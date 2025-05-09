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Новости Киевский форум по безопасности
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Россияне должны нести ответственность за все, что делает Путин, - Яценюк

Российский народ также ответственен за войну. Заявление Яценюка

Вторжение в Украину осуществили российская армия и народ России. Поэтому ответственность должны нести и россияне.

Об этом заявил экс-премьер-министр, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны знать, что эта война касается не только Путина. Мы говорим о русском народе и тех глубинных первопричинах, которые побудили Путина напасть на Украину. Россияне всегда ненавидели украинцев. Россияне всегда пытались искоренить украинскую нацию. Это началось еще во времена Российской империи - сотни лет назад. И если речь идет о Путине, то он действительно отражает чувства, отношение огромного большинства россиян. Поэтому они также должны нести ответственность за все, что делает и Путин, и его режим", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, вторжение в Украину осуществили армия РФ и народ России.

Также смотрите: Путин: Наши войска станут позади женщин и детей. Пусть они попробуют в них стрелять. ВИДЕО

"А кто убивает украинцев на оккупированных территориях? Обычные россияне", - добавил он.

Путину удалось навязать свои правила огромной части мира, считает глава КБФ.

"Ему удалось сотрудничать с другими тиранами, с другими тоталитарными режимами, в частности - с Китаем. И, честно говоря, я не могу даже представить, почему новая администрация США считает, что они могут как-то применить стратегию, обратную тому, как работал Киссинджер. Этого не произойдет никогда", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политика умиротворения всегда ведет к агрессии. Время показать реальную силу, - Яценюк

Также, заметил экс-премьер, ось зла, которая формируется в последние годы, представляет вполне реальную угрозу для США.

"Президент Си сегодня, 9 мая, специально приехал на красную площадь, для того, чтобы показать всему миру и послать сигнал в Овальный кабинет: господин президент Трамп, мы стальные друзья... Но если Путина не остановить, или же Путин вместе с Китаем, Северной Кореей, Ираном, другими членами этой оси зла смогут навязать новый миропорядок, то в нем не будет больше места лидеру свободного мира, то есть Соединенным Штатам Америки", - подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стартовал 17-й ежегодный Киевский форум по безопасности: Объединимся, чтобы победить мирового агрессора. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Информационные партнеры: Еспресо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Интерфакс-Украина, Главком, Defence Express, День, Грунт Медиа, Медиацентр Украина, Гордон, ТВА, Ukraine World, Украинский кризисный медиа-центр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня из Украины будет сигнал Путину: наказание неизбежно, - Сибига

Автор: 

