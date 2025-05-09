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Путин напал на Украину, чтобы сделать РФ великой, а вместо этого сделал великим НАТО, - Петреус. ВИДЕО

Европа должна объединиться для противодействия РФ. Заявление Петреуса

Европа все больше наращивает расходы на оборону.

Об этом заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Есть аргумент к тезису, что мы находимся в новой "холодной войне".... По крайней мере, до введения тарифов отношения между США и Китаем существовали, в отличие от того, как это было во время "холодной войны". Все это возвращает нас к вопросу "что мы сделали не так"", - сказал он.

По словам Петреуса, чтобы Китай не перешел к собственным реваншистским амбициям стоит показать ему, что России ничего не получится в Украине.

В качестве факторов сдерживания экс-директор ЦРУ назвал корректную оценку мощностей и потенциала противника, а также ресурс для противостояния противнику с учетом этой оценки.

"Прежде всего, должны думать о сдерживании", - добавил он.

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Конкретизируя тезис о стратегии сдерживания, генерал подчеркнул: "Должно быть такое единство действий, которое мы наблюдали во время "холодной войны"... Ирония в том, что Путин напал на Украину, чтобы снова сделать Россию великой, а на самом деле снова сделал великим НАТО, поскольку нейтральные страны - Финляндия, Швеция, - присоединились к Альянсу".

"Европа возвращается. И что касается расходов на оборону, то сейчас они являются беспрецедентными... видим, что Европа объединяет свои усилия", - сказал генерал, уточнив, что усиливаются роль Германии, Великобритании, Франции.

"Мы говорим об этих взаимосвязях, потому что мы должны обеспечить глобальное сдерживание против глобальной оси авторитаризма", - подытожил Петреус.

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Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Информационные партнеры: Еспресо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Интерфакс-Украина, Главком, Defence Express, День, Грунт Медиа, Медиацентр Украина, Гордон, ТВА, Ukraine World, Украинский кризисный медиа-центр.

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Автор: 

Петреус Дэвид (25) Киевский форум по безопасности (144)


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Топ комментарии
+11
Форум "бла-бла-бла" триває...
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09.05.2025 15:53
+8
Дякую, регочемо.
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09.05.2025 15:52
+8
Україна радіє за НАТО і обіцяє старатися, аби воно й надалі було великим.
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09.05.2025 15:54
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Дякую, регочемо.
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09.05.2025 15:52 Ответить
Форум "бла-бла-бла" триває...
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09.05.2025 15:53 Ответить
Друга армія вже обісралася.....
Думаю що в першої армії справи не ліпші...
А дурень - думкою радіє....
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09.05.2025 15:54 Ответить
головний шеріф теж обісрася.
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09.05.2025 15:59 Ответить
Всi обосранi, без винятку. Всi.
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09.05.2025 17:05 Ответить
Багатіє..
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09.05.2025 16:06 Ответить
Україна радіє за НАТО і обіцяє старатися, аби воно й надалі було великим.
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09.05.2025 15:54 Ответить
або :: Любыє мєчти о вєлічії роssіЇ заканчіваются карточкамі на хлєб ...
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09.05.2025 15:55 Ответить
🤣ой ржу,не можу,що цей старий телепень несе??яке велике нато??весь світ побачив весь фарс цієї організації,бо як кажуть вітрина одне а те що в середині то в загалі інша історія,сидите молитеся щоб Україна довше продержалася та пустила кров та ресурси кацабидлу,яке та ж європа і зростила та випестувала!!
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09.05.2025 15:55 Ответить
зробив великим НАТО, - Петреус Джерело: https://censor.net/ua/n3551357
І у нас НАТО у Конституції з'явилося. Щоправда НАТО про це не знає, але ми пам'ятаємо.
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09.05.2025 15:58 Ответить
Угу ... от тільки цікаво - якщо США , наприклад , з НАТО вийдуть взагалі і ця організація трансформується у щось інше - що тоді робити ...? Знову в Конституцію правки вносити ?
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09.05.2025 16:01 Ответить
Спочатку у ВР знайдуть голоси за вихід із цього НАТО, щоб усунути з Конституції. А потім шукатимуть голоси за вхід у те, що трансформується.
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09.05.2025 16:08 Ответить
Було б НАТО великим, то в 2014 або хоча б в 2022 все зробило би для того, щоб біля кордонів її держав не було б навіть натяку для небезпеки, а так можуть лише спостерігати як ця небезпека зростає
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09.05.2025 16:00 Ответить
Респект за ПРАВДУ!! 💯%‼️👍✌️👌✊🇺🇦‼️❤️🇩🇪‼️‼️
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09.05.2025 16:01 Ответить
зробив великим НАТО - великим сіруном
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09.05.2025 16:10 Ответить
нейтральні країни - Фінляндія, Швеція, - приєдналися до Альянсу ..👍👍👍👍👍
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09.05.2025 16:13 Ответить
А Україні шо від того? Ну великі ви тепер і що-дуже потужно прям дуже
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09.05.2025 16:15 Ответить
рф_хло лякає своїх рабів НАТО..
неграми на танках..
вже від початку виникнення того ж НАТО..
і чому?
воно ж таке слабеньке..
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09.05.2025 16:20 Ответить
Окрім зміни цифри кількості нічого. Боюсь навіть собі уявити, щоб б було, якби пуйло поліз не в ті двері...
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09.05.2025 16:22 Ответить
За україну забув
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09.05.2025 16:25 Ответить
натомість зробив великим НАТО

Коли і як?
Що я пропустив?
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09.05.2025 16:25 Ответить
Не така та ната вже й велика....
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09.05.2025 16:26 Ответить
Єдності і рішучості нема на Заході, слабкість НАТО і ЄС стало очевидним, в цьому путін точно переміг.
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09.05.2025 16:31 Ответить
кaкой дурной.

a нaто готов зa стрaны бaлтии воевaть? сорвaть сонного немецкого бюргерa с дивaнa и в окоп? или может у них контрaктнaя aрмия может тянуть современную войну против потужного реб русни?
или может поляки будут рвaться вступить в войну, когдa х у й ло ввaлится с утрa в Литву и к обеду уже нaчнет рaсстреливaть влaсть и нaсиловaть сильно несоглaсных женщин?
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09.05.2025 17:01 Ответить
Я думав, таку маячню можна тільки по Єдиному марафону почути.
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09.05.2025 17:05 Ответить
До відома всяких ексів-НАТО не існує.
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09.05.2025 17:05 Ответить
Яке вялічіє???? Він показав повну бездіяльність і слюнявість ната!!!!
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09.05.2025 17:48 Ответить
Але тут прийшов козел Трамп.
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09.05.2025 18:40 Ответить
 
 