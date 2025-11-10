Украине нужно стимулировать производство и распределение электроэнергии на уровне местных громад, - посол ЕС Матернова

Украине необходимо усилить поощрение локального производства и распределения энергетики, а также проработать готовность общин к возможным кризисным ситуациям.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время чрезвычайной сессии Киевского Форума по безопасности, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", информирует Цензор.НЕТ.

Важность стимулов для экономного потребления

Матернова подчеркнула, что в Украине до сих пор недостаточно стимулов для энергоэффективного потребления как для граждан, так и для бизнеса.

"Я абсолютно согласна, что должны быть созданы стимулы для потребителей, для компаний, – в рамках поощрения к экономному потреблению энергетики. На данный момент в этом направлении делается недостаточно. Также здесь очень важна роль громад и местных администраций. Важно поощрение и стимулирование производства и распределения энергетики. Также громады должны быть безусловно готовы к непредвиденным ситуациям", - отметила дипломат.

По ее словам, поддержка локального производства энергии и децентрализованная система распределения позволят повысить устойчивость населения и критической инфраструктуры.

Российские удары по энергосистеме и устойчивость Украины

Посол подчеркнула беспрецедентность массированных ударов России по энергетическим объектам Украины.

"Россия совершает террор против энергетической системы Украины. В этой войне Путин будет идти, пока его не остановят. Поразительно, что украинская энергосистема работает после стольких атак. Есть отключения света в Киеве и других городах, но стойкость украинцев, их решимость – просто невероятны".

ЕС предоставил €3,2 млрд поддержки энергосектору

Матернова напомнила, что с начала полномасштабного вторжения ЕС выделил около €3,2 млрд на поддержку энергетической системы Украины;

"Самый большой инструмент поддержки – это поддержка частного сектора... есть понимание необходимости поддержки не только развития источников возобновляемой энергии, но и разработка с ЕБРР специфического механизма снятия рисков с частного сектора. Также есть необходимость поддержки децентрализации и распределения ресурсов. Также необходимо поддерживать центры распределения газа...".

