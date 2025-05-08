Політика замирення завжди веде до агресії. Час показати реальну силу, - Яценюк

Досягти миру лише шляхом дипломатичних засобів немає шансів. Дипломатія має підкріплюватися військовою міццю.

Про це заявив засновник та голова Київського безпекового форуму, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ.

"80 років минуло, відколи нацистська Німеччина зазнала нищівної поразки і союзники перемогли в цій війні. Вірю, що настане час, коли сучасний Гітлер, яким є президент Путін, - здасться. Із усією своєю нелюдською ідеологією, усіма злочинами, які вчинив він і його країна. Із геноцидальною війною, яку він розпочав проти моєї країни. Єдиний спосіб, як ми можемо перемогти, - це знову об’єднавшись. Ми зробили це 80 років тому. І ми досягнемо успіху на цьому праведному шляху до відновлення світового порядку", - сказав він.

Яценюк наголосив, що політика замирення завжди веде до агресії.

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"Я хочу, щоб ми всі пам’ятали, що в 1938 році на той час вільний світ хотів підписати угоди з Гітлером. А що сталося в результаті? Він розпочав Другу світову війну. у 2014-му, після того, як сучасний уже Гітлер незаконно анексував Крим і послав свої війська до Донецька і Луганська, вільний світ також хотів підписати з ним угоду. І що сталося? В 2022 році він розпочав повномасштабну навалу на Україну. Отже, не треба більше політики замирення. Для того, щоб отримати мир, ми повинні показати реальну силу", - пояснив голова КБФ.

Яценюк вважає, що досягти миру лише шляхом дипломатичних засобів немає шансів. Дипломатія має підкріплюватися військовою міццю.

"Це єдина мова, яку розуміє Путін", - сказав він.

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Яценюк звернувся до адміністрації США та тих, хто хоче перемовин з Путіним:

"Дійсно, Путін хоче з вами провести переговори, він навіть готовий зіграти в гольф з президентом США. Але він захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі. Що ми потребуємо? Це чіткий комплексний, міцний план повернення, відновлення миру. І ми не зможемо отримати цей мир через якісь поступки. Поступки лише збільшують апетити цього звіра. Ми й так забагато вже зробили поступок і заплатили нашими життями, кров’ю за це. Це наша спільна боротьба. Ми дуже вдячні членам ЄС, членам-країнам НАТО, Сполученим Штатам за ту допомогу, яку ви надали Україні. Якби не ви, було б практично неможливо Україні вистояти".

Україна, за словами голови КБФ, довела, що має мужність, волю та стійкість, щоб зупинити військову навалу РФ.

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