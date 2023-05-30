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У Фінляндії показали тестову версію паркану на кордоні з Росією. ФОТО

Прикордонна охорона Фінляндії показала, як виглядає тестова версія паркану, що його буде зведено на фінсько-російському кордоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фінського телерадіомовника Yle.

Висота загорожі складає три метри. На паркані розташовано колючий дріт.

Тестову ділянку загородження зводять в містечку Пелкола. Будівництво має завершитися влітку 2023 року. Після цього вздовж східного кордону Фінляндії зведуть близько 200 кілометрів такого паркану. Завершити будівництво планують у 2026 році.

У Фінляндії показали тестову версію паркану на кордоні з Росією 01

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На зведення загорожі на кордоні з РФ виділено близько 145 млн євро. Загальна вартість проєкту складатиме 380 млн євро.

Раніше публікація перших кадрів з будівництва паркану викликала неоднозначну реакцію у фінських соцмережах. Користувачі писали, що паркан занадто хиткий, і називали його схожим на огорожу від псів. Після цього зверху паркану додали колючий дріт.

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У Фінляндії показали тестову версію паркану на кордоні з Росією 02

Автор: 

кордон (4767) росія (65162) Фінляндія (1304)


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Топ коментарі
+51
Яценюка за такий самий паркан українці на форумах з гімном змішували... дивина...
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30.05.2023 15:29
+32
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30.05.2023 15:30
+17
..бо чабан сказав вумному наріду: чморити "Кроліка" - а вумному наріду багато не треба аби продемонструвати свою "мудрість".. і так постійно..
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30.05.2023 15:32
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Яценюка за такий самий паркан українці на форумах з гімном змішували... дивина...
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30.05.2023 15:29 Відповісти
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30.05.2023 15:30 Відповісти


а хтось вісім років тому стєбався з Яценюка
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30.05.2023 15:45 Відповісти
А потiм тi "хтось" проголосували за Зелену Плiсняву..
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30.05.2023 17:00 Відповісти
І струм 380
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30.05.2023 16:31 Відповісти
Це не вихід - там зразу півкраїни підключаться.Одне ***** казало про цап-царап.
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30.05.2023 16:49 Відповісти
справа в тому, що МАЄ ПРАВО СКАЗАТИ навіть той хто НЕ МОЖЕ НІЧОГО СКАЗАТИ
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30.05.2023 15:31 Відповісти
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30.05.2023 15:32 Відповісти
..бо чабан сказав вумному наріду: чморити "Кроліка" - а вумному наріду багато не треба аби продемонструвати свою "мудрість".. і так постійно..
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30.05.2023 15:32 Відповісти
більш того, у нас поруч з цим парканом ще й дорогу облаштували для патрульних автівок, щоб мали змогу перевіряти пошкодження та спроби перетину кордону. хоча можливо фіни й також такі дороги проведуть тільки пізніше
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30.05.2023 15:32 Відповісти
за такий самий? я бачив його-рівчачоч і слабенький парканчик десь на пару кілометрів.отака була велика Стіна Яценюка!тепер Сєня десь у Маямі на ті гроші страшно переживає за Україну....а його дружбан Сєня Авакян в Італії страждає....
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30.05.2023 15:51 Відповісти
ага! А от у фінів - залізобетонна стіна і ров з крокодилами!
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30.05.2023 15:54 Відповісти
ну ты же как-то просочился...
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30.05.2023 16:06 Відповісти
Почему же Кулявлоба убежал аж в США а не зянял оборону за своей стеной?
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30.05.2023 16:03 Відповісти
Йому треба було у вас спитати куди йому бігти?
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30.05.2023 16:05 Відповісти
У Арсенія Петровича "свиснули" ідею
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30.05.2023 15:30 Відповісти
Та він там прораб)
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30.05.2023 15:30 Відповісти
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30.05.2023 15:32 Відповісти
https://www.volyn24.com/actual/styl-zhyttia

Українські військові знайшли і показали "стіну Яценюка" на кордоні з Росією

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30.05.2023 18:18 Відповісти
а це наш паркан

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30.05.2023 15:33 Відповісти
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30.05.2023 15:35 Відповісти
фінські крокодили будуть працювати і взимку

