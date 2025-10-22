Посол ЄС Матернова провела ніч на підлозі ванної кімнати під час обстрілу: Досить цієї війни. ФОТО

Посол ЄС Катаріна Матернова розповіла, що провела ніч у ванній під час масованих ударів РФ по Києву.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч жаху в Україні. Росія здійснила масовану атаку на Київ та його околиці. Це було жахливо. Ніч - неймовірно гучна.

Їхніми цілями стали енергетична інфраструктура, залізниця, житлові будинки - і люди. Сплячі жінки та діти.

У селі Погреби Броварського району загинула молода жінка 1987 року народження та її двоє дітей - 12-річна дівчинка і немовля, якому було лише шість місяців (!). Дронові уламки підпалили їхній дім. У Києві двоє людей загинули після влучання в житловий будинок, ще тринадцятеро дістали поранення", - зазначила дипломат.

Матернова розповіла, що провела ніч на підлозі ванної кімнати свого готельного номера.

"Сирени вили без упину. Вибухи трясли стіни. І в голові крутилася лише одна думка: Досить. Досить цієї війни. Вона триває занадто довго й забирає занадто багато сил. Щодня - нові жертви. Щоночі - нові атаки. Україна тримається, але вона втомлена й поранена.

Десь там планують зустрічі й переговори. З Києва вони здаються нескінченними. Українці вкладають стільки надії в кожну з них - і щоразу, коли надія згасає, біль стає глибшим", - додала посол.

Водночас, зауважила Матернова, вона бачить мужність та силу, з якою Україна після майже 4-х років продовжує боротися.

"Європейський Союз залишається непохитним союзником. Ми розуміємо всю серйозність цього моменту. Ми не відвертаємося.

Ми шукаємо всі можливі шляхи, щоб допомогти Україні вистояти - і принести мир, який буде справедливим і тривалим", - підсумувала вона.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.

У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.

