Россияне должны нести ответственность за все, что делает Путин, - Яценюк
Вторжение в Украину осуществили российская армия и народ России. Поэтому ответственность должны нести и россияне.
Об этом заявил экс-премьер-министр, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны знать, что эта война касается не только Путина. Мы говорим о русском народе и тех глубинных первопричинах, которые побудили Путина напасть на Украину. Россияне всегда ненавидели украинцев. Россияне всегда пытались искоренить украинскую нацию. Это началось еще во времена Российской империи - сотни лет назад. И если речь идет о Путине, то он действительно отражает чувства, отношение огромного большинства россиян. Поэтому они также должны нести ответственность за все, что делает и Путин, и его режим", - подчеркнул он.
По словам Яценюка, вторжение в Украину осуществили армия РФ и народ России.
"А кто убивает украинцев на оккупированных территориях? Обычные россияне", - добавил он.
Путину удалось навязать свои правила огромной части мира, считает глава КБФ.
"Ему удалось сотрудничать с другими тиранами, с другими тоталитарными режимами, в частности - с Китаем. И, честно говоря, я не могу даже представить, почему новая администрация США считает, что они могут как-то применить стратегию, обратную тому, как работал Киссинджер. Этого не произойдет никогда", - подчеркнул он.
Также, заметил экс-премьер, ось зла, которая формируется в последние годы, представляет вполне реальную угрозу для США.
"Президент Си сегодня, 9 мая, специально приехал на красную площадь, для того, чтобы показать всему миру и послать сигнал в Овальный кабинет: господин президент Трамп, мы стальные друзья... Но если Путина не остановить, или же Путин вместе с Китаем, Северной Кореей, Ираном, другими членами этой оси зла смогут навязать новый миропорядок, то в нем не будет больше места лидеру свободного мира, то есть Соединенным Штатам Америки", - подытожил он.
Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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тільки у вас все воюємо асфальтом.
аритметику підтягніть, нарешті.
про 500 мільярдів гривень і 4.7мільярдів доларів - а це точно не фейк? де почитати ?
бо, зазвичай, коли кажуть що десь там невідомо де але точно є підтвердження то це означає що ви просто не можете свої слова обґрунтувати.
він був на сцені, так, я його бачив на грушевського його на відео один раз знімали коли він намагався назад нас повертати як отару що не туди забрела.
не було його на барикадах.
Но потом почему то рейтинг у Юща стал 9%, а не 99%. Почему? А потому что 99% населения - дегенераты.
https://zaxid.net/yatsenyuk_pro_svoyu_natsionalnist_ta_virospovidannya_n1089518
Хоч би раз задав собі питання куди все таки дівалися з майдану оті всі лідори-підори у моменти коли ставало найжарчише і гинули люди???Чому жоден з них не постраждав???
За що страждали люди???За мрії жодна з яких не збулася,всі вбивці та виродки що спричинили майдан на волі,корупція,країна в дупі,а всі оті лідори такі ж виродки як і інші???
a кaк ты их зaстaвишь? может б л ять из студии выйдешь и мобилизуешься нa передок, поштурмуешь посaдки.