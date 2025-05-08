Политика умиротворения всегда ведет к агрессии. Время показать реальную силу, - Яценюк

Достичь мира только путем дипломатических средств нет шансов. Дипломатия должна подкрепляться военной мощью.

Об этом заявил основатель и председатель Киевского форума по безопасности, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"80 лет прошло с тех пор, как нацистская Германия потерпела сокрушительное поражение и союзники победили в этой войне. Верю, что наступит время, когда современный Гитлер, которым является президент Путин, - сдастся. Со всей своей бесчеловечной идеологией, всеми преступлениями, которые совершил он и его страна. С геноцидальной войной, которую он начал против моей страны. Единственный способ, как мы можем победить, - это снова объединившись. Мы сделали это 80 лет назад. И мы добьемся успеха на этом праведном пути к восстановлению мирового порядка", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что политика примирения всегда ведет к агрессии.

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"Я хочу, чтобы мы все помнили, что в 1938 году в то время свободный мир хотел подписать соглашения с Гитлером. А что произошло в результате? Он начал Вторую мировую войну. В 2014-м, после того, как современный уже Гитлер незаконно аннексировал Крым и послал свои войска в Донецк и Луганск, свободный мир также хотел подписать с ним соглашение. И что произошло? В 2022 году он начал полномасштабное нашествие на Украину. Итак, не надо больше политики примирения. Для того, чтобы получить мир, мы должны показать реальную силу", - пояснил председатель КБФ.

Яценюк считает, что достичь мира только путем дипломатических средств нет шансов. Дипломатия должна подкрепляться военной мощью.

"Это единственный язык, который понимает Путин", - сказал он.

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Яценюк обратился к администрации США и тем, кто хочет переговоров с Путиным:

"Действительно, Путин хочет с вами провести переговоры, он даже готов сыграть в гольф с президентом США. Но он захочет с вами играть в гольф на своем хоккейном поле. Что нам нужно? Это четкий комплексный, прочный план возвращения, восстановления мира. И мы не сможем получить этот мир через какие-то уступки. Уступки только увеличивают аппетиты этого зверя. Мы и так много уже сделали уступок и заплатили нашими жизнями, кровью за это. Это наша общая борьба. Мы очень благодарны членам ЕС, членам-странам НАТО, Соединенным Штатам за ту помощь, которую вы оказали Украине. Если бы не вы, было бы практически невозможно Украине выстоять".

Украина, по словам главы КБФ, доказала, что имеет мужество, волю и стойкость, чтобы остановить военное нашествие РФ.

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Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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