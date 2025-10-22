ЄС підтримав енергосистему України на суму €3 млрд євро з початку 2022 року, - Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила чергову атаку Росії на українську критичну інфраструктуру та наголосила на важливості посилення енергетичних спроможностей України перед зимовим сезоном.

Вона зазначила, що атаки на енергетичну інфраструктуру та систематичні відключення електроенергії викликають серйозне занепокоєння, особливо на Чернігівщині, де ситуація залишається критичною. Матернова додала, що вже вчора представники ЄС виїхали до Чернігова та інших регіонів, щоб оцінити потреби країни у сфері енергетики.

Підтримка ЄС енергосистеми України

За її словами, ЄС підтримав енергетичну систему України на суму 3 мільярди євро з початку повномасштабного вторгнення РФ. Ця допомога включає фінансування, поставку обладнання для ремонту газового та електричного обладнання, а також доставку його через Європейський механізм цивільного захисту. Наприклад, у Вільнюсі розібрали теплову електростанцію і по частинах доставили її до України для відновлення роботи енергосистеми.

Матернова також зазначила два ключові напрямки підтримки. Перший - підключення України та Молдови до континентальної електромережі, що дозволяє передавати до 2,1 гігават електроенергії на день з європейської мережі. Другий - розвиток розподіленого енергопостачання, включно з відновлюваними джерелами енергії, а також вдосконалення системи розподілу електроенергії в рамках Ukraine Facility.

"Зимовий пакет" від ЄС

Окремо посол нагадала про "зимовий пакет" на 40 мільйонів євро, який передбачає гуманітарну допомогу та заходи з підтримки українців під час складного зимового сезону.

"Ми також маємо багато проєктів по всій Україні, які підтримують розвиток розподіленого енергопостачання, включаючи відновлювані джерела енергії", - підкреслила Матернова.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.

У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.

