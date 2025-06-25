У декларації саміту НАТО буде вказано необхідність підтримки України, - Яценюк

Київський безпековий форум на полях Саміту НАТО в Гаазі провів спеціальну подію за участі, зокрема, представників Парламентської асамблеї НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова КБФ, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Відверто заявив членам Парламентської Асамблеї НАТО, іноземним політикам, дипломатам та експертам: окрім слів, потрібні дії. Дії повинні бути спрямовані тільки на одне: Україна повинна перемогти в цій війні, і перемога в цій війні – це коли Україна збережеться. Перемога в цій війні – це коли Україна отримає безпекові гарантії. Коли Путін буде позбавлений можливості розпочати нову агресію. Коли світ буде в безпеці, тому що Україна перемогла", - наголосив він.

Яценюк зазначив, що в декларації саміту НАТО буде вказано необхідність підтримки України.

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За словами голови КБФ, Росія наполягала на закритих консультаціях зі США, "щоб було змінено і скасовано рішення членів Альянсу, яке передбачало, що Україна стане членом НАТО".

Проте росіяни цього не отримали, додав Яценюк.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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