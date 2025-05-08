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Новости Киевский форум по безопасности
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НАТО видит самопожертвование украинских воинов, мы на вашей стороне, - глава военного комитета Альянса Драгоне

В НАТО выразили поддержку Украине. Заявление Драгоне

Украинские воины стоят на защите не только Украины и своих семей, но и на передовой защиты демократии и права на свободу.

Об этом во время Киевского форума по безопасности заявил председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, передает Цензор.НЕТ.

"В этот День памяти мы чтим бесчисленное количество жизней, павших в борьбе против тирании и порабощения во время Второй мировой войны. Мы помним отвагу тех, кто боролся за свободу. Такую же отвагу мы видим сегодня в вас. Уже более трех лет, 1169 дней, вы защищаете свой народ с несокрушимостью духа и непоколебимой преданностью. Вы боретесь не только за Украину, за ваши семьи и ваших людей. Вы стоите на передовой для защиты демократии и права на свободу", - подчеркнул он в обращении.

Драгоне подчеркнул, что НАТО "видит жертвенность украинских защитников".

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"НАТО слышит ваш голос. И НАТО на вашей стороне. Мы отдаем дань уважения вашим погибшим героям, которые пожертвовали всем в этой борьбе. Память о них дает нам еще большую силу поддерживать Украину, защищать наши ценности", - сказал он.

Также Драгоне обратился к украинским защитникам и защитницам:

"Сестры и братья из Вооруженных сил Украины! Ваша отвага сегодня - это дар завтрашнему дню. Сегодняшний день - это не только воспоминание о прошлом. Это создание будущего. Будущего, в котором Украина будет свободной, независимой и защищенной. От имени каждой страны НАТО, каждой военной формы, которую мы носим, мы отдаем вам честь. Ваша борьба - это наше общее дело. Мы не отступим. И вы не отступите тоже. Слава Украине!".

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Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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Автор: 

НАТО (10002) Киевский форум по безопасности (141)


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Топ комментарии
+13
НАТО на нашому боці. Аж полегшало.
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08.05.2025 12:27
+6
Та ні. Ось Північна Корея на боці РФ, це так.
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08.05.2025 12:23
+6
Пердіння в калюжу
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08.05.2025 12:26
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ні. Ось Північна Корея на боці РФ, це так.
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08.05.2025 12:23 Ответить
ти вже знищив??у снах чи у коллофдьюти??винищувач мамкин
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08.05.2025 12:37 Ответить
НАТО поплескало українців по плечу.
Цінуємо!
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08.05.2025 12:25 Ответить
Пердіння в калюжу
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08.05.2025 12:26 Ответить
НАТО на нашому боці. Аж полегшало.
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08.05.2025 12:27 Ответить
Каво бодрить українців
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08.05.2025 12:29 Ответить
Ну, спасибо канешна. Только пока в Украине гибнут украинские воины, а ваши нет, вам и дальше, вплоть до бесконечности (или пока украинцы не закончатся) будет, в принципе, нетрудно говорить что вы на нашей стороне
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08.05.2025 12:29 Ответить
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08.05.2025 12:30 Ответить
Моральна підтримка від НАТО дуже важлива.)
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08.05.2025 12:32 Ответить
Дякую за промову. Дякую за допомогу.
Одне запитання - НАТО ще є чи Долік і його розвалив? Здаєтся шо вивіска є а НАТО вже нема.
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08.05.2025 12:33 Ответить
9 мая. День Победы.
Мы идём к памятникам, несём цветы, зажигаем свечи.
Но, может быть, стоит сделать нечто иное?
Подойти к братской могиле и, сквозь слёзы, прошептать:
- Встаньте… Скажите нам, за что вы воевали?
За то, чтобы сегодня мы стреляли в своих товарищей? В внуков и правнуков тех, с кем вы делили окопы?
📖 «Цена Победы: От товарищей до врагов» - роман, задающий вопрос, на который страшно услышать ответ.
Ищите в гугле.
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08.05.2025 12:41 Ответить
За що воювали. До тюрми народів вдерлись ті, хто хотів взагалі ледь не всіх в'язнів повбивати заради "жізнєнного пространства". Довелось гуртом дати бій.
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08.05.2025 12:49 Ответить
🔥 Эта книга может разозлить. Может заставить плакать. А может - открыть глаза.
«Цена Победы: От товарищей до врагов» - психологический роман о том, как история повторяется…
Только теперь мы убиваем не чужих, а своих.
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08.05.2025 12:46 Ответить
народ , эти пи...сы пол шумок нашей войны СВОИХ финов и шведов приняли в нато за ДВА года , а нас мало того что мурыжат так дают нас на ,,сьедение,, руским варварам !!!!(((
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08.05.2025 14:30 Ответить
 
 