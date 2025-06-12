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Яценюк – Келлогу: Успіх президента США буде неможливий без перемоги України. ВIДЕО

Під час Брюссельcького форуму 12 червня відбулася дискусія голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБФ.

Яценюк наголосив на тому, що практично 60% сухопутних військ Росії знищені українською армією за підтримки міжнародних партнерів. "Ми разом повністю скомпрометували російську розвідку", - додав він.

"Російський цар голий. Ми добре знаємо всі недоліки російської армії. Російська державна казна перетворилася на російську труну. Погляньте, вони втратили близько 1 мільйона людей вбитими і пораненими. Це приголомшлива цифра. Ви натомість отримали досвід абсолютно нової війни. Але ціна для України неймовірна. Ми платимо кров’ю і плоттю. І ця ціна насправді дає можливість кожному відчути себе більш захищеним", - зазначив Яценюк.

"Трамп має рацію, коли каже, що це не його війна. Це не війна Трампа. І це не війна Зеленського. Це війна путіна, президента Сі, північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та Ірану проти України і проти всього вільного світу", - підкреслив він.

голова КБФ Яценюк і спецпредставник Келлог

Читайте: Політика замирення завжди веде до агресії. Час показати реальну силу, - Яценюк

Президент Трамп також правий, що Україна отримала 300 мільярдів доларів, проте це сумарна підтримка США та ЄС, наголосив голова КБФ: "Європа надала 150, і наші американські друзі надали близько 120 мільярдів доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій у вашу спільну безпеку становить близько 300 мільярдів доларів". "Вважаю, що це найкраща інвестиція США і Європи в історії людства у вашу власну безпеку", - додав він.

Відповідаючи на запитання, що необхідно Україні для перемоги, Яценюк підкреслив: "Немає простих відповідей, але мені здається, що рішення ми уже знаємо: потужна єдність ЄС і США, сильні санкції, озброєння України, тиск на Китай, вибити дух із Путіна і щоб Україна стала членом НАТО і ЄС. Ось що нам потрібно від ЄС і США".

"Путіну байдуже до будь-яких словесних погроз. Що його хвилює - то це дії. Настав час діяти і перемагати", - сказав голова КБФ.

Читайте також: Донька Келлога звернулася до батька після обстрілу України: Відчуття, що РФ не хоче миру

Автор: 

Яценюк Арсеній (2575) Київський безпековий форум (168) Келлог Кіт (160)


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Топ коментарі
+11
О! Вигулькнув!
Пан Парканюк-Кулявлобський!
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12.06.2025 18:30 Відповісти
+7
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12.06.2025 18:27 Відповісти
+7
"Ми разом повністю скомпрометували російську розвідку", - додав він.

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12.06.2025 18:41 Відповісти
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12.06.2025 18:27 Відповісти
О! Вигулькнув!
Пан Парканюк-Кулявлобський!
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12.06.2025 18:30 Відповісти
куляв лоба. вишки бойка незабудем не прастим. надійна стіна .... чучело та афіріст те й ще !
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12.06.2025 19:02 Відповісти
То шо ж ти тут муму лахматішь !
Бегом доложись куратору - главе Следственного комитета России !

«По заявлению главы Следственного комитета России Александр Бастрыкина в отношение бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка было возбуждено уголовное дело.
21 февраля 2017 года российские власти объявили Яценюка в международный розыск.»
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12.06.2025 19:36 Відповісти
Який успіх - Трамп на всіх фронтах вже все успішно похерив
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12.06.2025 18:34 Відповісти
"Ми разом повністю скомпрометували російську розвідку", - додав він.

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12.06.2025 18:41 Відповісти
Келлог -Яценюку: Де Східний Вал? Де Стіна?
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12.06.2025 18:41 Відповісти
Східний *** ! Стіна то проект проти нелегальних орд і дрібних порушників - а не проти ракет та градів
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12.06.2025 19:15 Відповісти
У кішені
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12.06.2025 20:33 Відповісти
Трампу не потрібен "успіх", йому б спокійно дожити своє життя, для нього ганьба в часи життя є страшнішою ніж та ганьба що буде після його смєрті, хай хоч ї на віка.
Він як казала його мама "ідіот", тому й живе сьогоденну свою історію, поки президент - захищен. А далі йому плювати на все.
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12.06.2025 18:54 Відповісти
Ну Сєня втримав економіку хоча б... Як би з його не глузували 🤪😝
При тому що пуйло розраховувало на здачу і тотальну зраду через банкротство країни - після розорення казни Овочем і Стоматологом і Азіровим.
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12.06.2025 19:12 Відповісти
Премьер-министр Майдана.
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12.06.2025 19:55 Відповісти
Нехай німці називають його не трамб а Трабант )))))
Він же ( Трумпандопуло) німецького походження але не елітної якості
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12.06.2025 19:10 Відповісти
Дивно. Сеня вроді біля зеленої шобли не треться, а його віздє пускают.
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12.06.2025 19:22 Відповісти
https://www.youtube.com/live/vSKb4SzubJw?si=r5zfIkn3e2tzjlwm
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12.06.2025 19:22 Відповісти
а хто сказав, що Трампу потрібен ще якийсь успіх, він уже старий і став вдруге президентом - то вже і є успіх.
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12.06.2025 19:36 Відповісти
ще одна "потужність" намалювалася, хай йде вибиває дух із путіна, чого заховався в США? Хто має це робити? якщо вже "куля в лоб, то куля в лоб" не хоче, то хто?
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12.06.2025 19:39 Відповісти
Дивися сєня кролік виліз з дупи. Видно чуйка підказала, що скоро вже всі рвануть до корита.
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12.06.2025 19:56 Відповісти
Непогана англійська тіпа. Напевно вумний дядько )
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12.06.2025 19:57 Відповісти
«24 липня 2014 внаслідок розпаду парламентської коаліції після виходу з неї партій «Удар» та «Свобода», під час виступу з трибуни оголосив про самоусунення з посади прем'єр-міністра України, висловив небажання вступати в альтернативну коаліцію з залишками Партії регіонів і Комуністичної партії України. »

Хохлосовки до цих пір не можуть йому пробачити, за такоє отношеніє к коммуністічєской партіі рєгіонов.
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12.06.2025 20:04 Відповісти
Та ти шо! Хто ж її створив?
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12.06.2025 20:15 Відповісти
Алєксандр Гар Маткін.
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12.06.2025 20:38 Відповісти
Повыдазило ВОРЬЁ ТИМОШЕНКОВСКОЕ!!!
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12.06.2025 20:11 Відповісти
Кацапе, йди додому. Щоб щось писати, треба щось знати про політиків України, а не ляпати усіляку дурню.
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12.06.2025 20:40 Відповісти
Яценюк розповів технологію дій.Запереч нема.Но шлях до досягення ПЕРЕМОГИ,крім технологічних дій в першу чергу залежать від правильного визнаяення причино-наслідкових зв'язків цієї війни.
Китай,Іран чи сателити рф не є причиною війни!Причина в самой ерефії,незалежно від влади ПЕРЕМОГА відбудется це лише тоді,коли розпадеться рф!!! А в який спосіб це не принципово.
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12.06.2025 20:22 Відповісти
 
 