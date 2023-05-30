У Фінляндії показали тестову версію паркану на кордоні з Росією. ФОТО

Прикордонна охорона Фінляндії показала, як виглядає тестова версія паркану, що його буде зведено на фінсько-російському кордоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фінського телерадіомовника Yle.

Висота загорожі складає три метри. На паркані розташовано колючий дріт.

Тестову ділянку загородження зводять в містечку Пелкола. Будівництво має завершитися влітку 2023 року. Після цього вздовж східного кордону Фінляндії зведуть близько 200 кілометрів такого паркану. Завершити будівництво планують у 2026 році.

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На зведення загорожі на кордоні з РФ виділено близько 145 млн євро. Загальна вартість проєкту складатиме 380 млн євро.

Раніше публікація перших кадрів з будівництва паркану викликала неоднозначну реакцію у фінських соцмережах. Користувачі писали, що паркан занадто хиткий, і називали його схожим на огорожу від псів. Після цього зверху паркану додали колючий дріт.

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