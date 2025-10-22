Доба на Чернігівщині: 4 людини загинули, 11 поранених. Зруйновано будинки, лікарню та енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 21 жовтня 2025 року, війська РФ обстрілювали Чернігівську область. Уражено декілька енергообʼєктів та інфраструктурні обʼєкти на території області. Четверо загиблих та 11 постраждалих.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли

Вчора вдень під масованою комбінованою атакою опинився Новгород-Сіверський. Ворожі снаряди й безпілотники били просто по центру міста, по цивільних.

Жертви обстрілів

Четверо загиблих. Кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Серед них - 10-річна дитина, яка зараз у важкому стані в обласній лікарні.

Троє поранених також доставлені в обласні медзаклади, решта - у Новгород-Сіверській ЦМЛ або на амбулаторному лікуванні.

Руйнування

Вогнем знищена оселя. Ще 9 житлових будинків пошкоджені. Руйнувань багато: лікарня, ліцей, "Нова пошта", кафе, цивільні автівки і медичний транспорт.

Усього за минулу добу росіяни завдали 94 удари по 28 населених пунктах у прикордонні.

Ситуація в енергосистемі

Агресор вдарив по енергообʼєктах у трьох громадах - у Корюківському і Новгород-Сіверському районах.