путин владимир (31345) Яценюк Арсений (8010) Киевский форум по безопасности (144) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+6
А Яценюк, як патріот, має тримати своє слово. Куля в лоб, то куля в лоб.
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09.05.2025 16:37
+6
Яценюк был офигенным политиком. А найбольший рост экономики и "украинское чюдо" было при Юще когда годовой прирост реального ВВП достил 12% в год.
Но потом почему то рейтинг у Юща стал 9%, а не 99%. Почему? А потому что 99% населения - дегенераты.
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09.05.2025 16:39
+5
👍давай ще про цього кулявлоба,ти красень,гарний піащик
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09.05.2025 16:50
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Правила форума Совет форумчан
Як там Фронт змін, Народний фронт? Коли бородань з'явиться на реальному фронті?
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09.05.2025 16:30 Ответить
А навіщо Вам бородань Яценюк на фронті? Ви у 2019 році вибрали іншого бороданя, хрипластого і брехливого і якби всі ті 73% з'явилися захищати свій вибір, то і ТЦК давно розпустили і відправили на фронт. Було б змагання ще потрапити, бо місця не вистачило за такої великої кількості.
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09.05.2025 17:41 Ответить
американці несуть відповідальність за все що робить трамп.
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09.05.2025 16:30 Ответить
Американці несуть відповідальність за всі дії Трампа і це правда, а українці несуть відповідальність за свій вибір смертями найкращих: за розмінування Чонгару, акваторії Азовського моря, за відведення і скорочення наших військ і знищення ракетних програм. Черговий раз переконаний, що воювати мали ракетами, танками, дронами, а не асфальтом і шашликами.
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09.05.2025 17:43 Ответить
уявно не туди витрачені гроші на асфальт закінчилися ще в перші неділі боїв, ми вже давно на західній допомозі.
тільки у вас все воюємо асфальтом.
аритметику підтягніть, нарешті.
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09.05.2025 17:55 Ответить
Арифметика проста, на "велике крадівництво"(асфальт) зелені мухи разом зі своїм Лідером витратили більше 500 мільярдів бюджетних грошенят. Також витратили виграні "баригами" справи по газу на 4,7 мільярдів доларів США... А ще до 2019 року ми добре випускали свою зброю і навіть ракети. А США, тільки США дали допомоги більше 100 мільярдів доларів США і безкоштовно гуманітарні вантажі, які влада мародерила і продавала через супермаркети. Я вже не пишу про допомогу ЄС, Канади, Японії та інших країн.
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09.05.2025 18:01 Ответить
ну, сша то дала допомогу але дала зеленському, до зеленського сша дала 4 мільярди на ковдри.
про 500 мільярдів гривень і 4.7мільярдів доларів - а це точно не фейк? де почитати ?
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09.05.2025 18:10 Ответить
Почитайте пане, почитайте, все це є у вільному доступі.
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09.05.2025 18:19 Ответить
пане, а це точно не ваша вигадка, нє?
бо, зазвичай, коли кажуть що десь там невідомо де але точно є підтвердження то це означає що ви просто не можете свої слова обґрунтувати.
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09.05.2025 18:34 Ответить
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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09.05.2025 18:21 Ответить
Нахіба стільки насипати? - кацапи мають нести відповідальність за війну в Україні - крапка
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09.05.2025 16:33 Ответить
Сєня-дічь!
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09.05.2025 16:35 Ответить
А Яценюк, як патріот, має тримати своє слово. Куля в лоб, то куля в лоб.
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09.05.2025 16:37 Ответить
Тобто ти вважаєш, що всі патріоти мають бути вбиті. Якщо не вбитий, значить не патріот.
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09.05.2025 16:44 Ответить
тоді може йому досить корчити розумну мордулиця і плескати язиком хто і що потрібен робити???може повинен подати приклад??бо куля в лоб вже була,та іншого було богато
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09.05.2025 16:49 Ответить
А що би ти хотів, щоб зараз зробив Яценюк?
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09.05.2025 16:52 Ответить
застрелився,хоча міг би повернути вкрадене напочатку
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09.05.2025 16:53 Ответить
А що він вкрав?
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09.05.2025 17:20 Ответить
наприклад моє майбутьнє,а також моїх дітей
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09.05.2025 17:30 Ответить
Майбутнє нас і всіх дітей Ви і такі як Ви вкрали на виборах у 2019 році. Яценюк міг вкрасти тільки мізки наріду, але як показав 2019-й рік тих мізків немає, їх в зелене лайно втопив Беня і його кодло, яке сьогодні називають "слуги" дешевим кіно про Голобородько. Один з них мав би повернути 41 мільйон доларів США, які вивів в офшори з ПриватБанку, а його папік Карло мав би повернути 5,5 мільярддів доларів США які вкрав з цього банку.
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09.05.2025 18:07 Ответить
моє майбутьнє вкрали всі виродки що були при владі починаючі з 1991,але ж у вас збій програми починається з 2019🤣🤣🤣
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09.05.2025 18:14 Ответить
Ні пане, не бреханькайте і не повторюйте пропаганду, якою закакали мізки у 2019 році, що всі хто був при владі крали і щось робили не так. 10 років Україна розвитвалася і йшла до цивілізованих країн і це було при Ющенко і Порошенко. Останній коли отримав посаду, то в казні було 160 тисяч, вкрадена зеком казна і золото-валютні резерви, війна та різні "народні республіки" в кожному місті сходу та півдня, блокада пуйла на всі наші товари, бо тоді різні кучми, яники, азірови створили ринок товарів на московію... Витягнули Україну з прірви, відродили армію, одягнули, нагодували, озброїли, визволили 2/3 окупованих територій, отримали асоціація і безвіз, Томос аквтокефальної церкви, купу реформ... і це всього за 5 років, а в 2019 році все це знищили і відкрили двері ворогу і на півдні і на Донбасі і навіть під Китєвом. У кожної події є свої герої і це нарід 73%.
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09.05.2025 18:29 Ответить
