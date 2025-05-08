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Новини Київський безпековий форум
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Політика замирення завжди веде до агресії. Час показати реальну силу, - Яценюк

Арсеній Яценюк закликав не замирювати агресора

Досягти миру лише шляхом дипломатичних засобів немає шансів. Дипломатія має підкріплюватися військовою міццю.

Про це заявив засновник та голова Київського безпекового форуму, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ.

"80 років минуло, відколи нацистська Німеччина зазнала нищівної поразки і союзники перемогли в цій війні. Вірю, що настане час, коли сучасний Гітлер, яким є президент Путін, - здасться. Із усією своєю нелюдською ідеологією, усіма злочинами, які вчинив він і його країна. Із геноцидальною війною, яку він розпочав проти моєї країни. Єдиний спосіб, як ми можемо перемогти, - це знову об’єднавшись. Ми зробили це 80 років тому. І ми досягнемо успіху на цьому праведному шляху до відновлення світового порядку", - сказав він.

Яценюк наголосив, що політика замирення завжди веде до агресії.

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"Я хочу, щоб ми всі пам’ятали, що в 1938 році на той час вільний світ хотів підписати угоди з Гітлером. А що сталося в результаті? Він розпочав Другу світову війну. у 2014-му, після того, як сучасний уже Гітлер незаконно анексував Крим і послав свої війська до Донецька і Луганська, вільний світ також хотів підписати з ним угоду. І що сталося? В 2022 році він розпочав повномасштабну навалу на Україну. Отже, не треба більше політики замирення. Для того, щоб отримати мир, ми повинні показати реальну силу", - пояснив голова КБФ.

Яценюк вважає, що досягти миру лише шляхом дипломатичних засобів немає шансів. Дипломатія має підкріплюватися військовою міццю.

"Це єдина мова, яку розуміє Путін", - сказав він.

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Яценюк звернувся до адміністрації США та тих, хто хоче перемовин з Путіним:

"Дійсно, Путін хоче з вами провести переговори, він навіть готовий зіграти в гольф з президентом США. Але він захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі. Що ми потребуємо? Це чіткий комплексний, міцний план повернення, відновлення миру. І ми не зможемо отримати цей мир через якісь поступки. Поступки лише збільшують апетити цього звіра. Ми й так забагато вже зробили поступок і заплатили нашими життями, кров’ю за це. Це наша спільна боротьба. Ми дуже вдячні членам ЄС, членам-країнам НАТО, Сполученим Штатам за ту допомогу, яку ви надали Україні. Якби не ви, було б практично неможливо Україні вистояти".

Україна, за словами голови КБФ, довела, що має мужність, волю та стійкість, щоб зупинити військову навалу РФ.

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Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Інформаційні партнери: Еспресо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Інтерфакс-Україна, Главком, Defence Express, День, Ґрунт Медіа, Медіацентр Україна, Гордон, ТВА, Ukraine World, Український кризовий медіа-центр.

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Автор: 

Яценюк Арсеній (2574) Київський безпековий форум (161)


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Топ коментарі
+11
Знаєте, я послухала форум, де почула від партнерів багато водних слів, на кшталт "залежно від.. потрібно робити.. бути рішучими.. потрібна рішучість.." і все в цьому стилі. Вони такі, що їм постійно потрібно про це наголошувати та вбивати в їх голови. Бо, якщо не ми цього будемо робити, це буде робити росія зі своєю пропагандою. Якщо вони слухають Яценюка, то на здоров'я, аби він їх переконував
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08.05.2025 13:56
+11
Арсеній не будучи у владі збирає форум та партнерів, в той час як деякі політики взагалі втікли закордон. Чому до цього є якісь претензії Ми всі забули про проросійських чортів?
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08.05.2025 13:59
+10
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08.05.2025 12:46
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08.05.2025 12:46 Відповісти
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08.05.2025 13:02 Відповісти
шо ви імєєтє протів кошерності?
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08.05.2025 13:01 Відповісти
Україні потрібно більше зброї - одне речення в якому вмістилась вся палка промова Яценюка
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08.05.2025 12:43 Відповісти
Україні потрібен ще вищий паркан з росією!
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08.05.2025 13:52 Відповісти
З мінами, рвами, радарами та суцільною не прохідною місцевістю
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08.05.2025 15:11 Відповісти
... навколо Кремля у Масквє!
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08.05.2025 15:16 Відповісти
приїхав з америки, зробив кілька заяв, і знов в америку. я б теж так умнічать міг би
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08.05.2025 12:43 Відповісти
Щось він про свою огорожу з рашою, мовчить
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08.05.2025 12:44 Відповісти
Про огорожу вам мегатонни локшини на вуха накрутив дядя Беня. Ось в нього і спитайте.
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08.05.2025 13:27 Відповісти
Сеня, не высовывайся. Сиди тихо, про тебя уже забыли. А то ТЦК заметёт
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08.05.2025 12:44 Відповісти
После революции нужно было ловить регионалов и их подельников,сейчас не было бы при власти помощников сивковича и тедеева,а вы все просрали.
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08.05.2025 12:46 Відповісти
После Революции надо было восстанавливать разрушенную ригивонялами экономику. Как антикризисный менеджер Сеня справился на отлично. К огромному сожадению Сеня не умеет играть хреном на рояле и голую ж-пу в камеру он тоже показывать не будет в силу своей внутренней культуры. Народ его не понял.
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08.05.2025 13:33 Відповісти
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08.05.2025 14:06 Відповісти
Иди смотри экономические показатели, если не веришь нашим, то смотри зарубежные, и не неси больше ерунды про восстановление экономики. И добавь сюда лично сенинозарабатывающие механизмы, вроде закупки российского газа из ЕС (представь что ты не хочешь покупать напиток фирмы Coca-Cola, поэтому просишь ее налить в бутылку из под виски, и считаешь что теперь покупаешь Jack Daniels), внедрение прокладок в энергопоставки населению, приглашение из-за границы тех кто последовательно убил банковский сектор, милицию и медицину, и прочее и прочее.

