Росіяни мають нести відповідальність за все, що робить Путін, - Яценюк

Вторгнення в Україну здійснили російська армія та народ Росії. Тому відповідальність мають нести і росіяни.

Про це заявив експрем'єр-міністр, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо знати, що ця війна стосується не лише Путіна. Ми говоримо про російський народ і ті глибинні першопричини, які спонукали Путіна напасти на Україну. Росіяни завжди ненавиділи українців. Росіяни завжди намагалися викорінити українську націю. Це почалося ще за часів Російської імперії - сотні років тому. І якщо йдеться про Путіна, то він дійсно віддзеркалює почуття, ставлення величезної більшості росіян. Тож вони також мають нести відповідальність за все, що робить і Путін, і його режим", - наголосив він.

За словами Яценюка, вторгнення в Україну здійснили армія РФ та народ Росії.

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"А хто вбиває українців на окупованих територіях? Звичайні росіяни", - додав він.

Путіну вдалося нав'язати свої правила величезній частині світу, вважає голова КБФ.

"Йому вдалося співпрацювати з іншими тиранами, з іншими тоталітарними режимами, зокрема з Китаєм. І, чесно кажучи, я не можу навіть уявити, чому нова адміністрація США вважає, що вони можуть якось застосувати стратегію, зворотну до того, як працював Кіссінджер. Цього не станеться ніколи", - підкреслив він.

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Також, зауважив експрем'єр, вісь зла, яка формується в останні роки, становить цілком реальну загрозу для США.

"Президент Сі сьогодні, 9 травня, спеціально приїхав на красную площадь, для того, щоб показати всьому світу і надіслати сигнал до Овального кабінету: пане президенте Трамп, ми сталеві друзі… Але якщо Путіна не зупинити, або ж Путін разом із Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, іншими членами цієї вісі зла зможуть нав’язати новий світопорядок, то в ньому не буде більше місця лідеру вільного світу, тобто Сполученим Штатам Америки", - підсумував він.

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