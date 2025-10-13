Яценюк у Вашингтоні закликав до жорстких санкцій проти РФ і збільшення підтримки України
"Це війна Росії та Китаю проти Сполучених Штатів. Автократії прагнуть силою перекроїти світ. Тому допомога Україні – найвигідніша інвестиція у національну безпеку США", - заявив голова Київського безпекового форуму (КБФ), екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі каналу Newsmax під час візиту до Вашингтона.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КБФ.
Яценюк повідомив у Facebook, що відвідує кілька світових столиць з адвокаційною місією, беручи участь в зустрічах з експертами, аналітиками, посадовцями, які дотичні до українських питань та питань глобальної світової безпеки, та пояснюючи партнерам, чому саме зараз вкрай важливо посилити підтримку Україну.
Під час виступу в Атлантичній Раді у США екс-премʼєр підкреслив, що дебати щодо обміну територіями "не мають нічого спільного з реальністю. Адже те, чого прагне путін, – це повна і беззастережна капітуляція України, здача України й західного світу". Україні потрібна військова й фінансова підтримка, додаткові заходи безпеки з боку Сполучених Штатів, спільний тиск на Китай, щоб змусити його бути принаймні нейтральним, а не співучасником війни, як зараз", - підкреслив голова КБФ.
На зустрічі з експертами та аналітиками Council on Foreign Relations у Вашингтоні він зазначив, що одна з останніх заяв президента США про те, що "Україна може перемогти", має потужний вплив: вона підтримує бойовий дух українців, дає сигнал партнерам і стримує агресора. І хоча напрям меседжів правильний, існують питання щодо послідовності й темпів американської підтримки. Враховуючи той факт, Росія фінансує війну, щороку отримуючи близько 170 млрд дол. від продажу вуглеводнів, критично важливим є питання запровадження вторинних санкцій проти країн — покупців російських нафти та газу, а також припинення закупівлі США російського ядерного палива (приблизно $800 млн/рік), що стало б потужним сигналом для інших країн.
Серед нагальних потреб України він виділив більше систем ППО, далекобійних ракет, артилерії, танків і літаків, зазначивши, що "кожна батарея Patriot захищає не лише українців, а й європейців". Яценюк закликав Захід проявити політичну волю і не погоджуватися на "заморожений конфлікт", який лише відкладає наступну війну. Яценюк також нагадав про потенційні джерела фінансування української відбудови у вигляді використання заморожених російських активів. Він наголосив, що Україна вже довела здатність боронитися й потребує від партнерів рішучих дій, а не лише слів. "Ми на правильному боці історії. Допоможіть нам — і ви допоможете своїй безпеці".
Глова КБФ також навів останні дані дослідження Гарвардського університету, за якими 72% демократів і 73% республіканців у США підтримують Україну та постачання військової допомоги. "З огляду на гострі проблеми, з якими зараз стикаються американці, - це надзвичайно хороший показник. Ми просимо надати боєприпаси та фінансову допомогу, запровадити вторинні санкції; потрібна міцна єдність Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Порівняйте силу i могутність вільного світу й росії. Економіка рф менша за економіку Техасу. Отже, ми можемо перемогти; для цього потрібні сильні та сміливі рішення", - підкреслив Яценюк в ефірі WTOP News в завершення візиту до США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти забув долю того хто буквально виносив яйценюха з трибуни ВР?
Так от, він загинув на фронті.
І його звали Барна Олег депутат ВР.
А кулявлоб досі живий і розкошує на вкрадені гроші із бюджету України.
Це чмо що робить?
Він повинен просто жити під шконкою без праван ан УДЗ
Воно взагалі повинне на пожитєвому бути.
Хоча підозрюю що українці його виберуть новим президентом після війни.
У салуні«КривогоДжо»?