Яценюк в Вашингтоне призвал к жестким санкциям против РФ и увеличению поддержки Украины

"Это война России и Китая против Соединенных Штатов. Автократии стремятся силой перекроить мир. Поэтому помощь Украине - самая выгодная инвестиция в национальную безопасность США", - заявил председатель Киевского форума по безопасности (КБФ), экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире канала Newsmax во время визита в Вашингтон.

Яценюк сообщил в Facebook, что посещает несколько мировых столиц с адвокационной миссией, участвуя во встречах с экспертами, аналитиками, чиновниками, которые касаются украинских вопросов и вопросов глобальной мировой безопасности, и объясняя партнерам, почему именно сейчас крайне важно усилить поддержку Украины.

Во время выступления в Атлантическом Совете в США экс-премьер подчеркнул, что дебаты по обмену территориями "не имеют ничего общего с реальностью. Ведь то, чего хочет Путин, - это полная и безоговорочная капитуляция Украины, сдача Украины и западного мира". Украине нужна военная и финансовая поддержка, дополнительные меры безопасности со стороны Соединенных Штатов, совместное давление на Китай, чтобы заставить его быть по крайней мере нейтральным, а не соучастником войны, как сейчас", - подчеркнул глава КБФ.

На встрече с экспертами и аналитиками Council on Foreign Relations в Вашингтоне он отметил, что одно из последних заявлений президента США о том, что "Украина может победить", имеет мощное влияние: оно поддерживает боевой дух украинцев, дает сигнал партнерам и сдерживает агрессора. И хотя направление месседжей правильное, существуют вопросы относительно последовательности и темпов американской поддержки. Учитывая тот факт, что Россия финансирует войну, ежегодно получая около 170 млрд дол. от продажи углеводородов, критически важным является вопрос введения вторичных санкций против стран - покупателей российских нефти и газа, а также прекращение закупки США российского ядерного топлива (примерно $800 млн/год), что стало бы мощным сигналом для других стран.

Среди насущных потребностей Украины он выделил больше систем ПВО, дальнобойных ракет, артиллерии, танков и самолетов, отметив, что "каждая батарея Patriot защищает не только украинцев, но и европейцев". Яценюк призвал Запад проявить политическую волю и не соглашаться на "замороженный конфликт", который лишь откладывает следующую войну. Яценюк также напомнил о потенциальных источниках финансирования украинского восстановления в виде использования замороженных российских активов. Он подчеркнул, что Украина уже доказала способность защищаться и требует от партнеров решительных действий, а не только слов. "Мы на правильной стороне истории. Помогите нам - и вы поможете своей безопасности".

Глава КБФ также привел последние данные исследования Гарвардского университета, по которым 72% демократов и 73% республиканцев в США поддерживают Украину и поставки военной помощи. "Учитывая острые проблемы, с которыми сейчас сталкиваются американцы, - это очень хороший показатель. Мы просим предоставить боеприпасы и финансовую помощь, ввести вторичные санкции; нужно крепкое единство Соединенных Штатов и Европейского Союза. Сравните силу и мощь свободного мира и России. Экономика РФ меньше экономики Техаса. Итак, мы можем победить; для этого нужны сильные и смелые решения", - подчеркнул Яценюк в эфире WTOP News в завершение визита в США.