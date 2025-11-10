РУС
Новости Помощь Украине от Европы
557 20

Украине нужно стимулировать производство и распределение электроэнергии на уровне местных громад, - посол ЕС Матернова

посол ЕС в Украине Матернова

Украине необходимо усилить поощрение локального производства и распределения энергетики, а также проработать готовность общин к возможным кризисным ситуациям.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время чрезвычайной сессии Киевского Форума по безопасности, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", информирует Цензор.НЕТ.

Важность стимулов для экономного потребления

Матернова подчеркнула, что в Украине до сих пор недостаточно стимулов для энергоэффективного потребления как для граждан, так и для бизнеса.

"Я абсолютно согласна, что должны быть созданы стимулы для потребителей, для компаний, – в рамках поощрения к экономному потреблению энергетики. На данный момент в этом направлении делается недостаточно. Также здесь очень важна роль громад и местных администраций. Важно поощрение и стимулирование производства и распределения энергетики. Также громады должны быть безусловно готовы к непредвиденным ситуациям", - отметила дипломат.

По ее словам, поддержка локального производства энергии и децентрализованная система распределения позволят повысить устойчивость населения и критической инфраструктуры.

Читайте также: Движение Украины в ЕС зависит от сохранения независимости НАБУ и САП, - посол Матернова

Российские удары по энергосистеме и устойчивость Украины

Посол подчеркнула беспрецедентность массированных ударов России по энергетическим объектам Украины.

"Россия совершает террор против энергетической системы Украины. В этой войне Путин будет идти, пока его не остановят. Поразительно, что украинская энергосистема работает после стольких атак. Есть отключения света в Киеве и других городах, но стойкость украинцев, их решимость – просто невероятны".

ЕС предоставил €3,2 млрд поддержки энергосектору

Матернова напомнила, что с начала полномасштабного вторжения ЕС выделил около €3,2 млрд на поддержку энергетической системы Украины;

"Самый большой инструмент поддержки – это поддержка частного сектора... есть понимание необходимости поддержки не только развития источников возобновляемой энергии, но и разработка с ЕБРР специфического механизма снятия рисков с частного сектора. Также есть необходимость поддержки децентрализации и распределения ресурсов. Также необходимо поддерживать центры распределения газа...".

Читайте также: ЕС поддержал энергосистему Украины на сумму €3 млрд евро с начала 2022 года, - Матернова

Автор: 

Топ комментарии
+4
, Zeленій здочинній владі немаколицім займатись. Вони крали, крадуть та будуть красти так шо гай навіть вже не шумить а стогне.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:29 Ответить
+3
показать весь комментарий
10.11.2025 17:39 Ответить
+1
Вирішив - будую на кухні ГРЕС через водяний кран ...
Стоп! Може одразу ядерний реактор?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
та навіть не так - "робіть хоч щось суки, не тільки крадіть"
показать весь комментарий
10.11.2025 17:29 Ответить
, Zeленій здочинній владі немаколицім займатись. Вони крали, крадуть та будуть красти так шо гай навіть вже не шумить а стогне.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:29 Ответить
"А ваші атомні станції ми заберемо собі - надто вже ласий шматок"
показать весь комментарий
10.11.2025 17:30 Ответить
Вирішив - будую на кухні ГРЕС через водяний кран ...
Стоп! Може одразу ядерний реактор?
показать весь комментарий
10.11.2025 17:30 Ответить
https://youtu.be/XLxp-z-XsyE?si=z1eD4UJRtUSrVyd_
показать весь комментарий
10.11.2025 18:15 Ответить
А якже тоді і з чого, харчєваться будуть, оті олігархи-швондери….з помічниками ригоАНАЛЬНИХ ?!?!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:38 Ответить
То тепер місцеві громади будуть винні що в нас не буде світла, дивіться не переплутайте.
показать весь комментарий
10.11.2025 17:38 Ответить
давали потужні генератори але Тімур і його команда все розікрали і продали
показать весь комментарий
10.11.2025 17:41 Ответить
сидю вже 16 годину без світла
показать весь комментарий
10.11.2025 17:42 Ответить
все в морозилку склав там поки +1
показать весь комментарий
10.11.2025 17:44 Ответить
все в морозилку склав там поки +1
показать весь комментарий
10.11.2025 17:45 Ответить
https://youtu.be/XLxp-z-XsyE?si=z1eD4UJRtUSrVyd_
показать весь комментарий
10.11.2025 18:16 Ответить
Інет швидкість впала до 0
показать весь комментарий
10.11.2025 17:53 Ответить
За часів "великого стрибка" і "культурної революції" у Китаї виправляли чавун у кожному подвір'ї. А, ще всіх горобців переловли...
показать весь комментарий
10.11.2025 18:03 Ответить
Матернова не знає, що Зе давно знищив місцеве самоврядування і забрав в них всі гроші на свої особисті забаганки.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:03 Ответить
Центральна влада разом з директорами держпідприємств (того ж "Центренерго"просрали кошти,частину вкрали на укритті об'єктів інфраструктури,а тепер перекинуть на рівень місцевих громад те що лишилось і дерибан продовжуть місцеві царьки.Можливо ж вони і будуть стрілочниками в кримінальних провадженнях.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:08 Ответить
Як можно ЗАРАЗ щось створювати, те що буде відразу зруйновано.
Он кілька днів назад знищили першу приватну електростанцію, яка використовувала біогаз.
Аби язиком плескати.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:08 Ответить
https://youtu.be/XLxp-z-XsyE?si=z1eD4UJRtUSrVyd_
показать весь комментарий
10.11.2025 18:13 Ответить
 
 