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Новини Київський безпековий форум
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Росіяни мають нести відповідальність за все, що робить Путін, - Яценюк

Російський народ також відповідальний за війну. Заява Яценюка

Вторгнення в Україну здійснили російська армія та народ Росії. Тому відповідальність мають нести і росіяни.

Про це заявив експрем'єр-міністр, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо знати, що ця війна стосується не лише Путіна. Ми говоримо про російський народ і ті глибинні першопричини, які спонукали Путіна напасти на Україну. Росіяни завжди ненавиділи українців. Росіяни завжди намагалися викорінити українську націю. Це почалося ще за часів Російської імперії - сотні років тому. І якщо йдеться про Путіна, то він дійсно віддзеркалює почуття, ставлення величезної більшості росіян. Тож вони також мають нести відповідальність за все, що робить і Путін, і його режим", - наголосив він.

За словами Яценюка, вторгнення в Україну здійснили армія РФ та народ Росії.

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"А хто вбиває українців на окупованих територіях? Звичайні росіяни", - додав він.

Путіну вдалося нав'язати свої правила величезній частині світу, вважає голова КБФ.

"Йому вдалося співпрацювати з іншими тиранами, з іншими тоталітарними режимами, зокрема з Китаєм. І, чесно кажучи, я не можу навіть уявити, чому нова адміністрація США вважає, що вони можуть якось застосувати стратегію, зворотну до того, як працював Кіссінджер. Цього не станеться ніколи", - підкреслив він.

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Також, зауважив експрем'єр, вісь зла, яка формується в останні роки, становить цілком реальну загрозу для США.

"Президент Сі сьогодні, 9 травня, спеціально приїхав на красную площадь, для того, щоб показати всьому світу і надіслати сигнал до Овального кабінету: пане президенте Трамп, ми сталеві друзі… Але якщо Путіна не зупинити, або ж Путін разом із Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, іншими членами цієї вісі зла зможуть нав’язати новий світопорядок, то в ньому не буде більше місця лідеру вільного світу, тобто Сполученим Штатам Америки", - підсумував він.

Читайте: Політика замирення завжди веде до агресії. Час показати реальну силу, - Яценюк

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Інформаційні партнери: Еспресо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Інтерфакс-Україна, Главком, Defence Express, День, Ґрунт Медіа, Медіацентр Україна, Гордон, ТВА, Ukraine World, Український кризовий медіа-центр.

Дивіться: Стартував 17-й щорічний Київський безпековий форум: Єднаймося, щоб подолати світового агресора. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

путін володимир (23900) Яценюк Арсеній (2574) Київський безпековий форум (165) війна в Україні (4226)


