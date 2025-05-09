Путін напав на Україну, щоб зробити РФ великою, натомість зробив великим НАТО, - Петреус

Європа все більше нарощує витрати на оборону.

Про це заявив ексдиректор ЦРУ Девід Петреус під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.

"Є аргумент до тези, що ми знаходимося в новій "холодній війні"…. Принаймні, до введення тарифів стосунки між США та Китаєм існували, на відміну від того, як це було під час "холодної війни". Все це повертає нас до питання "що ми зробили не так"", - сказав він.

За словами Петреуса, щоб Китай не перейшов до власних реваншистських амбіцій варто показати йому, що Росії нічого не вийде в Україні.

Як чинники стримування ексдиректор ЦРУ назвав коректну оцінку потужностей та потенціалу противника, а також ресурс для протистояння супротивнику з урахуванням цієї оцінки.

"Перш за все, маємо думати про стримування", - додав він.

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Конкретизуючи тезу про стратегію стримування, генерал наголосив: "Має бути така єдність дій, яку ми спостерігали під час "холодної війни"... Іронія в тому, що Путін напав на Україну, щоб знову зробити Росію великою, а насправді знову зробив великим НАТО, адже нейтральні країни – Фінляндія, Швеція, – приєдналися до Альянсу".

"Європа повертається. І що стосується видатків на оборону, то зараз вони є безпрецедентними… бачимо, що Європа об'єднує свої зусилля", - сказав генерал, уточнивши, що посилюються роль Німеччини, Великої Британії, Франції.

"Ми говоримо про ці взаємозв'язки, бо ми повинні забезпечити глобальне стримування проти глобальної вісі авторитаризму", - підсумував Петреус.

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