хоча ні повертати не треба всеодно вкрадуть🤣🤣🤣
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09.05.2025 16:55 Ответить
Подати приклад? Так він бере приклад з Боневтіка Потужно-Брехливого, який відкосив від 4-х повісток і його нарід 73% на своїх рученьках заніс на трон, дав булаву і всі ключі від України.
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09.05.2025 18:03 Ответить
а мені цікаво ,а інші за кого віддали 27% де зараз???І так всі оті мантри про волонтерство можна навіть не заводити🤣🤣🤣
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09.05.2025 18:07 Ответить
Інші, які віддали голоси 27% там де їм потрібно, навіщо вони Вам? Ви захищайте вибір 2019 року і гайда до ТЦК і на фронт, бо якби був той, за якого віддали голоси 27%, то і повномасштабного нападу не було.
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09.05.2025 18:09 Ответить
яке млять мерзенне лицемірство,і так для мене жодна сракаморда в списках 2019 не була моїм вибором,як і не буде в майтьньому
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09.05.2025 18:12 Ответить
Він тоді не вказав у чий саме лоб...
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09.05.2025 17:04 Ответить
Він, Яценюк, тримав своє слово, пішов на барикади. Там чомусь не було Боневтіка, не знаєте де він був? І навіщо призначив прокурора Яблонського в ДБР, який фальшував справи на майданівців вже 5 років нищити ті справи і порушувати за заявами портнова, деркача, дубінського проти патріотів?
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09.05.2025 17:46 Ответить
Натомість Шокін блискуче впорався з поставленим йому завданням генпрокурора за твого кумира.
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09.05.2025 17:54 Ответить
взагалі то ні, не пішов.
він був на сцені, так, я його бачив на грушевського його на відео один раз знімали коли він намагався назад нас повертати як отару що не туди забрела.
не було його на барикадах.
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09.05.2025 17:57 Ответить
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09.05.2025 16:39 Ответить
Яценюк был офигенным политиком. А найбольший рост экономики и "украинское чюдо" было при Юще когда годовой прирост реального ВВП достил 12% в год.
Но потом почему то рейтинг у Юща стал 9%, а не 99%. Почему? А потому что 99% населения - дегенераты.
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09.05.2025 16:39 Ответить
👍давай ще про цього кулявлоба,ти красень,гарний піащик
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09.05.2025 16:50 Ответить
Лажовий , з нього , піарщік - тупий і не цікавий ....
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09.05.2025 16:52 Ответить
А хто більше користі приніс Україні - Яценюк, чи Зеленський? так само, хто з них більше приніс шкоди? чи аніадінакавиє?
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09.05.2025 16:54 Ответить
обоє корупціонерипристосуванці,ну і лицемірні виродки з єврейським корінням.
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09.05.2025 17:27 Ответить
Арсеній Яценюк вважає, що народ повинен знати все про свого президента. "Якщо мене запитують про національність і віросповідання, то я відкрито кажу: я за національністю українець, за віросповіданням - греко-католик.
https://zaxid.net/yatsenyuk_pro_svoyu_natsionalnist_ta_virospovidannya_n1089518
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09.05.2025 17:38 Ответить
віриш,мені якщо би він навіть виявиться сином архангела Георгія я б з великим бажанням дав йому смачного пендаля і хай би він котився до себе в Маямі
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09.05.2025 18:00 Ответить
А Лукашенко єврей?
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09.05.2025 18:04 Ответить
він кусень гівна і ви з ним як однеяйцеві
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09.05.2025 18:16 Ответить
Лукашенко єврей?
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09.05.2025 18:17 Ответить
Для 73% кращий той, що жартував зі своїм кодлом "95 кварталом" зі сцени -: "одягнути мітингувальників у світери, а беркуту видати ********* палиці щоб били мітингувальників і добували електроенергію" .А сьогодні ворог вже б'є не *********** палицями, а смертельними ракетами, не тільки вбиваючи, а руйнуючи всю Україну, а зелені мухи 73% не бачать хто до цього привів, а вкидають інформацію то про Яценюка, то Порошенка, то Ющенко і продовжують обливати їх брудом.
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09.05.2025 17:57 Ответить
Коли він це казав, я був в 50 метрів від нього. Так само і коли Парасюк кричав свою знамениту промову. А де був ти?
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09.05.2025 16:58 Ответить
А я дивився на вас зі сторони і думав які ви лохи і як вас розводять,вами маніпулюють.
Хоч би раз задав собі питання куди все таки дівалися з майдану оті всі лідори-підори у моменти коли ставало найжарчише і гинули люди???Чому жоден з них не постраждав???
За що страждали люди???За мрії жодна з яких не збулася,всі вбивці та виродки що спричинили майдан на волі,корупція,країна в дупі,а всі оті лідори такі ж виродки як і інші???
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09.05.2025 17:21 Ответить
Ви мали на увазі Лідора Боневтіка? Так як він мав постраждати, коли зі своєю кодлою в москві знімали фільми для кацапів і підтримував антимайдан, тих, хто розстрівлював майданівців і бігали з молотками по Києві били людей. Пропоную відшукати в Гуглі номер антимайданного "кварталу" де вони в кацапському однострої співали пісню про "свої булочкі данецкіє, североданецкіє...алчевскіє і нє сваі львовскіє, вінніцкіє, каменец-падольскіє...". Там вся їхня суть і душонка "русского мира".
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09.05.2025 18:15 Ответить
Був би Ющ не ліз в економіку з своїм Фірташом і росукренерго, то ріст економіки був би не 12%, а всі 50%. Президент по Конституції має займатись політикою, а економікою - прем'єр
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09.05.2025 17:38 Ответить
аа яйценюк був не в темі??чи просто кусень був меньший ніж у інших??він все бачив і мовчав,так може він співучастник??
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09.05.2025 18:02 Ответить
Для виправлення вже відстроєні ГУЛАГи
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09.05.2025 16:40 Ответить
👍єдине правильне питання ,звідки і навіщо,а головне коли повернеться??
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09.05.2025 16:51 Ответить
потужно.

