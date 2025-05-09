Путин напал на Украину, чтобы сделать РФ великой, а вместо этого сделал великим НАТО, - Петреус. ВИДЕО

Европа все больше наращивает расходы на оборону.

Об этом заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Есть аргумент к тезису, что мы находимся в новой "холодной войне".... По крайней мере, до введения тарифов отношения между США и Китаем существовали, в отличие от того, как это было во время "холодной войны". Все это возвращает нас к вопросу "что мы сделали не так"", - сказал он.

По словам Петреуса, чтобы Китай не перешел к собственным реваншистским амбициям стоит показать ему, что России ничего не получится в Украине.

В качестве факторов сдерживания экс-директор ЦРУ назвал корректную оценку мощностей и потенциала противника, а также ресурс для противостояния противнику с учетом этой оценки.

"Прежде всего, должны думать о сдерживании", - добавил он.

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Конкретизируя тезис о стратегии сдерживания, генерал подчеркнул: "Должно быть такое единство действий, которое мы наблюдали во время "холодной войны"... Ирония в том, что Путин напал на Украину, чтобы снова сделать Россию великой, а на самом деле снова сделал великим НАТО, поскольку нейтральные страны - Финляндия, Швеция, - присоединились к Альянсу".

"Европа возвращается. И что касается расходов на оборону, то сейчас они являются беспрецедентными... видим, что Европа объединяет свои усилия", - сказал генерал, уточнив, что усиливаются роль Германии, Великобритании, Франции.

"Мы говорим об этих взаимосвязях, потому что мы должны обеспечить глобальное сдерживание против глобальной оси авторитаризма", - подытожил Петреус.

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Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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