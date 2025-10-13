УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9757 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
999 13

Яценюк у Вашингтоні закликав до жорстких санкцій проти РФ і збільшення підтримки України

голова Київського безпекового форуму, екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк

"Це війна Росії та Китаю проти Сполучених Штатів. Автократії прагнуть силою перекроїти світ. Тому допомога Україні – найвигідніша інвестиція у національну безпеку США", - заявив голова Київського безпекового форуму (КБФ), екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі каналу Newsmax під час візиту до Вашингтона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КБФ.

Яценюк повідомив у Facebook, що відвідує кілька світових столиць з адвокаційною місією, беручи участь в зустрічах з експертами, аналітиками, посадовцями, які дотичні до українських питань та питань глобальної світової безпеки, та пояснюючи партнерам, чому саме зараз вкрай важливо посилити підтримку Україну.

Під час виступу в Атлантичній Раді у США екс-премʼєр підкреслив, що дебати щодо обміну територіями "не мають нічого спільного з реальністю. Адже те, чого прагне путін, – це повна і беззастережна капітуляція України, здача України й західного світу". Україні потрібна військова й фінансова підтримка, додаткові заходи безпеки з боку Сполучених Штатів, спільний тиск на Китай, щоб змусити його бути принаймні нейтральним, а не співучасником війни, як зараз", - підкреслив голова КБФ.

Також дивіться: Яценюк – Келлогу: Успіх президента США буде неможливий без перемоги України. ВIДЕО

На зустрічі з експертами та аналітиками Council on Foreign Relations у Вашингтоні він зазначив, що одна з останніх заяв президента США про те, що "Україна може перемогти", має потужний вплив: вона підтримує бойовий дух українців, дає сигнал партнерам і стримує агресора. І хоча напрям меседжів правильний, існують питання щодо послідовності й темпів американської підтримки. Враховуючи той факт, Росія фінансує війну, щороку отримуючи близько 170 млрд дол. від продажу вуглеводнів, критично важливим є питання запровадження вторинних санкцій проти країн — покупців російських нафти та газу, а також припинення закупівлі США російського ядерного палива (приблизно $800 млн/рік), що стало б потужним сигналом для інших країн.

Серед нагальних потреб України він виділив більше систем ППО, далекобійних ракет, артилерії, танків і літаків, зазначивши, що "кожна батарея Patriot захищає не лише українців, а й європейців". Яценюк закликав Захід проявити політичну волю і не погоджуватися на "заморожений конфлікт", який лише відкладає наступну війну. Яценюк також нагадав про потенційні джерела фінансування української відбудови у вигляді використання заморожених російських активів. Він наголосив, що Україна вже довела здатність боронитися й потребує від партнерів рішучих дій, а не лише слів. "Ми на правильному боці історії. Допоможіть нам — і ви допоможете своїй безпеці".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Глова КБФ також навів останні дані дослідження Гарвардського університету, за якими 72% демократів і 73% республіканців у США підтримують Україну та постачання військової допомоги. "З огляду на гострі проблеми, з якими зараз стикаються американці, - це надзвичайно хороший показник. Ми просимо надати боєприпаси та фінансову допомогу, запровадити вторинні санкції; потрібна міцна єдність Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Порівняйте силу i могутність вільного світу й росії. Економіка рф менша за економіку Техасу. Отже, ми можемо перемогти; для цього потрібні сильні та сміливі рішення", - підкреслив Яценюк в ефірі WTOP News в завершення візиту до США.

Автор: 

санкції (12830) США (24495) Яценюк Арсеній (2577) Київський безпековий форум (170)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
о виліз адвокат "зєлі"
показати весь коментар
13.10.2025 19:17 Відповісти
+5
Яценюк один из немногих, кто формально не занимая никакой должности в Украине, делает очень много для её защиты. И все кто пытается и здесь плюнуть в него, просто умственно недалёкие.
показати весь коментар
13.10.2025 19:58 Відповісти
+4
Ану, де бати проти Арсенія Петровича? Давайте строчіть-дрочіть про стіну та кулювлоб! ФАС!
показати весь коментар
13.10.2025 19:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
о виліз адвокат "зєлі"
показати весь коментар
13.10.2025 19:17 Відповісти
з чогось надо було починати..цей хоч щось зробив..а чорт зелений тількі дороги окупантам мостить та разміновуе.клумбочки теж,квіочкисодить...молчала б вже ваша кобила в яблуках зелених..
показати весь коментар
13.10.2025 19:42 Відповісти
Чому не на фронті ?
показати весь коментар
13.10.2025 19:51 Відповісти
Ану, де бати проти Арсенія Петровича? Давайте строчіть-дрочіть про стіну та кулювлоб! ФАС!
показати весь коментар
13.10.2025 19:58 Відповісти
Яценюк один из немногих, кто формально не занимая никакой должности в Украине, делает очень много для её защиты. И все кто пытается и здесь плюнуть в него, просто умственно недалёкие.
показати весь коментар
13.10.2025 19:58 Відповісти
фома іди в лисину яйценюка.
Ти забув долю того хто буквально виносив яйценюха з трибуни ВР?
Так от, він загинув на фронті.
І його звали Барна Олег депутат ВР.
А кулявлоб досі живий і розкошує на вкрадені гроші із бюджету України.
показати весь коментар
13.10.2025 20:05 Відповісти
Чергова жертва кацапскої брехні та маніпуляцій.

показати весь коментар
13.10.2025 20:58 Відповісти
№ука!111
Це чмо що робить?
Він повинен просто жити під шконкою без праван ан УДЗ
Воно взагалі повинне на пожитєвому бути.
Хоча підозрюю що українці його виберуть новим президентом після війни.
показати весь коментар
13.10.2025 20:00 Відповісти
Де саме він закликав?
У салуні«КривогоДжо»?
показати весь коментар
13.10.2025 20:01 Відповісти
Куля влоб вилізла ще мало намародерило
показати весь коментар
13.10.2025 20:24 Відповісти
 
 