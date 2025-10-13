Яценюк у Вашингтоні закликав до жорстких санкцій проти РФ і збільшення підтримки України

"Це війна Росії та Китаю проти Сполучених Штатів. Автократії прагнуть силою перекроїти світ. Тому допомога Україні – найвигідніша інвестиція у національну безпеку США", - заявив голова Київського безпекового форуму (КБФ), екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі каналу Newsmax під час візиту до Вашингтона.

Яценюк повідомив у Facebook, що відвідує кілька світових столиць з адвокаційною місією, беручи участь в зустрічах з експертами, аналітиками, посадовцями, які дотичні до українських питань та питань глобальної світової безпеки, та пояснюючи партнерам, чому саме зараз вкрай важливо посилити підтримку Україну.

Під час виступу в Атлантичній Раді у США екс-премʼєр підкреслив, що дебати щодо обміну територіями "не мають нічого спільного з реальністю. Адже те, чого прагне путін, – це повна і беззастережна капітуляція України, здача України й західного світу". Україні потрібна військова й фінансова підтримка, додаткові заходи безпеки з боку Сполучених Штатів, спільний тиск на Китай, щоб змусити його бути принаймні нейтральним, а не співучасником війни, як зараз", - підкреслив голова КБФ.

На зустрічі з експертами та аналітиками Council on Foreign Relations у Вашингтоні він зазначив, що одна з останніх заяв президента США про те, що "Україна може перемогти", має потужний вплив: вона підтримує бойовий дух українців, дає сигнал партнерам і стримує агресора. І хоча напрям меседжів правильний, існують питання щодо послідовності й темпів американської підтримки. Враховуючи той факт, Росія фінансує війну, щороку отримуючи близько 170 млрд дол. від продажу вуглеводнів, критично важливим є питання запровадження вторинних санкцій проти країн — покупців російських нафти та газу, а також припинення закупівлі США російського ядерного палива (приблизно $800 млн/рік), що стало б потужним сигналом для інших країн.

Серед нагальних потреб України він виділив більше систем ППО, далекобійних ракет, артилерії, танків і літаків, зазначивши, що "кожна батарея Patriot захищає не лише українців, а й європейців". Яценюк закликав Захід проявити політичну волю і не погоджуватися на "заморожений конфлікт", який лише відкладає наступну війну. Яценюк також нагадав про потенційні джерела фінансування української відбудови у вигляді використання заморожених російських активів. Він наголосив, що Україна вже довела здатність боронитися й потребує від партнерів рішучих дій, а не лише слів. "Ми на правильному боці історії. Допоможіть нам — і ви допоможете своїй безпеці".

Глова КБФ також навів останні дані дослідження Гарвардського університету, за якими 72% демократів і 73% республіканців у США підтримують Україну та постачання військової допомоги. "З огляду на гострі проблеми, з якими зараз стикаються американці, - це надзвичайно хороший показник. Ми просимо надати боєприпаси та фінансову допомогу, запровадити вторинні санкції; потрібна міцна єдність Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Порівняйте силу i могутність вільного світу й росії. Економіка рф менша за економіку Техасу. Отже, ми можемо перемогти; для цього потрібні сильні та сміливі рішення", - підкреслив Яценюк в ефірі WTOP News в завершення візиту до США.