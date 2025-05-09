Росіяни мають нести відповідальність за все, що робить Путін, - Яценюк
Вторгнення в Україну здійснили російська армія та народ Росії. Тому відповідальність мають нести і росіяни.
Про це заявив експрем'єр-міністр, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо знати, що ця війна стосується не лише Путіна. Ми говоримо про російський народ і ті глибинні першопричини, які спонукали Путіна напасти на Україну. Росіяни завжди ненавиділи українців. Росіяни завжди намагалися викорінити українську націю. Це почалося ще за часів Російської імперії - сотні років тому. І якщо йдеться про Путіна, то він дійсно віддзеркалює почуття, ставлення величезної більшості росіян. Тож вони також мають нести відповідальність за все, що робить і Путін, і його режим", - наголосив він.
За словами Яценюка, вторгнення в Україну здійснили армія РФ та народ Росії.
"А хто вбиває українців на окупованих територіях? Звичайні росіяни", - додав він.
Путіну вдалося нав'язати свої правила величезній частині світу, вважає голова КБФ.
"Йому вдалося співпрацювати з іншими тиранами, з іншими тоталітарними режимами, зокрема з Китаєм. І, чесно кажучи, я не можу навіть уявити, чому нова адміністрація США вважає, що вони можуть якось застосувати стратегію, зворотну до того, як працював Кіссінджер. Цього не станеться ніколи", - підкреслив він.
Також, зауважив експрем'єр, вісь зла, яка формується в останні роки, становить цілком реальну загрозу для США.
"Президент Сі сьогодні, 9 травня, спеціально приїхав на красную площадь, для того, щоб показати всьому світу і надіслати сигнал до Овального кабінету: пане президенте Трамп, ми сталеві друзі… Але якщо Путіна не зупинити, або ж Путін разом із Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, іншими членами цієї вісі зла зможуть нав’язати новий світопорядок, то в ньому не буде більше місця лідеру вільного світу, тобто Сполученим Штатам Америки", - підсумував він.
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
Інформаційні партнери: Еспресо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Інтерфакс-Україна, Главком, Defence Express, День, Ґрунт Медіа, Медіацентр Україна, Гордон, ТВА, Ukraine World, Український кризовий медіа-центр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки у вас все воюємо асфальтом.
аритметику підтягніть, нарешті.
про 500 мільярдів гривень і 4.7мільярдів доларів - а це точно не фейк? де почитати ?
він був на сцені, так, я його бачив на грушевського його на відео один раз знімали коли він намагався назад нас повертати як отару що не туди забрела.
не було його на барикадах.
Но потом почему то рейтинг у Юща стал 9%, а не 99%. Почему? А потому что 99% населения - дегенераты.
https://zaxid.net/yatsenyuk_pro_svoyu_natsionalnist_ta_virospovidannya_n1089518
Хоч би раз задав собі питання куди все таки дівалися з майдану оті всі лідори-підори у моменти коли ставало найжарчише і гинули люди???Чому жоден з них не постраждав???
За що страждали люди???За мрії жодна з яких не збулася,всі вбивці та виродки що спричинили майдан на волі,корупція,країна в дупі,а всі оті лідори такі ж виродки як і інші???
a кaк ты их зaстaвишь? может б л ять из студии выйдешь и мобилизуешься нa передок, поштурмуешь посaдки.