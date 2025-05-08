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Новости Киевский форум по безопасности
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Политика умиротворения всегда ведет к агрессии. Время показать реальную силу, - Яценюк

Арсений Яценюк призвал не мирить агрессора

Достичь мира только путем дипломатических средств нет шансов. Дипломатия должна подкрепляться военной мощью.

Об этом заявил основатель и председатель Киевского форума по безопасности, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"80 лет прошло с тех пор, как нацистская Германия потерпела сокрушительное поражение и союзники победили в этой войне. Верю, что наступит время, когда современный Гитлер, которым является президент Путин, - сдастся. Со всей своей бесчеловечной идеологией, всеми преступлениями, которые совершил он и его страна. С геноцидальной войной, которую он начал против моей страны. Единственный способ, как мы можем победить, - это снова объединившись. Мы сделали это 80 лет назад. И мы добьемся успеха на этом праведном пути к восстановлению мирового порядка", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что политика примирения всегда ведет к агрессии.

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"Я хочу, чтобы мы все помнили, что в 1938 году в то время свободный мир хотел подписать соглашения с Гитлером. А что произошло в результате? Он начал Вторую мировую войну. В 2014-м, после того, как современный уже Гитлер незаконно аннексировал Крым и послал свои войска в Донецк и Луганск, свободный мир также хотел подписать с ним соглашение. И что произошло? В 2022 году он начал полномасштабное нашествие на Украину. Итак, не надо больше политики примирения. Для того, чтобы получить мир, мы должны показать реальную силу", - пояснил председатель КБФ.

Яценюк считает, что достичь мира только путем дипломатических средств нет шансов. Дипломатия должна подкрепляться военной мощью.

"Это единственный язык, который понимает Путин", - сказал он.

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Яценюк обратился к администрации США и тем, кто хочет переговоров с Путиным:

"Действительно, Путин хочет с вами провести переговоры, он даже готов сыграть в гольф с президентом США. Но он захочет с вами играть в гольф на своем хоккейном поле. Что нам нужно? Это четкий комплексный, прочный план возвращения, восстановления мира. И мы не сможем получить этот мир через какие-то уступки. Уступки только увеличивают аппетиты этого зверя. Мы и так много уже сделали уступок и заплатили нашими жизнями, кровью за это. Это наша общая борьба. Мы очень благодарны членам ЕС, членам-странам НАТО, Соединенным Штатам за ту помощь, которую вы оказали Украине. Если бы не вы, было бы практически невозможно Украине выстоять".

Украина, по словам главы КБФ, доказала, что имеет мужество, волю и стойкость, чтобы остановить военное нашествие РФ.

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Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Информационные партнеры: Еспресо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Интерфакс-Украина, Главком, Defence Express, День, Грунт Медиа, Медиацентр Украина, Гордон, ТВА, Ukraine World, Украинский кризисный медиа-центр.

Читайте: НАТО видит жертвенность украинских воинов, мы на вашей стороне, - глава военного комитета Альянса Драгоне

Автор: 

Яценюк Арсений (8008) Киевский форум по безопасности (141)


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Топ комментарии
+11
Знаєте, я послухала форум, де почула від партнерів багато водних слів, на кшталт "залежно від.. потрібно робити.. бути рішучими.. потрібна рішучість.." і все в цьому стилі. Вони такі, що їм постійно потрібно про це наголошувати та вбивати в їх голови. Бо, якщо не ми цього будемо робити, це буде робити росія зі своєю пропагандою. Якщо вони слухають Яценюка, то на здоров'я, аби він їх переконував
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08.05.2025 13:56
+11
Арсеній не будучи у владі збирає форум та партнерів, в той час як деякі політики взагалі втікли закордон. Чому до цього є якісь претензії Ми всі забули про проросійських чортів?
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08.05.2025 13:59
+10
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08.05.2025 12:46
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08.05.2025 12:46 Ответить
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08.05.2025 13:02 Ответить
шо ви імєєтє протів кошерності?
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08.05.2025 13:01 Ответить
Україні потрібно більше зброї - одне речення в якому вмістилась вся палка промова Яценюка
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08.05.2025 12:43 Ответить
Україні потрібен ще вищий паркан з росією!
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08.05.2025 13:52 Ответить
З мінами, рвами, радарами та суцільною не прохідною місцевістю
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08.05.2025 15:11 Ответить
... навколо Кремля у Масквє!
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08.05.2025 15:16 Ответить
приїхав з америки, зробив кілька заяв, і знов в америку. я б теж так умнічать міг би
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08.05.2025 12:43 Ответить
Щось він про свою огорожу з рашою, мовчить
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08.05.2025 12:44 Ответить
Про огорожу вам мегатонни локшини на вуха накрутив дядя Беня. Ось в нього і спитайте.
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08.05.2025 13:27 Ответить
Сеня, не высовывайся. Сиди тихо, про тебя уже забыли. А то ТЦК заметёт
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08.05.2025 12:44 Ответить
После революции нужно было ловить регионалов и их подельников,сейчас не было бы при власти помощников сивковича и тедеева,а вы все просрали.
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08.05.2025 12:46 Ответить
После Революции надо было восстанавливать разрушенную ригивонялами экономику. Как антикризисный менеджер Сеня справился на отлично. К огромному сожадению Сеня не умеет играть хреном на рояле и голую ж-пу в камеру он тоже показывать не будет в силу своей внутренней культуры. Народ его не понял.
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08.05.2025 13:33 Ответить
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08.05.2025 14:06 Ответить
Иди смотри экономические показатели, если не веришь нашим, то смотри зарубежные, и не неси больше ерунды про восстановление экономики. И добавь сюда лично сенинозарабатывающие механизмы, вроде закупки российского газа из ЕС (представь что ты не хочешь покупать напиток фирмы Coca-Cola, поэтому просишь ее налить в бутылку из под виски, и считаешь что теперь покупаешь Jack Daniels), внедрение прокладок в энергопоставки населению, приглашение из-за границы тех кто последовательно убил банковский сектор, милицию и медицину, и прочее и прочее.

