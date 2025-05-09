Путин напал на Украину, чтобы сделать РФ великой, а вместо этого сделал великим НАТО, - Петреус. ВИДЕО
Европа все больше наращивает расходы на оборону.
Об этом заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Есть аргумент к тезису, что мы находимся в новой "холодной войне".... По крайней мере, до введения тарифов отношения между США и Китаем существовали, в отличие от того, как это было во время "холодной войны". Все это возвращает нас к вопросу "что мы сделали не так"", - сказал он.
По словам Петреуса, чтобы Китай не перешел к собственным реваншистским амбициям стоит показать ему, что России ничего не получится в Украине.
В качестве факторов сдерживания экс-директор ЦРУ назвал корректную оценку мощностей и потенциала противника, а также ресурс для противостояния противнику с учетом этой оценки.
"Прежде всего, должны думать о сдерживании", - добавил он.
Конкретизируя тезис о стратегии сдерживания, генерал подчеркнул: "Должно быть такое единство действий, которое мы наблюдали во время "холодной войны"... Ирония в том, что Путин напал на Украину, чтобы снова сделать Россию великой, а на самом деле снова сделал великим НАТО, поскольку нейтральные страны - Финляндия, Швеция, - присоединились к Альянсу".
"Европа возвращается. И что касается расходов на оборону, то сейчас они являются беспрецедентными... видим, что Европа объединяет свои усилия", - сказал генерал, уточнив, что усиливаются роль Германии, Великобритании, Франции.
"Мы говорим об этих взаимосвязях, потому что мы должны обеспечить глобальное сдерживание против глобальной оси авторитаризма", - подытожил Петреус.
Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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Думаю що в першої армії справи не ліпші...
А дурень - думкою радіє....
І у нас НАТО у Конституції з'явилося. Щоправда НАТО про це не знає, але ми пам'ятаємо.
неграми на танках..
вже від початку виникнення того ж НАТО..
і чому?
воно ж таке слабеньке..
Коли і як?
Що я пропустив?
a нaто готов зa стрaны бaлтии воевaть? сорвaть сонного немецкого бюргерa с дивaнa и в окоп? или может у них контрaктнaя aрмия может тянуть современную войну против потужного реб русни?
или может поляки будут рвaться вступить в войну, когдa х у й ло ввaлится с утрa в Литву и к обеду уже нaчнет рaсстреливaть влaсть и нaсиловaть сильно несоглaсных женщин?