Удари по енергетичній інфраструктурі - воєнні злочини і частина плану Путіна, - Яценюк

Російські обстріли українських енергетичних об’єктів, які, безумовно, є воєнним злочином і частиною плану з геноциду українців. Їхня мета - спинити надання Україні далекобійної зброї.

Про це сказав голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Арсеній Яценюк під час надзвичайної сесії КБФ про ситуацію в енергетиці та економіці України, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що робить Путін - це злочини проти людства. Адже бомбардування українських інфраструктурних і енергетичних об’єктів підпадає під міжнародне визначення воєнних злочинів проти людяності… США відклали рішення про передачу Україні "Томагавків". А це не просто питання перемоги з військової точки зору. Ці ракети - не лише один з елементів стримування Росії, в тому числі від ударів по українській енергетиці. Нам необхідна далекобійна зброя, щоб РФ розуміла, що Україна теж вдарить по енергетичним і військовим об’єктам росії", - зазначив він.

Яценюк також зауважив, що такі атаки РФ є спробою геноциду української нації.

"Окрім військових планів щодо захоплення України, частиною плану Путіна є заморозити Україну. Він сподівається, що може заморозити український народ, але він ніколи не заморозить нашу волю до перемоги. І для того, щоб ми перемогли, – нам вкрай важливо зібратися силами, засобами і ресурсами та пройти цю складну зиму", - зазначив він.

При цьому очільник КБФ подякував українським енергетикам "за те, що ми прожили не одну зиму, і проживемо й цю".

Говорячи про фінансову складову, очільник КБФ нагадав, що дві третини коштів держбюджету йдуть на оборону, на наступний рік необхідного обсягу фінансування поки що немає. І тут Київ розраховує на підтримку європейських партнерів.

"Щоб прожити цей рік і перемогти у цій праведній війні", - підкреслив він.