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Топ коментарі
+6
А Яценюк, як патріот, має тримати своє слово. Куля в лоб, то куля в лоб.
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09.05.2025 16:37
+6
Яценюк был офигенным политиком. А найбольший рост экономики и "украинское чюдо" было при Юще когда годовой прирост реального ВВП достил 12% в год.
Но потом почему то рейтинг у Юща стал 9%, а не 99%. Почему? А потому что 99% населения - дегенераты.
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09.05.2025 16:39
+5
👍давай ще про цього кулявлоба,ти красень,гарний піащик
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09.05.2025 16:50
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Як там Фронт змін, Народний фронт? Коли бородань з'явиться на реальному фронті?
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09.05.2025 16:30 Відповісти
А навіщо Вам бородань Яценюк на фронті? Ви у 2019 році вибрали іншого бороданя, хрипластого і брехливого і якби всі ті 73% з'явилися захищати свій вибір, то і ТЦК давно розпустили і відправили на фронт. Було б змагання ще потрапити, бо місця не вистачило за такої великої кількості.
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09.05.2025 17:41 Відповісти
американці несуть відповідальність за все що робить трамп.
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09.05.2025 16:30 Відповісти
Американці несуть відповідальність за всі дії Трампа і це правда, а українці несуть відповідальність за свій вибір смертями найкращих: за розмінування Чонгару, акваторії Азовського моря, за відведення і скорочення наших військ і знищення ракетних програм. Черговий раз переконаний, що воювати мали ракетами, танками, дронами, а не асфальтом і шашликами.
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09.05.2025 17:43 Відповісти
уявно не туди витрачені гроші на асфальт закінчилися ще в перші неділі боїв, ми вже давно на західній допомозі.
тільки у вас все воюємо асфальтом.
аритметику підтягніть, нарешті.
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09.05.2025 17:55 Відповісти
Арифметика проста, на "велике крадівництво"(асфальт) зелені мухи разом зі своїм Лідером витратили більше 500 мільярдів бюджетних грошенят. Також витратили виграні "баригами" справи по газу на 4,7 мільярдів доларів США... А ще до 2019 року ми добре випускали свою зброю і навіть ракети. А США, тільки США дали допомоги більше 100 мільярдів доларів США і безкоштовно гуманітарні вантажі, які влада мародерила і продавала через супермаркети. Я вже не пишу про допомогу ЄС, Канади, Японії та інших країн.
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09.05.2025 18:01 Відповісти
ну, сша то дала допомогу але дала зеленському, до зеленського сша дала 4 мільярди на ковдри.
про 500 мільярдів гривень і 4.7мільярдів доларів - а це точно не фейк? де почитати ?
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09.05.2025 18:10 Відповісти
Нахіба стільки насипати? - кацапи мають нести відповідальність за війну в Україні - крапка
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09.05.2025 16:33 Відповісти
Сєня-дічь!
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09.05.2025 16:35 Відповісти
А Яценюк, як патріот, має тримати своє слово. Куля в лоб, то куля в лоб.
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09.05.2025 16:37 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що всі патріоти мають бути вбиті. Якщо не вбитий, значить не патріот.
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09.05.2025 16:44 Відповісти
тоді може йому досить корчити розумну мордулиця і плескати язиком хто і що потрібен робити???може повинен подати приклад??бо куля в лоб вже була,та іншого було богато
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09.05.2025 16:49 Відповісти
А що би ти хотів, щоб зараз зробив Яценюк?
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09.05.2025 16:52 Відповісти
застрелився,хоча міг би повернути вкрадене напочатку
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09.05.2025 16:53 Відповісти
А що він вкрав?
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09.05.2025 17:20 Відповісти
наприклад моє майбутьнє,а також моїх дітей
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09.05.2025 17:30 Відповісти
Майбутнє нас і всіх дітей Ви і такі як Ви вкрали на виборах у 2019 році. Яценюк міг вкрасти тільки мізки наріду, але як показав 2019-й рік тих мізків немає, їх в зелене лайно втопив Беня і його кодло, яке сьогодні називають "слуги" дешевим кіно про Голобородько. Один з них мав би повернути 41 мільйон доларів США, які вивів в офшори з ПриватБанку, а його папік Карло мав би повернути 5,5 мільярддів доларів США які вкрав з цього банку.
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09.05.2025 18:07 Відповісти
моє майбутьнє вкрали всі виродки що були при владі починаючі з 1991,але ж у вас збій програми починається з 2019🤣🤣🤣
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09.05.2025 18:14 Відповісти
хоча ні повертати не треба всеодно вкрадуть🤣🤣🤣
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09.05.2025 16:55 Відповісти
Подати приклад? Так він бере приклад з Боневтіка Потужно-Брехливого, який відкосив від 4-х повісток і його нарід 73% на своїх рученьках заніс на трон, дав булаву і всі ключі від України.
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09.05.2025 18:03 Відповісти
а мені цікаво ,а інші за кого віддали 27% де зараз???І так всі оті мантри про волонтерство можна навіть не заводити🤣🤣🤣
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09.05.2025 18:07 Відповісти
Інші, які віддали голоси 27% там де їм потрібно, навіщо вони Вам? Ви захищайте вибір 2019 року і гайда до ТЦК і на фронт, бо якби був той, за якого віддали голоси 27%, то і повномасштабного нападу не було.
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09.05.2025 18:09 Відповісти
яке млять мерзенне лицемірство,і так для мене жодна сракаморда в списках 2019 не була моїм вибором,як і не буде в майтьньому
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09.05.2025 18:12 Відповісти
Він тоді не вказав у чий саме лоб...
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09.05.2025 17:04 Відповісти
Він, Яценюк, тримав своє слово, пішов на барикади. Там чомусь не було Боневтіка, не знаєте де він був? І навіщо призначив прокурора Яблонського в ДБР, який фальшував справи на майданівців вже 5 років нищити ті справи і порушувати за заявами портнова, деркача, дубінського проти патріотів?
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09.05.2025 17:46 Відповісти
Натомість Шокін блискуче впорався з поставленим йому завданням генпрокурора за твого кумира.
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09.05.2025 17:54 Відповісти
взагалі то ні, не пішов.
він був на сцені, так, я його бачив на грушевського його на відео один раз знімали коли він намагався назад нас повертати як отару що не туди забрела.
не було його на барикадах.
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09.05.2025 17:57 Відповісти
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09.05.2025 16:39 Відповісти
Яценюк был офигенным политиком. А найбольший рост экономики и "украинское чюдо" было при Юще когда годовой прирост реального ВВП достил 12% в год.
Но потом почему то рейтинг у Юща стал 9%, а не 99%. Почему? А потому что 99% населения - дегенераты.
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09.05.2025 16:39 Відповісти
👍давай ще про цього кулявлоба,ти красень,гарний піащик
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09.05.2025 16:50 Відповісти
Лажовий , з нього , піарщік - тупий і не цікавий ....
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09.05.2025 16:52 Відповісти
А хто більше користі приніс Україні - Яценюк, чи Зеленський? так само, хто з них більше приніс шкоди? чи аніадінакавиє?
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09.05.2025 16:54 Відповісти
обоє корупціонерипристосуванці,ну і лицемірні виродки з єврейським корінням.
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09.05.2025 17:27 Відповісти
Арсеній Яценюк вважає, що народ повинен знати все про свого президента. "Якщо мене запитують про національність і віросповідання, то я відкрито кажу: я за національністю українець, за віросповіданням - греко-католик.
https://zaxid.net/yatsenyuk_pro_svoyu_natsionalnist_ta_virospovidannya_n1089518
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09.05.2025 17:38 Відповісти
віриш,мені якщо би він навіть виявиться сином архангела Георгія я б з великим бажанням дав йому смачного пендаля і хай би він котився до себе в Маямі
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09.05.2025 18:00 Відповісти
А Лукашенко єврей?
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09.05.2025 18:04 Відповісти
Для 73% кращий той, що жартував зі своїм кодлом "95 кварталом" зі сцени -: "одягнути мітингувальників у світери, а беркуту видати ********* палиці щоб били мітингувальників і добували електроенергію" .А сьогодні ворог вже б'є не *********** палицями, а смертельними ракетами, не тільки вбиваючи, а руйнуючи всю Україну, а зелені мухи 73% не бачать хто до цього привів, а вкидають інформацію то про Яценюка, то Порошенка, то Ющенко і продовжують обливати їх брудом.
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09.05.2025 17:57 Відповісти
Коли він це казав, я був в 50 метрів від нього. Так само і коли Парасюк кричав свою знамениту промову. А де був ти?
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09.05.2025 16:58 Відповісти
А я дивився на вас зі сторони і думав які ви лохи і як вас розводять,вами маніпулюють.
Хоч би раз задав собі питання куди все таки дівалися з майдану оті всі лідори-підори у моменти коли ставало найжарчише і гинули люди???Чому жоден з них не постраждав???
За що страждали люди???За мрії жодна з яких не збулася,всі вбивці та виродки що спричинили майдан на волі,корупція,країна в дупі,а всі оті лідори такі ж виродки як і інші???
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09.05.2025 17:21 Відповісти
Був би Ющ не ліз в економіку з своїм Фірташом і росукренерго, то ріст економіки був би не 12%, а всі 50%. Президент по Конституції має займатись політикою, а економікою - прем'єр
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09.05.2025 17:38 Відповісти
аа яйценюк був не в темі??чи просто кусень був меньший ніж у інших??він все бачив і мовчав,так може він співучастник??
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09.05.2025 18:02 Відповісти
Для виправлення вже відстроєні ГУЛАГи
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09.05.2025 16:40 Відповісти
👍єдине правильне питання ,звідки і навіщо,а головне коли повернеться??
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09.05.2025 16:51 Відповісти
потужно.