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30.05.2023 15:50 Відповісти
Да, у финских крокодилов - непромокаемая шерсть, как у бобров, поэтому они они могут и зимой плавать по каналам вдоль границы и отлавливать нарушителей.. )
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30.05.2023 16:23 Відповісти
Ще пустити 3000 вольт і все в порядку!!!
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30.05.2023 15:34 Відповісти
ні, не можна. кацапи тут же підключаться і почнуть красти електрику...
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30.05.2023 15:39 Відповісти
почекати, поки почнуть, і на деякий час пустити втричі більшу напругу ))
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30.05.2023 15:45 Відповісти
Шоб вони вкрали втричі більше?
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30.05.2023 16:02 Відповісти
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30.05.2023 18:26 Відповісти
Что бы сказал Маннергейм увидев такое? Это виглядит как приглашение.
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30.05.2023 15:34 Відповісти
Позадрів би - тоді йще не було а ні таких сенсорів , а ні камер спостереження .
Не було й НАТО з його високоточною артою . Не було а ні "НЛавів" , а ні чарівних "Джевелінок"
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30.05.2023 15:38 Відповісти
як же фіни умудрилися набити стільки московитських танків
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30.05.2023 15:44 Відповісти
Не все показали. Підведена високовольтна лінія, автоматичні кулеметні турелі, та рів з крокодилами залишились поза кадром.
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30.05.2023 15:34 Відповісти
крокодили фотографували
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30.05.2023 15:51 Відповісти
Тут головне не паркан . Та й сам паркан це лише стовби , куди будуть вішати різні сенсори й камери відеофіксації .

Паркани - вони не проти танків й арти . Вони проти несанкціонованного поодинокого вторгнення .
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30.05.2023 15:35 Відповісти
а крокодили де? ще потрібні отруйні змії...
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30.05.2023 15:36 Відповісти
Крокодилу йще требо плисти , требо когось хапати , а противопіхотна міна вона підривається від маленького руху .
Почуйте уважно -- Вам особисто ніхто не росповість , що така "смуга відчуждення" між парканом й зоною , куди громадянам дозволяється пересуватися . А це може смужка в кілометрів 5-10 .

Я особисто в таких зонах перебував як частина операцій за слідкуванням за кордоном . Повірте -- там не "фраєра вухасті" усе це облаштовують й по таких "зонах" ходять тварини які людей бачать раз на 2 роки ... й можуть вмить стрибнути на капот автівки ... Навіть лисиці там людей не лякаються !
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30.05.2023 15:48 Відповісти
то була частина ІПСО рашки по дескридитації Яценюка та влади, а "мудрий нарід" як лох повівся
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30.05.2023 15:38 Відповісти
та електричний струм пустіть!
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30.05.2023 15:38 Відповісти
Рова з кілками не вистачає і автоматиної коси якаб скошувала усе що вище цього забору...
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30.05.2023 15:39 Відповісти
Можу навчить фіннів робить і ставить "башмаки" - браконьєрські капкани Хай виставляють на "КСП" Ступаєш - і нога шугає в яму по коліно І в ногу по боках вганяються штирі сантиметрів 7-10 Пружин нема - людина сама ногою приводить механіку в дію Такі штуки ставилися ще в часи Людовіка ХІ - навкруги замку Плессі-ле-Тур Витягти ногу без інструментів та сторонньої допомоги звідти неможливо
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30.05.2023 15:44 Відповісти
Подбні пастки також робили в'єтнамці американцям під час війни, та ще й мазали фекаліями штирі для гарантії сильного інфікування отриманих ран. Працювало не гірше протипіхотного "лєпєстка". Дешево і сердито:

Ще варіант:
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30.05.2023 20:45 Відповісти
Як від дикунів відгороджуються від них. Рані ше були - "арда залесская", тепер будуть - "арда зазаборная".
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30.05.2023 15:47 Відповісти
Не годится ! Бетоном рашиков не зальёшь .....
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30.05.2023 15:51 Відповісти
Так, виробник загородження, виробники сенсорів, датчиків, камер
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30.05.2023 16:00 Відповісти
І підрядник, що буде все це монтувати ))
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30.05.2023 16:02 Відповісти
це тільки від добрих людей паркан
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30.05.2023 16:07 Відповісти
цікаво, на скільки хвилин цей гламурний витвір затримає чувака з гарним кусачками або акумуляторною болгаркою?
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30.05.2023 16:16 Відповісти
Наївні фіни.
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30.05.2023 17:14 Відповісти
малавата будет заборчик, нада нарастить и ток пустить, хотя бы 1000 В
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30.05.2023 17:23 Відповісти
Фіни ставлять паркан проти людей.А ми повинні були ставити паркан проти танків.У цьому вся різниця.Паркан Кулявлобенка елементарно не був потрібен зовсім,і це довів час.
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30.05.2023 17:46 Відповісти
Треба порівнювати повне оснащення і вартість фінського паркану та проекту "кулявлоб".
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30.05.2023 20:36 Відповісти
як щоб ми були в НАТО, то такий паркан був доречний , а замість Лі́нія Маннерге́йма всі ці підари тупо пізділі бюджет країни, іподивись скільки грошей фіни затратять на цю споруду, і скількі спізділ кролік і компанія
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31.05.2023 12:41 Відповісти
 
 