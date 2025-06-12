РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12079 посетителей онлайн
Новости Видео помощь Украине от США
1 993 27

Яценюк – Келлогу: Успех президента США будет невозможен без победы Украины. ВИДЕО

Во время Брюссельского форума 12 июня состоялась дискуссия главы Киевского форума по безопасности Арсения Яценюка со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Яценюк отметил, что практически 60% сухопутных войск России уничтожены украинской армией при поддержке международных партнеров. "Мы вместе полностью скомпрометировали российскую разведку", - добавил он.

"Российский царь голый. Мы хорошо знаем все недостатки российской армии. Российская государственная казна превратилась в российский гроб. Взгляните, они потеряли около 1 миллиона человек убитыми и ранеными. Это потрясающая цифра. Вы взамен получили опыт совершенно новой войны. Но цена для Украины невероятная. Мы платим кровью и плотью. И эта цена на самом деле дает возможность каждому почувствовать себя более защищенным", - отметил Яценюк.

"Трамп прав, когда говорит, что это не его война. Это не война Трампа. И это не война Зеленского. Это война Путина, президента Си, северокорейского диктатора Ким Чен Ына и Ирана против Украины и против всего свободного мира", - подчеркнул он.

глава КБФ Яценюк и спецпредставитель Келлог

Читайте: Политика примирения всегда ведет к агрессии. Время показать реальную силу, - Яценюк

Президент Трамп также прав, что Украина получила 300 миллиардов долларов, однако это суммарная поддержка США и ЕС, подчеркнул председатель КФБ: "Европа предоставила 150, и наши американские друзья предоставили около 120 миллиардов долларов. Таким образом, общая сумма инвестиций в вашу общую безопасность составляет около 300 миллиардов долларов". "Считаю, что это лучшая инвестиция США и Европы в истории человечества в вашу собственную безопасность", - добавил он.

Отвечая на вопрос, что необходимо Украине для победы, Яценюк подчеркнул: "Нет простых ответов, но мне кажется, что решение мы уже знаем: мощное единство ЕС и США, сильные санкции, вооружение Украины, давление на Китай, выбить дух из Путина и чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС. Вот что нам нужно от ЕС и США".

"Путину безразличны любые словесные угрозы. Что его волнует - так это действия. Пришло время действовать и побеждать", - сказал глава КФБ.

Читайте также: Дочь Келлога обратилась к отцу после обстрела Украины: Ощущение, что РФ не хочет мира

Автор: 

Яценюк Арсений (8011) Киевский форум по безопасности (147) Кит Келлог (159)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
О! Вигулькнув!
Пан Парканюк-Кулявлобський!
показать весь комментарий
12.06.2025 18:30 Ответить
+6
Келлог -Яценюку: Де Східний Вал? Де Стіна?
показать весь комментарий
12.06.2025 18:41 Ответить
+5
показать весь комментарий
12.06.2025 18:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.06.2025 18:27 Ответить
О! Вигулькнув!
Пан Парканюк-Кулявлобський!
показать весь комментарий
12.06.2025 18:30 Ответить
куляв лоба. вишки бойка незабудем не прастим. надійна стіна .... чучело та афіріст те й ще !
показать весь комментарий
12.06.2025 19:02 Ответить
То шо ж ти тут муму лахматішь !
Бегом доложись куратору - главе Следственного комитета России !

«По заявлению главы Следственного комитета России Александр Бастрыкина в отношение бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка было возбуждено уголовное дело.
21 февраля 2017 года российские власти объявили Яценюка в международный розыск.»
показать весь комментарий
12.06.2025 19:36 Ответить
Який успіх - Трамп на всіх фронтах вже все успішно похерив
показать весь комментарий
12.06.2025 18:34 Ответить
"Ми разом повністю скомпрометували російську розвідку", - додав він.

показать весь комментарий
12.06.2025 18:41 Ответить
Келлог -Яценюку: Де Східний Вал? Де Стіна?
показать весь комментарий
12.06.2025 18:41 Ответить
Східний *** ! Стіна то проект проти нелегальних орд і дрібних порушників - а не проти ракет та градів
показать весь комментарий
12.06.2025 19:15 Ответить
Трампу не потрібен "успіх", йому б спокійно дожити своє життя, для нього ганьба в часи життя є страшнішою ніж та ганьба що буде після його смєрті, хай хоч ї на віка.
Він як казала його мама "ідіот", тому й живе сьогоденну свою історію, поки президент - захищен. А далі йому плювати на все.
показать весь комментарий
12.06.2025 18:54 Ответить
Ну Сєня втримав економіку хоча б... Як би з його не глузували 🤪😝
При тому що пуйло розраховувало на здачу і тотальну зраду через банкротство країни - після розорення казни Овочем і Стоматологом і Азіровим.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:12 Ответить
Премьер-министр Майдана.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:55 Ответить
Нехай німці називають його не трамб а Трабант )))))
Він же ( Трумпандопуло) німецького походження але не елітної якості
показать весь комментарий
12.06.2025 19:10 Ответить
Дивно. Сеня вроді біля зеленої шобли не треться, а його віздє пускают.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:22 Ответить
https://www.youtube.com/live/vSKb4SzubJw?si=r5zfIkn3e2tzjlwm
показать весь комментарий
12.06.2025 19:22 Ответить
а хто сказав, що Трампу потрібен ще якийсь успіх, він уже старий і став вдруге президентом - то вже і є успіх.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:36 Ответить
ще одна "потужність" намалювалася, хай йде вибиває дух із путіна, чого заховався в США? Хто має це робити? якщо вже "куля в лоб, то куля в лоб" не хоче, то хто?
показать весь комментарий
12.06.2025 19:39 Ответить
Дивися сєня кролік виліз з дупи. Видно чуйка підказала, що скоро вже всі рвануть до корита.
показать весь комментарий
12.06.2025 19:56 Ответить
Непогана англійська тіпа. Напевно вумний дядько )
показать весь комментарий
12.06.2025 19:57 Ответить
 
 