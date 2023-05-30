У Фінляндії показали тестову версію паркану на кордоні з Росією. ФОТО
Прикордонна охорона Фінляндії показала, як виглядає тестова версія паркану, що його буде зведено на фінсько-російському кордоні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фінського телерадіомовника Yle.
Висота загорожі складає три метри. На паркані розташовано колючий дріт.
Тестову ділянку загородження зводять в містечку Пелкола. Будівництво має завершитися влітку 2023 року. Після цього вздовж східного кордону Фінляндії зведуть близько 200 кілометрів такого паркану. Завершити будівництво планують у 2026 році.
На зведення загорожі на кордоні з РФ виділено близько 145 млн євро. Загальна вартість проєкту складатиме 380 млн євро.
Раніше публікація перших кадрів з будівництва паркану викликала неоднозначну реакцію у фінських соцмережах. Користувачі писали, що паркан занадто хиткий, і називали його схожим на огорожу від псів. Після цього зверху паркану додали колючий дріт.
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а хтось вісім років тому стєбався з Яценюка
Українські військові знайшли і показали "стіну Яценюка" на кордоні з Росією
Не було й НАТО з його високоточною артою . Не було а ні "НЛавів" , а ні чарівних "Джевелінок"
Паркани - вони не проти танків й арти . Вони проти несанкціонованного поодинокого вторгнення .
Почуйте уважно -- Вам особисто ніхто не росповість , що така "смуга відчуждення" між парканом й зоною , куди громадянам дозволяється пересуватися . А це може смужка в кілометрів 5-10 .
Я особисто в таких зонах перебував як частина операцій за слідкуванням за кордоном . Повірте -- там не "фраєра вухасті" усе це облаштовують й по таких "зонах" ходять тварини які людей бачать раз на 2 роки ... й можуть вмить стрибнути на капот автівки ... Навіть лисиці там людей не лякаються !
Ще варіант: