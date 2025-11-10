Удари по енергетичній інфраструктурі - воєнні злочини і частина плану Путіна, - Яценюк
Російські обстріли українських енергетичних об’єктів, які, безумовно, є воєнним злочином і частиною плану з геноциду українців. Їхня мета - спинити надання Україні далекобійної зброї.
Про це сказав голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Арсеній Яценюк під час надзвичайної сесії КБФ про ситуацію в енергетиці та економіці України, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що робить Путін - це злочини проти людства. Адже бомбардування українських інфраструктурних і енергетичних об’єктів підпадає під міжнародне визначення воєнних злочинів проти людяності… США відклали рішення про передачу Україні "Томагавків". А це не просто питання перемоги з військової точки зору. Ці ракети - не лише один з елементів стримування Росії, в тому числі від ударів по українській енергетиці. Нам необхідна далекобійна зброя, щоб РФ розуміла, що Україна теж вдарить по енергетичним і військовим об’єктам росії", - зазначив він.
Яценюк також зауважив, що такі атаки РФ є спробою геноциду української нації.
"Окрім військових планів щодо захоплення України, частиною плану Путіна є заморозити Україну. Він сподівається, що може заморозити український народ, але він ніколи не заморозить нашу волю до перемоги. І для того, щоб ми перемогли, – нам вкрай важливо зібратися силами, засобами і ресурсами та пройти цю складну зиму", - зазначив він.
При цьому очільник КБФ подякував українським енергетикам "за те, що ми прожили не одну зиму, і проживемо й цю".
Говорячи про фінансову складову, очільник КБФ нагадав, що дві третини коштів держбюджету йдуть на оборону, на наступний рік необхідного обсягу фінансування поки що немає. І тут Київ розраховує на підтримку європейських партнерів.
"Щоб прожити цей рік і перемогти у цій праведній війні", - підкреслив він.
ви на ось цей сайт НАБУ загляньте - а потім, коли Буратіну скинуть , Сєня буде у владі 100%- тоді й поговоримо
ЕСПРЕСО ТБ - ПОРТНІКОВ-ЯЦЕНЮК - дуже цікава розмова
На Київському Безпековому форумі виступив Арсеній Яценюк, колишній прем'єр України, який "прийняв господарство" від Януковоча. Я розумію, що Вам/нам хотілося б не жити в кризові часи, але ж... Він що -- погано тоді впорався зі своєю роботою? Чи він тут на форумі сказав щось таке, що Вас здивувало?
Нормальне звернення до партнерів, чи не так?
imho.