a кaк ты их зaстaвишь? может б л ять из студии выйдешь и мобилизуешься нa передок, поштурмуешь посaдки.
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09.05.2025 16:59 Відповісти
Яценюк , це хто? ніхто . якийсь лисий ухилянт що втік за кордон
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09.05.2025 17:01 Відповісти
українскийпристосуванецьзаробітчанин носій вишиванок,мови і планів повернутися до побудови нових парканів
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09.05.2025 17:23 Відповісти
Так он под кулями в США отсиживается?
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09.05.2025 17:01 Відповісти
Спитай у мосейчучки де він відстежується 😀
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09.05.2025 17:22 Відповісти
Мій же ти вашингтонський стрілок! Кожному Кулявлоб?
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09.05.2025 17:02 Відповісти
Маститые тролли, сегодня гуляют. Шпана одна собралась, сброд. Мало морквы и куль..Рабицы, на пути заполлебриковых зайд. Это же надо долбиться в это место, даже если это интернетная задница, чтоб доказывать, что Яценюк ничего путного не сделал для Украины? Дебилы.
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09.05.2025 17:03 Відповісти
приехал из майями. поумничал, и снова укатит в майями. я тоже так мог бы...
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09.05.2025 17:10 Відповісти
Сеня не светись. ТЦК пра тибя уже забыло. А то щяс примут и на передок отправят
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09.05.2025 17:11 Відповісти
і де оті групи оповіщення коли треба??людина хоче добровольцем до окопу,не зна куди йти
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09.05.2025 17:25 Відповісти
Щоб тримати фронт в Майамі треба багато грошей... Куля в лоб, де взяв гроші на хрьонт в Майамі? Зі стіни для кроликів назбирав?
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09.05.2025 17:13 Відповісти
Чекаю, коли Сєня відпустить довгу бороду, розчехлить свою снайперку і повернеться до моджахедів під своїм старим позивним Живопира
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09.05.2025 17:27 Відповісти
Та шо ви за люди? Якби не його стіна, кацапи вже б у Львові бухали.
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09.05.2025 17:40 Відповісти
Вилізл намародерило тепер вибори запахли завоняло гнидою
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09.05.2025 18:05 Відповісти
 
 