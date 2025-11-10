Удари по енергетичній інфраструктурі - воєнні злочини і частина плану Путіна, - Яценюк

Російські обстріли українських енергетичних об’єктів, які, безумовно, є воєнним злочином і частиною плану з геноциду українців. Їхня мета - спинити надання Україні далекобійної зброї.

Про це сказав голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Арсеній Яценюк під час надзвичайної сесії КБФ про ситуацію в енергетиці та економіці України, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що робить Путін - це злочини проти людства. Адже бомбардування українських інфраструктурних і енергетичних об’єктів підпадає під міжнародне визначення воєнних злочинів проти людяності… США відклали рішення про передачу Україні "Томагавків". А це не просто питання перемоги з військової точки зору. Ці ракети - не лише один з елементів стримування Росії, в тому числі від ударів по українській енергетиці. Нам необхідна далекобійна зброя, щоб РФ розуміла, що Україна теж вдарить по енергетичним і військовим об’єктам росії", - зазначив він.

Яценюк також зауважив, що такі атаки РФ є спробою геноциду української нації.

"Окрім військових планів щодо захоплення України, частиною плану Путіна є заморозити Україну. Він сподівається, що може заморозити український народ, але він ніколи не заморозить нашу волю до перемоги. І для того, щоб ми перемогли, – нам вкрай важливо зібратися силами, засобами і ресурсами та пройти цю складну зиму", - зазначив він.

При цьому очільник КБФ подякував українським енергетикам "за те, що ми прожили не одну зиму, і проживемо й цю".

Говорячи про фінансову складову, очільник КБФ нагадав, що дві третини коштів держбюджету йдуть на оборону, на наступний рік необхідного обсягу фінансування поки що немає. І тут Київ розраховує на підтримку європейських партнерів.

"Щоб прожити цей рік і перемогти у цій праведній війні", - підкреслив він.

Під час правління Сені ніхто нам енергетику не бомбив,
10.11.2025 15:07 Відповісти
така буде участь України - Залужний теж не в Україні й Яценюк не найгірший був прем"єр...ГЕТЬ МАРОДЕРАТ РИГОзЄрмака
10.11.2025 15:24 Відповісти
Питання: чому Сеня не проходить ВЛК і не йде на фронт? Як прості громадяни
10.11.2025 15:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=V2V9SVXL0ek

ви на ось цей сайт НАБУ загляньте - а потім, коли Буратіну скинуть , Сєня буде у владі 100%- тоді й поговоримо
10.11.2025 15:47 Відповісти
це плівки МІНДІЧА
10.11.2025 16:14 Відповісти
нЕпатаполяЄмия міністри АБНВЛЬОННАВА уряду стюардеси Єрмака - ОСЬ ЦЕ І Є КРЕМЛЬ В УКРАЇНІ
10.11.2025 15:09 Відповісти
Скажіть, будь ласка: а до чого тут Яценюк?

10.11.2025 15:24 Відповісти
Які ще питання ти в змозі поставити?
10.11.2025 15:39 Відповісти
Можна детальніше за спи***жені гроші?


10.11.2025 15:53 Відповісти
10.11.2025 16:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jRaoDfn0isY&t=4744s

ЕСПРЕСО ТБ - ПОРТНІКОВ-ЯЦЕНЮК - дуже цікава розмова
10.11.2025 16:18 Відповісти
Так брехати (ніби Яценюк в США) можуть тільки безкоштовні боти. Хоча - це не просто боти, а типові 73/45зебіли на мінімалках. Які не здатні встановити елементарного: Яценюк в жовтні, дійсно, виїзжав до Вашингтону на пару днів у відрядження - але вже як місяць знаходиться в Україні. Такі боти споживають лише Г+Г; а правдиві телеканали (зокрема, Еспресо, де Яценюк найчастіше світиться) - ігнорують.
10.11.2025 16:03 Відповісти
У *** яке воно розумне .
10.11.2025 15:23 Відповісти
Принаймні, розумніший за діючих.
10.11.2025 15:28 Відповісти
Атака на Яценюк ПОДЛЯКОБОТІВ- добрий знак .
10.11.2025 15:29 Відповісти
І що Ви побачили дивного у цій статі?
На Київському Безпековому форумі виступив Арсеній Яценюк, колишній прем'єр України, який "прийняв господарство" від Януковоча. Я розумію, що Вам/нам хотілося б не жити в кризові часи, але ж... Він що -- погано тоді впорався зі своєю роботою? Чи він тут на форумі сказав щось таке, що Вас здивувало?
Нормальне звернення до партнерів, чи не так?
imho.
10.11.2025 16:19 Відповісти
Яценюк свого часу будував стіну на кордоні з Росією. Так у сусідки, баби Наталки вольєр для кроликів набагато міцнішй від тієї стіни.
10.11.2025 16:29 Відповісти
Ти сидів у тому вольєрі, пацюк?
10.11.2025 23:32 Відповісти
 
 