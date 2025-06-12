Яценюк – Келлогу: Успіх президента США буде неможливий без перемоги України. ВIДЕО

Під час Брюссельcького форуму 12 червня відбулася дискусія голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБФ.

Яценюк наголосив на тому, що практично 60% сухопутних військ Росії знищені українською армією за підтримки міжнародних партнерів. "Ми разом повністю скомпрометували російську розвідку", - додав він.

"Російський цар голий. Ми добре знаємо всі недоліки російської армії. Російська державна казна перетворилася на російську труну. Погляньте, вони втратили близько 1 мільйона людей вбитими і пораненими. Це приголомшлива цифра. Ви натомість отримали досвід абсолютно нової війни. Але ціна для України неймовірна. Ми платимо кров’ю і плоттю. І ця ціна насправді дає можливість кожному відчути себе більш захищеним", - зазначив Яценюк.

"Трамп має рацію, коли каже, що це не його війна. Це не війна Трампа. І це не війна Зеленського. Це війна путіна, президента Сі, північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та Ірану проти України і проти всього вільного світу", - підкреслив він.

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Президент Трамп також правий, що Україна отримала 300 мільярдів доларів, проте це сумарна підтримка США та ЄС, наголосив голова КБФ: "Європа надала 150, і наші американські друзі надали близько 120 мільярдів доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій у вашу спільну безпеку становить близько 300 мільярдів доларів". "Вважаю, що це найкраща інвестиція США і Європи в історії людства у вашу власну безпеку", - додав він.

Відповідаючи на запитання, що необхідно Україні для перемоги, Яценюк підкреслив: "Немає простих відповідей, але мені здається, що рішення ми уже знаємо: потужна єдність ЄС і США, сильні санкції, озброєння України, тиск на Китай, вибити дух із Путіна і щоб Україна стала членом НАТО і ЄС. Ось що нам потрібно від ЄС і США".

"Путіну байдуже до будь-яких словесних погроз. Що його хвилює - то це дії. Настав час діяти і перемагати", - сказав голова КБФ.

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