Так что народ как раз Сеню понял, его даже Порох понял: соросёнок с целью обвалить Украину чтобы потом продать ее задешево. Этот трюк работает уже пару столетий по одному сценарию.
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08.05.2025 15:03 Відповісти
Виталя Абв - чому від вас так тхне россійськими портянками ?
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08.05.2025 15:07 Відповісти
Я рад что ты все же посмотрел экономические показатели, увидел насколько мерзким было правительство Яценюка и не имея аргументов против - перешел на личности
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08.05.2025 15:25 Відповісти
Це хто покаже реальну силу, Антимайданна влада, друзяки кацапні?
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08.05.2025 12:46 Відповісти
Арсеній дасть вам парабєллум.
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08.05.2025 12:47 Відповісти


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08.05.2025 12:49 Відповісти
Знов реклама цього "форуму бла-бла-бла".
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08.05.2025 12:50 Відповісти
Ще один напотужнічав😂
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08.05.2025 12:58 Відповісти
А може хтось пояснити,як шкодить Яценюк Україні?Він керує військами,краде гроші чи що,провалює перемовини з партнерами?Таке враження що коменти пишуть боти по команді,чи просто тупі люди типу зебіли.
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08.05.2025 13:07 Відповісти
Одне не заважає іншому.
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08.05.2025 14:05 Відповісти
Все просто.Народ України не може пробачити Яценюку те,що коли він був не при владі,а в опозиції,вимагав від влади Януковоща зниження тарифів.А потім коли сам став у владі прем'єром,ці самі тарифи і підняв.
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08.05.2025 14:50 Відповісти
ніштяк. і мухі не кусають
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08.05.2025 13:16 Відповісти
Правильно сказано! Замирення тільки розв'язує руки агресору. Тільки сила і єдність можуть зупинити зло.
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08.05.2025 13:35 Відповісти
аби ж тільки від цих слів все залежало. про це всі кажуть вже три роки. що треба всім об'єднатися і показати реальну силу, і кузькіну мать кацапам. і шо? слова без дій коштують мало. або взагалі нічого
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08.05.2025 13:46 Відповісти
Знаєте, я послухала форум, де почула від партнерів багато водних слів, на кшталт "залежно від.. потрібно робити.. бути рішучими.. потрібна рішучість.." і все в цьому стилі. Вони такі, що їм постійно потрібно про це наголошувати та вбивати в їх голови. Бо, якщо не ми цього будемо робити, це буде робити росія зі своєю пропагандою. Якщо вони слухають Яценюка, то на здоров'я, аби він їх переконував
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08.05.2025 13:56 Відповісти
Яценюк абсолютно правий. Історія вже показала, що домовлятись із диктаторами це шлях у прірву, а тим паче такими як путін. В жодному разі не треба показувати слабину.. Сподіваюсь, що партнери це підтримають.
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08.05.2025 13:44 Відповісти
Дипломатія без сили це лише красиві промови без дії. Навіть якщо взяти демократію. то вона теж має бути рішучою, щоб не нашкодити державі.
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08.05.2025 13:49 Відповісти
Дипломатія на чолі з тупим лідором дорога в прірву
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08.05.2025 13:52 Відповісти
Ми зараз не говоримо про лідера. Як не крути, але вона потрібна
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08.05.2025 14:01 Відповісти
Потрібна,але неможлива на чолі з тупим,зрадниками і саботажниками.Провалено все,що тільки можно і це факт!!
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08.05.2025 14:03 Відповісти
Арсеній не будучи у владі збирає форум та партнерів, в той час як деякі політики взагалі втікли закордон. Чому до цього є якісь претензії Ми всі забули про проросійських чортів?
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08.05.2025 13:59 Відповісти
Таке дозволено тільки лідору,тому така і активність ботів
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08.05.2025 14:23 Відповісти
Респект Яценюку! Нарешті хтось прямо говорить про реальні речі, а не прикрашає дійсність
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08.05.2025 14:09 Відповісти
В коментарях зібрались одні дипломати))))
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08.05.2025 14:18 Відповісти
Що там говорити-куля в лоб так куля в лоб.
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08.05.2025 14:43 Відповісти
Потужно вас телевізором контузило.
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08.05.2025 14:50 Відповісти
Хороша заява на іноземну аудиторію. Сподіваюсь, це їх поверне до реальності та знову переконає в росії та путіні
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08.05.2025 14:48 Відповісти
Трамп зараз грає в свою гру і не може закінчити війну, бо путін не хоче її закінчення, а говорить трампу що хоче) Треба доносити це партнерам.
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08.05.2025 14:55 Відповісти
Та давно було треба казати речі своїми іменеми. + Яценюку за це, а то всі такі неженки, бояться правду почути. Нехай тепер чують всі правду.
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08.05.2025 15:12 Відповісти
(censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
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08.05.2025 15:32 Відповісти
 
 