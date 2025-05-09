Россияне должны нести ответственность за все, что делает Путин, - Яценюк

Вторжение в Украину осуществили российская армия и народ России. Поэтому ответственность должны нести и россияне.

Об этом заявил экс-премьер-министр, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны знать, что эта война касается не только Путина. Мы говорим о русском народе и тех глубинных первопричинах, которые побудили Путина напасть на Украину. Россияне всегда ненавидели украинцев. Россияне всегда пытались искоренить украинскую нацию. Это началось еще во времена Российской империи - сотни лет назад. И если речь идет о Путине, то он действительно отражает чувства, отношение огромного большинства россиян. Поэтому они также должны нести ответственность за все, что делает и Путин, и его режим", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, вторжение в Украину осуществили армия РФ и народ России.

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"А кто убивает украинцев на оккупированных территориях? Обычные россияне", - добавил он.

Путину удалось навязать свои правила огромной части мира, считает глава КБФ.

"Ему удалось сотрудничать с другими тиранами, с другими тоталитарными режимами, в частности - с Китаем. И, честно говоря, я не могу даже представить, почему новая администрация США считает, что они могут как-то применить стратегию, обратную тому, как работал Киссинджер. Этого не произойдет никогда", - подчеркнул он.

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Также, заметил экс-премьер, ось зла, которая формируется в последние годы, представляет вполне реальную угрозу для США.

"Президент Си сегодня, 9 мая, специально приехал на красную площадь, для того, чтобы показать всему миру и послать сигнал в Овальный кабинет: господин президент Трамп, мы стальные друзья... Но если Путина не остановить, или же Путин вместе с Китаем, Северной Кореей, Ираном, другими членами этой оси зла смогут навязать новый миропорядок, то в нем не будет больше места лидеру свободного мира, то есть Соединенным Штатам Америки", - подытожил он.

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Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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