УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8672 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Європи
2 185 25

Україні потрібно стимулювати виробництво та розподіл електроенергії на рівні місцевих громад, - посол ЄС Матернова

посол ЄС в Україні Матернова

Україні необхідно посилити заохочення до локального виробництва та розподілу енергетики, а також пропрацювати готовність громад до можливих кризових ситуацій.

Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час надзвичайної сесії Київського Безпекового Форуму, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.

Важливість стимулів для економного споживання

Матернова наголосила, що в Україні досі недостатньо стимулів для енергоефективного споживання як для громадян, так і для бізнесу.

"Я абсолютно погоджуюсь, що мають бути створені стимули для споживачів, для компаній, – в рамках заохочення до економного споживання енергетики. Станом на зараз в цьому напрямку робиться недостатньо. Також тут дуже важлива роль громад і місцевих адміністрацій. Важливе заохочення і стимуляція до виробництва та розподілу енергетики. Також громади мають бути безумовно готовими до непередбачуваних ситуацій", – зазначила дипломатка.

За її словами, підтримка локального виробництва енергії і децентралізована система розподілу дозволять підвищити стійкість населення та критичної інфраструктури.

Також читайте: Рух України в ЄС залежить від збереження незалежності НАБУ і САП, - посол Матернова

Російські удари по енергосистемі та стійкість України

Посол наголосила на безпрецедентності масованих ударів Росії по енергетичних об’єктах України.

"Росія чинить терор проти енергетичної системи України. У цій війні Путін буде йти, допоки його не зупинять. Вражаюче, що українська енергосистема працює після стількох атак. Є вимкнення світла у Києві і інших містах, але стійкість українців, їх рішучість, – просто неймовірні".

ЄС надав €3,2 млрд підтримки енергосектору

Матернова нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення ЄС виділив близько €3,2 млрд на підтримку енергетичної системи України;

"Найбільший інструмент підтримки – це підтримка приватного сектору… є розуміння в необхідності підтримки не лише розвитку джерел відновлювальної енергії, але і розробка з ЄБРР специфічного механізму зняття ризиків з приватного сектору. Також є необхідність підтримки децентралізації і розподілу ресурсів. Також необхідно підтримувати центри розподілу газу…".

Також читайте: ЄС підтримав енергосистему України на суму €3 млрд євро з початку 2022 року, - Матернова

Автор: 

енергетика (3808) Матернова Катаріна (130) Київський безпековий форум (189)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
, Zeленій здочинній владі немаколицім займатись. Вони крали, крадуть та будуть красти так шо гай навіть вже не шумить а стогне.
показати весь коментар
10.11.2025 17:29 Відповісти
+5
давали потужні генератори але Тімур і його команда все розікрали і продали
показати весь коментар
10.11.2025 17:41 Відповісти
+4
Вирішив - будую на кухні ГРЕС через водяний кран ...
Стоп! Може одразу ядерний реактор?
показати весь коментар
10.11.2025 17:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та навіть не так - "робіть хоч щось суки, не тільки крадіть"
показати весь коментар
10.11.2025 17:29 Відповісти
, Zeленій здочинній владі немаколицім займатись. Вони крали, крадуть та будуть красти так шо гай навіть вже не шумить а стогне.
показати весь коментар
10.11.2025 17:29 Відповісти
"А ваші атомні станції ми заберемо собі - надто вже ласий шматок"
показати весь коментар
10.11.2025 17:30 Відповісти
Вирішив - будую на кухні ГРЕС через водяний кран ...
Стоп! Може одразу ядерний реактор?
показати весь коментар
10.11.2025 17:30 Відповісти
А якже тоді і з чого, харчєваться будуть, оті олігархи-швондери….з помічниками ригоАНАЛЬНИХ ?!?!
показати весь коментар
10.11.2025 17:38 Відповісти
То тепер місцеві громади будуть винні що в нас не буде світла, дивіться не переплутайте.
показати весь коментар
10.11.2025 17:38 Відповісти
давали потужні генератори але Тімур і його команда все розікрали і продали
показати весь коментар
10.11.2025 17:41 Відповісти
сидю вже 16 годину без світла
показати весь коментар
10.11.2025 17:42 Відповісти
все в морозилку склав там поки +1
показати весь коментар
10.11.2025 17:44 Відповісти
все в морозилку склав там поки +1
показати весь коментар
10.11.2025 17:45 Відповісти
послушай, ты же орал, что и инвертор и аккумы и панели прикупил?
показати весь коментар
10.11.2025 19:03 Відповісти
Інет швидкість впала до 0
показати весь коментар
10.11.2025 17:53 Відповісти
За часів "великого стрибка" і "культурної революції" у Китаї виправляли чавун у кожному подвір'ї. А, ще всіх горобців переловли...
показати весь коментар
10.11.2025 18:03 Відповісти
Матернова не знає, що Зе давно знищив місцеве самоврядування і забрав в них всі гроші на свої особисті забаганки.
показати весь коментар
10.11.2025 18:03 Відповісти
Центральна влада разом з директорами держпідприємств (того ж "Центренерго"просрали кошти,частину вкрали на укритті об'єктів інфраструктури,а тепер перекинуть на рівень місцевих громад те що лишилось і дерибан продовжуть місцеві царьки.Можливо ж вони і будуть стрілочниками в кримінальних провадженнях.
показати весь коментар
10.11.2025 18:08 Відповісти
Як можно ЗАРАЗ щось створювати, те що буде відразу зруйновано.
Он кілька днів назад знищили першу приватну електростанцію, яка використовувала біогаз.
Аби язиком плескати.
показати весь коментар
10.11.2025 18:08 Відповісти
Як же потішно читати коментарі (надіюсь все ж в переважній більшості кацапських ботів): під новинами про централізовану енергосистему купа коментарів типу "бариги на нас наживаються і не хочуть віддати цей ласий шматок". А коли з'являється новина про те, що варто було б децентралізувати електрогенерацію, тут же починається висміювання і волання типу "це ж вони хочуть перекласти на нас всю відповідальність!".
Тільки на болотах завжди все "правильно і прекрасно"
показати весь коментар
10.11.2025 18:38 Відповісти
Дивіться глибше: треба прибрати будь-які перешкоди для підключення домогосподарств до електрогенерації - тоді побачимо, чи вистачить у ху.ла бабла, щоб бити по кожній хаті де висять сонячні панелі чи крутиться вітряк. Який вже рік ху.ло воює з енергетикою, а я ще не чув чогось притомного від нашої влади про рухи в цьому напрямку. Дайте нетбілінг!
показати весь коментар
10.11.2025 18:43 Відповісти
Гроші вкрали, в тепер громади давайте впєрьод!!?
показати весь коментар
10.11.2025 20:29 Відповісти
Зельоним це і пропонували, і нав'язували, ще в першу "блекаутну" зиму. Але це ж не дозволило б красти скажені гроші на схематозах, та ще й олігархат втратив би монополію на енергоресурси.
показати весь коментар
10.11.2025 21:27 Відповісти
 
 