5 771 31

Посол ЄС Матернова провела ніч на підлозі ванної кімнати під час обстрілу: Досить цієї війни. ФОТО

Посол ЄС провела ніч у ванній під час масованого удару РФ

Посол ЄС Катаріна Матернова розповіла, що провела ніч у ванній під час масованих ударів РФ по Києву.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч жаху в Україні. Росія здійснила масовану атаку на Київ та його околиці. Це було жахливо. Ніч - неймовірно гучна.
Їхніми цілями стали енергетична інфраструктура, залізниця, житлові будинки - і люди. Сплячі жінки та діти.

У селі Погреби Броварського району загинула молода жінка 1987 року народження та її двоє дітей - 12-річна дівчинка і немовля, якому було лише шість місяців (!). Дронові уламки підпалили їхній дім. У Києві двоє людей загинули після влучання в житловий будинок, ще тринадцятеро дістали поранення", - зазначила дипломат.

Матернова розповіла, що провела ніч на підлозі ванної кімнати свого готельного номера.

Посол ЄС провела ніч у ванній під час масованого удару РФ

"Сирени вили без упину. Вибухи трясли стіни. І в голові крутилася лише одна думка: Досить. Досить цієї війни. Вона триває занадто довго й забирає занадто багато сил. Щодня - нові жертви. Щоночі - нові атаки. Україна тримається, але вона втомлена й поранена.

Десь там планують зустрічі й переговори. З Києва вони здаються нескінченними. Українці вкладають стільки надії в кожну з них - і щоразу, коли надія згасає, біль стає глибшим", - додала посол.

Водночас, зауважила Матернова, вона бачить мужність та силу, з якою Україна після майже 4-х років продовжує боротися.

"Європейський Союз залишається непохитним союзником. Ми розуміємо всю серйозність цього моменту. Ми не відвертаємося.

Ми шукаємо всі можливі шляхи, щоб допомогти Україні вистояти - і принести мир, який буде справедливим і тривалим", - підсумувала вона.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.

У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.

Посол ЄС провела ніч у ванній під час масованого удару РФ

Київ (20327) обстріл (31469) Матернова Катаріна (105)
Якби від неї щось залежало...
22.10.2025 11:48
рудому донні пофуй
томагавків не надасть, бо Штатам самим вони потрібні
за це ***** номінує рудого на нобеля
22.10.2025 11:49
насамперед на підлозі ванної кімнати мають переночувати трамп та сі !

для цих двох, які можуть зупинити війну в Україні, "кров людська - водиця" дешевого політиканства

.
22.10.2025 12:00
Матернова вживала матерні слова на адресу кацапів? Якщо ні, то урок не засвоєний. І добре було б, щоб так заночували Рубійо, Навроцкій і інші орбани з фіцами.
22.10.2025 11:51
Який Ви жорстокий! У ванні на кахельній плитці холодно! Дозвольте їм у коридорі.
22.10.2025 12:04
І туди прямою наводкою має прилетіти Герань.
22.10.2025 12:40
Бляха, дайте зброї шоб ми розфігачили кацапські заводи й склади зброї. А то лише бідкаються, співчувають і ніхєра толком не роблять.
Замість того шоб познищувати кацапський ВПК вони свій нарощують. Може в тому і мета - просто заробити бабла на виробництві зброї?
22.10.2025 11:52
Не соромно плювати в руку дающую? Якби не ЄС України вже б не було!
22.10.2025 12:05
Побільше би різних послів приїзжали б у нам та проводили та ночи-може б щось змінилось.Орбана би запросити у гості.хай об....... у штани .сидячи на підлозі.
22.10.2025 11:53
ванна шикарна. я би сам в такій спав. скромноє обаяніє буржуазії..
22.10.2025 11:55
Це готельний номер. Ви насправді не можете собі дозволити зняти його на пару днів?
22.10.2025 11:59
шобе шо номер? ув мене своя душова кабіна на троєщині. так шо, мені в ній тепер спати?
22.10.2025 13:07
А що ж вона, дослужилася до такої посади і повинна жити як жебрачка?
22.10.2025 13:57
Якби так всі любителі поговорити з )(уйлом провели хоча б пару ночей щоб своєю шкурою відчути до чого призводять їхні мироюбні плани і задобрювання московського людоїда ради сохранєнія його літса
22.10.2025 11:56
Ага, мало що так не прочищає мізки, як ночівля у ванній на підлозі або в підвалі хрущовки серед павутиння на стільцях, бо балістикою криють. Але, Мартенова, це тільки середина шляху до розуміння, що то такеє війна. Ти ще дублікати ключів від квартири не віддавала малознайомим сусідам, щоб "якщо що" відкрили рятувальникам двері якнайшвидше і своє прізвище та телефон не писала ручкою на спині своєї дитини прямо на шкірі.
22.10.2025 11:58
розкажи трампону..
він скаже що війни немає
а є СВО та не треба боятися-б'ють по військових
22.10.2025 11:59
не правильно вона робить,треба не в ванну ,а під ванну
22.10.2025 12:03
Звісно що у ванній, в українських житлових приміщеннях мамад не передбачений...
22.10.2025 12:03
Президент США 🤡🤡 Трамп вважає, що очільник Кремля путін 💩 хоче закінчити війну проти України.
22.10.2025 12:05
трамп , піди раз піди два
22.10.2025 12:05
Серйозно? Тільки Трамп намагається зупинити війну. За це українці його ненавидять.
22.10.2025 12:09
він затягує війну на угоду пуйлу
22.10.2025 12:10
Серйозно?? а мені здається, що ти їбанутий, раз таке кажеш.
22.10.2025 12:12
Каким образом? Расстилая красную дорожку x#йлу?
22.10.2025 13:05
О,як тільки іліти торкнулося, так і "досить цієї війни", а як простий народ геноцидить роками, так іліті норм.
22.10.2025 12:15
Для послині слова, "пройдіть в укриття" означає ванну кімнату з м'яким матрацом ?
22.10.2025 12:49
най своєму землячку фицо розкаже
22.10.2025 12:51
Ну так ЄС з США намагаються Україну зупинити, а не росію. Вот і все
22.10.2025 12:54
Великих слов велика сила.
22.10.2025 13:10
 
 