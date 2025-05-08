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Новини Київський безпековий форум
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НАТО бачить жертовність українських воїнів, ми на вашому боці, - голова військового комітету Альянсу Драгоне

У НАТО висловили підтримку Україні. Заява Драгоне

Українські воїни стоять на захисті не лише України та своїх сімей, але й на передовій захисту демократії та права на свободу.

Про це під час Київського безпекового форуму заявив голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, передає Цензор.НЕТ.

"У цей День пам’яті ми вшановуємо незліченну кількість життів, полеглих у боротьбі проти тиранії та поневолення під час Другої світової війни. Ми пам’ятаємо відвагу тих, хто виборював свободу. Таку ж відвагу ми бачимо сьогодні у вас. Уже понад три роки, 1169 днів, ви захищаєте свій народ з незламністю духу та непохитною відданістю. Ви боретеся не лише за Україну, за ваші сім’ї та ваших людей. Ви стоїте на передовій для захисту демократії та права на свободу", - наголосив він у зверненні.

Драгоне наголосив, що НАТО "бачить жертовність українських захисників".

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"НАТО чує ваш голос. І НАТО на вашому боці. Ми віддаємо шану вашим загиблим героям, які пожертвували всім у цій боротьбі. Пам'ять про них дає нам ще більшу силу підтримувати Україну, захищати наші цінності", - сказав він.

Також Драгоне звернувся до українських захисників та захисниць:

"Сестри й брати зі Збройних сил України! Ваша відвага сьогодні - це дар завтрашньому дню. Сьогоднішній день - це не лише згадка про минуле. Це творення майбутнього. Майбутнього, в якому Україна буде вільною, незалежною та захищеною. Від імені кожної країни НАТО, кожної військової форми, яку ми носимо, ми віддаємо вам честь. Ваша боротьба - це наша спільна справа. Ми не відступимо. І ви не відступите теж. Слава Україні!"

Також дивіться: Стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум: Єднаймося, щоб подолати світового агресора. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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Автор: 

НАТО (6463) Київський безпековий форум (161)


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Топ коментарі
+13
НАТО на нашому боці. Аж полегшало.
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08.05.2025 12:27
+6
Та ні. Ось Північна Корея на боці РФ, це так.
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08.05.2025 12:23
+6
Пердіння в калюжу
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08.05.2025 12:26
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Та ні. Ось Північна Корея на боці РФ, це так.
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08.05.2025 12:23 Відповісти
ти вже знищив??у снах чи у коллофдьюти??винищувач мамкин
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08.05.2025 12:37 Відповісти
НАТО поплескало українців по плечу.
Цінуємо!
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08.05.2025 12:25 Відповісти
Пердіння в калюжу
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08.05.2025 12:26 Відповісти
НАТО на нашому боці. Аж полегшало.
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08.05.2025 12:27 Відповісти
Каво бодрить українців
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08.05.2025 12:29 Відповісти
Ну, спасибо канешна. Только пока в Украине гибнут украинские воины, а ваши нет, вам и дальше, вплоть до бесконечности (или пока украинцы не закончатся) будет, в принципе, нетрудно говорить что вы на нашей стороне
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08.05.2025 12:29 Відповісти
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08.05.2025 12:30 Відповісти
Моральна підтримка від НАТО дуже важлива.)
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08.05.2025 12:32 Відповісти
Дякую за промову. Дякую за допомогу.
Одне запитання - НАТО ще є чи Долік і його розвалив? Здаєтся шо вивіска є а НАТО вже нема.
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08.05.2025 12:33 Відповісти
9 мая. День Победы.
Мы идём к памятникам, несём цветы, зажигаем свечи.
Но, может быть, стоит сделать нечто иное?
Подойти к братской могиле и, сквозь слёзы, прошептать:
- Встаньте… Скажите нам, за что вы воевали?
За то, чтобы сегодня мы стреляли в своих товарищей? В внуков и правнуков тех, с кем вы делили окопы?
📖 «Цена Победы: От товарищей до врагов» - роман, задающий вопрос, на который страшно услышать ответ.
Ищите в гугле.
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08.05.2025 12:41 Відповісти
За що воювали. До тюрми народів вдерлись ті, хто хотів взагалі ледь не всіх в'язнів повбивати заради "жізнєнного пространства". Довелось гуртом дати бій.
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08.05.2025 12:49 Відповісти
🔥 Эта книга может разозлить. Может заставить плакать. А может - открыть глаза.
«Цена Победы: От товарищей до врагов» - психологический роман о том, как история повторяется…
Только теперь мы убиваем не чужих, а своих.
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08.05.2025 12:46 Відповісти
народ , эти пи...сы пол шумок нашей войны СВОИХ финов и шведов приняли в нато за ДВА года , а нас мало того что мурыжат так дают нас на ,,сьедение,, руским варварам !!!!(((
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08.05.2025 14:30 Відповісти
 
 