решение мы уже знаем: мощное единство ЕС и США, сильные санкции, вооружение Украины, давление на Китай, выбить дух из Путина и чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС. Вот что нам нужно от ЕС и США".
"Путину безразличны любые словесные угрозы. Что его волнует - так это действия. Пришло время действовать и побеждать", - сказал глава КФБ.
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Пан Парканюк-Кулявлобський!
Бегом доложись куратору - главе Следственного комитета России !
«По заявлению главы Следственного комитета России Александр Бастрыкина в отношение бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка было возбуждено уголовное дело.
21 февраля 2017 года российские власти объявили Яценюка в международный розыск.»
Він як казала його мама "ідіот", тому й живе сьогоденну свою історію, поки президент - захищен. А далі йому плювати на все.
При тому що пуйло розраховувало на здачу і тотальну зраду через банкротство країни - після розорення казни Овочем і Стоматологом і Азіровим.
Він же ( Трумпандопуло) німецького походження але не елітної якості