Україні потрібно стимулювати виробництво та розподіл електроенергії на рівні місцевих громад, - посол ЄС Матернова
Україні необхідно посилити заохочення до локального виробництва та розподілу енергетики, а також пропрацювати готовність громад до можливих кризових ситуацій.
Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час надзвичайної сесії Київського Безпекового Форуму, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.
Важливість стимулів для економного споживання
Матернова наголосила, що в Україні досі недостатньо стимулів для енергоефективного споживання як для громадян, так і для бізнесу.
"Я абсолютно погоджуюсь, що мають бути створені стимули для споживачів, для компаній, – в рамках заохочення до економного споживання енергетики. Станом на зараз в цьому напрямку робиться недостатньо. Також тут дуже важлива роль громад і місцевих адміністрацій. Важливе заохочення і стимуляція до виробництва та розподілу енергетики. Також громади мають бути безумовно готовими до непередбачуваних ситуацій", – зазначила дипломатка.
За її словами, підтримка локального виробництва енергії і децентралізована система розподілу дозволять підвищити стійкість населення та критичної інфраструктури.
Російські удари по енергосистемі та стійкість України
Посол наголосила на безпрецедентності масованих ударів Росії по енергетичних об’єктах України.
"Росія чинить терор проти енергетичної системи України. У цій війні Путін буде йти, допоки його не зупинять. Вражаюче, що українська енергосистема працює після стількох атак. Є вимкнення світла у Києві і інших містах, але стійкість українців, їх рішучість, – просто неймовірні".
ЄС надав €3,2 млрд підтримки енергосектору
Матернова нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення ЄС виділив близько €3,2 млрд на підтримку енергетичної системи України;
"Найбільший інструмент підтримки – це підтримка приватного сектору… є розуміння в необхідності підтримки не лише розвитку джерел відновлювальної енергії, але і розробка з ЄБРР специфічного механізму зняття ризиків з приватного сектору. Також є необхідність підтримки децентралізації і розподілу ресурсів. Також необхідно підтримувати центри розподілу газу…".
Стоп! Може одразу ядерний реактор?
Он кілька днів назад знищили першу приватну електростанцію, яка використовувала біогаз.
Аби язиком плескати.
Тільки на болотах завжди все "правильно і прекрасно"