Так что народ как раз Сеню понял, его даже Порох понял: соросёнок с целью обвалить Украину чтобы потом продать ее задешево. Этот трюк работает уже пару столетий по одному сценарию.
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08.05.2025 15:03 Ответить
Виталя Абв - чому від вас так тхне россійськими портянками ?
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08.05.2025 15:07 Ответить
Я рад что ты все же посмотрел экономические показатели, увидел насколько мерзким было правительство Яценюка и не имея аргументов против - перешел на личности
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08.05.2025 15:25 Ответить
Це хто покаже реальну силу, Антимайданна влада, друзяки кацапні?
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08.05.2025 12:46 Ответить
Арсеній дасть вам парабєллум.
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08.05.2025 12:47 Ответить


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08.05.2025 12:49 Ответить
Знов реклама цього "форуму бла-бла-бла".
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08.05.2025 12:50 Ответить
Ще один напотужнічав😂
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08.05.2025 12:58 Ответить
А може хтось пояснити,як шкодить Яценюк Україні?Він керує військами,краде гроші чи що,провалює перемовини з партнерами?Таке враження що коменти пишуть боти по команді,чи просто тупі люди типу зебіли.
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08.05.2025 13:07 Ответить
Одне не заважає іншому.
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08.05.2025 14:05 Ответить
Все просто.Народ України не може пробачити Яценюку те,що коли він був не при владі,а в опозиції,вимагав від влади Януковоща зниження тарифів.А потім коли сам став у владі прем'єром,ці самі тарифи і підняв.
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08.05.2025 14:50 Ответить
ніштяк. і мухі не кусають
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08.05.2025 13:16 Ответить
Правильно сказано! Замирення тільки розв'язує руки агресору. Тільки сила і єдність можуть зупинити зло.
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08.05.2025 13:35 Ответить
аби ж тільки від цих слів все залежало. про це всі кажуть вже три роки. що треба всім об'єднатися і показати реальну силу, і кузькіну мать кацапам. і шо? слова без дій коштують мало. або взагалі нічого
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08.05.2025 13:46 Ответить
Знаєте, я послухала форум, де почула від партнерів багато водних слів, на кшталт "залежно від.. потрібно робити.. бути рішучими.. потрібна рішучість.." і все в цьому стилі. Вони такі, що їм постійно потрібно про це наголошувати та вбивати в їх голови. Бо, якщо не ми цього будемо робити, це буде робити росія зі своєю пропагандою. Якщо вони слухають Яценюка, то на здоров'я, аби він їх переконував
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08.05.2025 13:56 Ответить
Яценюк абсолютно правий. Історія вже показала, що домовлятись із диктаторами це шлях у прірву, а тим паче такими як путін. В жодному разі не треба показувати слабину.. Сподіваюсь, що партнери це підтримають.
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08.05.2025 13:44 Ответить
Дипломатія без сили це лише красиві промови без дії. Навіть якщо взяти демократію. то вона теж має бути рішучою, щоб не нашкодити державі.
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08.05.2025 13:49 Ответить
Дипломатія на чолі з тупим лідором дорога в прірву
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08.05.2025 13:52 Ответить
Ми зараз не говоримо про лідера. Як не крути, але вона потрібна
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08.05.2025 14:01 Ответить
Потрібна,але неможлива на чолі з тупим,зрадниками і саботажниками.Провалено все,що тільки можно і це факт!!
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08.05.2025 14:03 Ответить
Арсеній не будучи у владі збирає форум та партнерів, в той час як деякі політики взагалі втікли закордон. Чому до цього є якісь претензії Ми всі забули про проросійських чортів?
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08.05.2025 13:59 Ответить
Таке дозволено тільки лідору,тому така і активність ботів
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08.05.2025 14:23 Ответить
Респект Яценюку! Нарешті хтось прямо говорить про реальні речі, а не прикрашає дійсність
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08.05.2025 14:09 Ответить
В коментарях зібрались одні дипломати))))
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08.05.2025 14:18 Ответить
Що там говорити-куля в лоб так куля в лоб.
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08.05.2025 14:43 Ответить
Потужно вас телевізором контузило.
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08.05.2025 14:50 Ответить
Хороша заява на іноземну аудиторію. Сподіваюсь, це їх поверне до реальності та знову переконає в росії та путіні
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08.05.2025 14:48 Ответить
Трамп зараз грає в свою гру і не може закінчити війну, бо путін не хоче її закінчення, а говорить трампу що хоче) Треба доносити це партнерам.
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08.05.2025 14:55 Ответить
Та давно було треба казати речі своїми іменеми. + Яценюку за це, а то всі такі неженки, бояться правду почути. Нехай тепер чують всі правду.
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08.05.2025 15:12 Ответить
(censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
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08.05.2025 15:32 Ответить
 
 