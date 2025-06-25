У декларації саміту НАТО буде вказано необхідність підтримки України, - Яценюк
Київський безпековий форум на полях Саміту НАТО в Гаазі провів спеціальну подію за участі, зокрема, представників Парламентської асамблеї НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова КБФ, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
"Відверто заявив членам Парламентської Асамблеї НАТО, іноземним політикам, дипломатам та експертам: окрім слів, потрібні дії. Дії повинні бути спрямовані тільки на одне: Україна повинна перемогти в цій війні, і перемога в цій війні – це коли Україна збережеться. Перемога в цій війні – це коли Україна отримає безпекові гарантії. Коли Путін буде позбавлений можливості розпочати нову агресію. Коли світ буде в безпеці, тому що Україна перемогла", - наголосив він.
Яценюк зазначив, що в декларації саміту НАТО буде вказано необхідність підтримки України.
За словами голови КБФ, Росія наполягала на закритих консультаціях зі США, "щоб було змінено і скасовано рішення членів Альянсу, яке передбачало, що Україна стане членом НАТО".
Проте росіяни цього не отримали, додав Яценюк.
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
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чи, кого розвів талановитий арсєн, на спонсорство його чергового походу на грушевського?
кулю, лобом зупиняє.
у нього бронь, від цієї суєти.
Питання риторичне...
арєній у своїй тарілці.
посеред брехунів, лицемірів, аферистів, популістів.
Краще б з п'яним пішли в піхоту, вже б до мокші довели армію
- Ти шо, вумний шолі?!
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аааа, ну да. в маями жопе оно теплее