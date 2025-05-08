НАТО видит самопожертвование украинских воинов, мы на вашей стороне, - глава военного комитета Альянса Драгоне

Украинские воины стоят на защите не только Украины и своих семей, но и на передовой защиты демократии и права на свободу.

Об этом во время Киевского форума по безопасности заявил председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, передает Цензор.НЕТ.

"В этот День памяти мы чтим бесчисленное количество жизней, павших в борьбе против тирании и порабощения во время Второй мировой войны. Мы помним отвагу тех, кто боролся за свободу. Такую же отвагу мы видим сегодня в вас. Уже более трех лет, 1169 дней, вы защищаете свой народ с несокрушимостью духа и непоколебимой преданностью. Вы боретесь не только за Украину, за ваши семьи и ваших людей. Вы стоите на передовой для защиты демократии и права на свободу", - подчеркнул он в обращении.

Драгоне подчеркнул, что НАТО "видит жертвенность украинских защитников".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре экс-премьер-министра обратились к Трампу с призывом возобновить диалог с Украиной

"НАТО слышит ваш голос. И НАТО на вашей стороне. Мы отдаем дань уважения вашим погибшим героям, которые пожертвовали всем в этой борьбе. Память о них дает нам еще большую силу поддерживать Украину, защищать наши ценности", - сказал он.

Также Драгоне обратился к украинским защитникам и защитницам:

"Сестры и братья из Вооруженных сил Украины! Ваша отвага сегодня - это дар завтрашнему дню. Сегодняшний день - это не только воспоминание о прошлом. Это создание будущего. Будущего, в котором Украина будет свободной, независимой и защищенной. От имени каждой страны НАТО, каждой военной формы, которую мы носим, мы отдаем вам честь. Ваша борьба - это наше общее дело. Мы не отступим. И вы не отступите тоже. Слава Украине!".

Также смотрите: Стартовал 17-й ежегодный Киевский форум по безопасности: Объединимся, чтобы преодолеть мирового агрессора. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Информационные партнеры: Еспресо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Интерфакс-Украина, Главком, Defence Express, День, Грунт Медиа, Медиацентр Украина, Гордон, ТВА, Ukraine World, Украинский кризисный медиа-центр.

Читайте: Потери России уже составляют более 700 тысяч человек, однако никаких стратегических целей не было достигнуто, - глава военного комитета НАТО Бауэр