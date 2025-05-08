НАТО бачить жертовність українських воїнів, ми на вашому боці, - голова військового комітету Альянсу Драгоне

Українські воїни стоять на захисті не лише України та своїх сімей, але й на передовій захисту демократії та права на свободу.

Про це під час Київського безпекового форуму заявив голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, передає Цензор.НЕТ.

"У цей День пам’яті ми вшановуємо незліченну кількість життів, полеглих у боротьбі проти тиранії та поневолення під час Другої світової війни. Ми пам’ятаємо відвагу тих, хто виборював свободу. Таку ж відвагу ми бачимо сьогодні у вас. Уже понад три роки, 1169 днів, ви захищаєте свій народ з незламністю духу та непохитною відданістю. Ви боретеся не лише за Україну, за ваші сім’ї та ваших людей. Ви стоїте на передовій для захисту демократії та права на свободу", - наголосив він у зверненні.

Драгоне наголосив, що НАТО "бачить жертовність українських захисників".

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"НАТО чує ваш голос. І НАТО на вашому боці. Ми віддаємо шану вашим загиблим героям, які пожертвували всім у цій боротьбі. Пам'ять про них дає нам ще більшу силу підтримувати Україну, захищати наші цінності", - сказав він.

Також Драгоне звернувся до українських захисників та захисниць:

"Сестри й брати зі Збройних сил України! Ваша відвага сьогодні - це дар завтрашньому дню. Сьогоднішній день - це не лише згадка про минуле. Це творення майбутнього. Майбутнього, в якому Україна буде вільною, незалежною та захищеною. Від імені кожної країни НАТО, кожної військової форми, яку ми носимо, ми віддаємо вам честь. Ваша боротьба - це наша спільна справа. Ми не відступимо. І ви не відступите теж. Слава Україні!"

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Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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