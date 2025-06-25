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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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У декларації саміту НАТО буде вказано необхідність підтримки України, - Яценюк

Саміт НАТО підтвердить підтримку України. Заява Яценюка

Київський безпековий форум на полях Саміту НАТО в Гаазі провів спеціальну подію за участі, зокрема, представників Парламентської асамблеї НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова КБФ, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Відверто заявив членам Парламентської Асамблеї НАТО, іноземним політикам, дипломатам та експертам: окрім слів, потрібні дії. Дії повинні бути спрямовані тільки на одне: Україна повинна перемогти в цій війні, і перемога в цій війні – це коли Україна збережеться. Перемога в цій війні – це коли Україна отримає безпекові гарантії. Коли Путін буде позбавлений можливості розпочати нову агресію. Коли світ буде в безпеці, тому що Україна перемогла", - наголосив він.

Яценюк зазначив, що в декларації саміту НАТО буде вказано необхідність підтримки України.

Також читайте: Росіяни мають нести відповідальність за все, що робить Путін, - Яценюк

За словами голови КБФ, Росія наполягала на закритих консультаціях зі США, "щоб було змінено і скасовано рішення членів Альянсу, яке передбачало, що Україна стане членом НАТО".

Проте росіяни цього не отримали, додав Яценюк.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Яценюк – Келлогу: Успіх президента США буде неможливий без перемоги України. ВIДЕО

Автор: 

НАТО (6635) Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)


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Топ коментарі
+6
Зараз жеж епоха "хужє нє будєт" - чи то також Яценюк гівна в штани наклав?
Питання риторичне...
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25.06.2025 10:07 Відповісти
+5
Не знаю, чи має якісь шанси, але на фоні нинішніх навіть він таки потужний)))
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25.06.2025 09:49 Відповісти
+4
Хто вам заважає?
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25.06.2025 09:49 Відповісти
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25.06.2025 09:37 Відповісти
А за рахунок чого він живе? Чи божим духом харчується?
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25.06.2025 09:47 Відповісти
Колись його запитували - рантьє - на проценти від рахунків в банках
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25.06.2025 09:51 Відповісти
мені цікаво, хто насцяв у вуха сєні, що він потужний український політик, що має шанси знову?
чи, кого розвів талановитий арсєн, на спонсорство його чергового походу на грушевського?
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25.06.2025 09:39 Відповісти
А чи встановив він на свій ґаджет Резерв+ тобі не інтересно?
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25.06.2025 09:43 Відповісти
то, арсєній же ветеран всіх пост сов'єтських війн.
кулю, лобом зупиняє.
у нього бронь, від цієї суєти.
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25.06.2025 09:47 Відповісти
пане "нерозведений", ви вже кінець "епохи бідності" святкуєте чи ні?
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25.06.2025 09:46 Відповісти
а, яка ще є епоха?
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25.06.2025 09:51 Відповісти
Зараз жеж епоха "хужє нє будєт" - чи то також Яценюк гівна в штани наклав?
Питання риторичне...
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25.06.2025 10:07 Відповісти
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25.06.2025 10:12 Відповісти
Не знаю, чи має якісь шанси, але на фоні нинішніх навіть він таки потужний)))
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25.06.2025 09:49 Відповісти
на фоні нинішніх, дядя саша з першого поверху, що ніколи не просихає, дуже потужний, бо завжди каже мудрі речі і ніколи не краде.
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25.06.2025 09:53 Відповісти
в лисій макітрі не вистачає кулі
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25.06.2025 09:43 Відповісти
Хто вам заважає?
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25.06.2025 09:49 Відповісти
Яценюк зазначив, що в декларації саміту НАТО буде вказано необхідність підтримки України. ДЕКЛАРАЦІЯМИ - НАТО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНИ З ЧАСІВ БУДАПЕШТСЬКОЇ ЛИЦЕМІРНОЇ БРЕХНІ ЗАХІДНИМИ АФЕРИСТАМИ ПІДТРИМКА ДЕКЛАРАЦІЯМИ- "МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ В НАТО".ЦЯ КУЙНЯ НІЯКИМ ЧИНОМ НЕ ДОБАВЛЯЛА.НЕ ДОБАВЛЯЄ І НЕ БУДЕ ДОБАВЛЯТИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНІ І ЇЇ НАРОДУ...СВІТОВА ТУФТА СВІТОВИХ3,14СТАБОЛІВ....
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25.06.2025 09:45 Відповісти
ну, от!
арєній у своїй тарілці.
посеред брехунів, лицемірів, аферистів, популістів.
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25.06.2025 09:49 Відповісти
Якби би замість Яценюка тоді Зеленського Прем'єром поставили...ви хоч собі уявляєте, як би ми тоді би зараз жили?!...
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25.06.2025 09:52 Відповісти
Навряд чи ...жили б.....
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25.06.2025 11:47 Відповісти
мєдвєдєв дмітрій алкоголєвічь на мінімалках
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25.06.2025 09:58 Відповісти
Тому хто дає право якесь?
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25.06.2025 10:02 Відповісти
Особисто арсенію доповіли? Чи він сам писав їм, що треба для України?
Краще б з п'яним пішли в піхоту, вже б до мокші довели армію
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25.06.2025 10:32 Відповісти
якщо не Порох, то хоч Яценюк там на парламентській Асамблеї НАТО просуває інтереси України...
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25.06.2025 10:40 Відповісти
Охлос тваринно ненавидить розумних. Пам'ятаєте фразу:
- Ти шо, вумний шолі?!
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25.06.2025 10:44 Відповісти
Народ, не ведіться на 73/43%зебілів штибу Begemot Pepa, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Sasha Yemchenko - такі сюди заслані подляком, щоб нас подратувати
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25.06.2025 10:46 Відповісти
ааа, пропустив ще бота Фима Планшеткина - з тої самої подлякової ферми.
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25.06.2025 10:47 Відповісти
Прочитав багато коментів, головна ціль у більшості :
"ОБІСЦЯТЬ СЕНЮ"
Для чого, ЧОМУ ?
Що поганого СЕНЯ зробив тим дописувачам?
Тема не розкрита...
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25.06.2025 10:49 Відповісти
не пішов до ко-Манди зелених ідіотів.
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25.06.2025 10:50 Відповісти
сеня. не наблюдаю вас в окопах. вы в каком полку служили? я дам парабеллум!

аааа, ну да. в маями жопе оно теплее
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25.06.2025 11:52 Відповісти
 
 