a кaк ты их зaстaвишь? может б л ять из студии выйдешь и мобилизуешься нa передок, поштурмуешь посaдки.
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09.05.2025 16:59 Ответить
Яценюк , це хто? ніхто . якийсь лисий ухилянт що втік за кордон
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09.05.2025 17:01 Ответить
українскийпристосуванецьзаробітчанин носій вишиванок,мови і планів повернутися до побудови нових парканів
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09.05.2025 17:23 Ответить
Так он под кулями в США отсиживается?
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09.05.2025 17:01 Ответить
Спитай у мосейчучки де він відстежується 😀
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09.05.2025 17:22 Ответить
Мій же ти вашингтонський стрілок! Кожному Кулявлоб?
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09.05.2025 17:02 Ответить
Маститые тролли, сегодня гуляют. Шпана одна собралась, сброд. Мало морквы и куль..Рабицы, на пути заполлебриковых зайд. Это же надо долбиться в это место, даже если это интернетная задница, чтоб доказывать, что Яценюк ничего путного не сделал для Украины? Дебилы.
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09.05.2025 17:03 Ответить
приехал из майями. поумничал, и снова укатит в майями. я тоже так мог бы...
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09.05.2025 17:10 Ответить
Сеня не светись. ТЦК пра тибя уже забыло. А то щяс примут и на передок отправят
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09.05.2025 17:11 Ответить
і де оті групи оповіщення коли треба??людина хоче добровольцем до окопу,не зна куди йти
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09.05.2025 17:25 Ответить
Групи оповіщення , до нього , не доберуться - в нього є наградний ствол від Аваеова ...
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09.05.2025 18:26 Ответить
та й охорона крутіша від стерненка,так що відосик може бути у рази якісніший
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09.05.2025 18:39 Ответить
Можна уявити , який би міг вийти епічний батл - ТЦК VS Krol ...
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09.05.2025 18:42 Ответить
Щоб тримати фронт в Майамі треба багато грошей... Куля в лоб, де взяв гроші на хрьонт в Майамі? Зі стіни для кроликів назбирав?
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09.05.2025 17:13 Ответить
Чекаю, коли Сєня відпустить довгу бороду, розчехлить свою снайперку і повернеться до моджахедів під своїм старим позивним Живопира
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09.05.2025 17:27 Ответить
Та шо ви за люди? Якби не його стіна, кацапи вже б у Львові бухали.
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09.05.2025 17:40 Ответить
Вилізл намародерило тепер вибори запахли завоняло гнидою
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09.05.2025 18:05 Ответить
 
 