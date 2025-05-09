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Путін напав на Україну, щоб зробити РФ великою, натомість зробив великим НАТО, - Петреус. ВIДЕО

Європа має об’єднатися дл протидії РФ. Заява Петреуса

Європа все більше нарощує витрати на оборону. 

Про це заявив ексдиректор ЦРУ Девід Петреус під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.

"Є аргумент до тези, що ми знаходимося в новій "холодній війні"…. Принаймні, до введення тарифів стосунки між США та Китаєм існували, на відміну від того, як це було під час "холодної війни". Все це повертає нас до питання "що ми зробили не так"", - сказав він.

За словами Петреуса, щоб Китай не перейшов до власних реваншистських амбіцій варто показати йому, що Росії нічого не вийде в Україні.

Як чинники стримування ексдиректор ЦРУ назвав коректну оцінку потужностей та потенціалу противника, а також ресурс для протистояння супротивнику з урахуванням цієї оцінки.

"Перш за все, маємо думати про стримування", - додав він.

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Конкретизуючи тезу про стратегію стримування, генерал наголосив: "Має бути така єдність дій, яку ми спостерігали під час "холодної війни"... Іронія в тому, що Путін напав на Україну, щоб знову зробити Росію великою, а насправді знову зробив великим НАТО, адже нейтральні країни – Фінляндія, Швеція, – приєдналися до Альянсу".

"Європа повертається. І що стосується видатків на оборону, то зараз вони є безпрецедентними… бачимо, що Європа об'єднує свої зусилля", - сказав генерал, уточнивши, що посилюються роль Німеччини, Великої Британії, Франції.

"Ми говоримо про ці взаємозв'язки, бо ми повинні забезпечити глобальне стримування проти глобальної вісі авторитаризму", - підсумував Петреус.

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Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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Читайте: Політика замирення завжди веде до агресії. Час показати реальну силу, - Яценюк

Автор: 

Петреус Давід (33) Київський безпековий форум (165)


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Топ коментарі
+11
Форум "бла-бла-бла" триває...
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09.05.2025 15:53
+8
Дякую, регочемо.
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09.05.2025 15:52
+8
Україна радіє за НАТО і обіцяє старатися, аби воно й надалі було великим.
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09.05.2025 15:54
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Дякую, регочемо.
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09.05.2025 15:52 Відповісти
Форум "бла-бла-бла" триває...
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09.05.2025 15:53 Відповісти
Друга армія вже обісралася.....
Думаю що в першої армії справи не ліпші...
А дурень - думкою радіє....
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09.05.2025 15:54 Відповісти
головний шеріф теж обісрася.
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09.05.2025 15:59 Відповісти
Всi обосранi, без винятку. Всi.
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09.05.2025 17:05 Відповісти
Багатіє..
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09.05.2025 16:06 Відповісти
Україна радіє за НАТО і обіцяє старатися, аби воно й надалі було великим.
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09.05.2025 15:54 Відповісти
або :: Любыє мєчти о вєлічії роssіЇ заканчіваются карточкамі на хлєб ...
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09.05.2025 15:55 Відповісти
🤣ой ржу,не можу,що цей старий телепень несе??яке велике нато??весь світ побачив весь фарс цієї організації,бо як кажуть вітрина одне а те що в середині то в загалі інша історія,сидите молитеся щоб Україна довше продержалася та пустила кров та ресурси кацабидлу,яке та ж європа і зростила та випестувала!!
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09.05.2025 15:55 Відповісти
зробив великим НАТО, - Петреус Джерело: https://censor.net/ua/n3551357
І у нас НАТО у Конституції з'явилося. Щоправда НАТО про це не знає, але ми пам'ятаємо.
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09.05.2025 15:58 Відповісти
Угу ... от тільки цікаво - якщо США , наприклад , з НАТО вийдуть взагалі і ця організація трансформується у щось інше - що тоді робити ...? Знову в Конституцію правки вносити ?
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09.05.2025 16:01 Відповісти
Спочатку у ВР знайдуть голоси за вихід із цього НАТО, щоб усунути з Конституції. А потім шукатимуть голоси за вхід у те, що трансформується.
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09.05.2025 16:08 Відповісти
Було б НАТО великим, то в 2014 або хоча б в 2022 все зробило би для того, щоб біля кордонів її держав не було б навіть натяку для небезпеки, а так можуть лише спостерігати як ця небезпека зростає
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09.05.2025 16:00 Відповісти
Респект за ПРАВДУ!! 💯%‼️👍✌️👌✊🇺🇦‼️❤️🇩🇪‼️‼️
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09.05.2025 16:01 Відповісти
зробив великим НАТО - великим сіруном
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09.05.2025 16:10 Відповісти
нейтральні країни - Фінляндія, Швеція, - приєдналися до Альянсу ..👍👍👍👍👍
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09.05.2025 16:13 Відповісти
А Україні шо від того? Ну великі ви тепер і що-дуже потужно прям дуже
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09.05.2025 16:15 Відповісти
рф_хло лякає своїх рабів НАТО..
неграми на танках..
вже від початку виникнення того ж НАТО..
і чому?
воно ж таке слабеньке..
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09.05.2025 16:20 Відповісти
Окрім зміни цифри кількості нічого. Боюсь навіть собі уявити, щоб б було, якби пуйло поліз не в ті двері...
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09.05.2025 16:22 Відповісти
За україну забув
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09.05.2025 16:25 Відповісти
натомість зробив великим НАТО

Коли і як?
Що я пропустив?
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09.05.2025 16:25 Відповісти
Не така та ната вже й велика....
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09.05.2025 16:26 Відповісти
Єдності і рішучості нема на Заході, слабкість НАТО і ЄС стало очевидним, в цьому путін точно переміг.
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09.05.2025 16:31 Відповісти
кaкой дурной.

a нaто готов зa стрaны бaлтии воевaть? сорвaть сонного немецкого бюргерa с дивaнa и в окоп? или может у них контрaктнaя aрмия может тянуть современную войну против потужного реб русни?
или может поляки будут рвaться вступить в войну, когдa х у й ло ввaлится с утрa в Литву и к обеду уже нaчнет рaсстреливaть влaсть и нaсиловaть сильно несоглaсных женщин?
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09.05.2025 17:01 Відповісти
Я думав, таку маячню можна тільки по Єдиному марафону почути.
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09.05.2025 17:05 Відповісти
До відома всяких ексів-НАТО не існує.
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09.05.2025 17:05 Відповісти
Яке вялічіє???? Він показав повну бездіяльність і слюнявість ната!!!!
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09.05.2025 17:48 Відповісти
 
 