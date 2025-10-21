Росіяни масовано атакували "шахедами" Новгород-Сіверський: є загиблі та поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Наразі війська РФ здійснюють масований обстріл Новгород-Сіверського Чернігівської області із застосуванням ударних БпЛА.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже приблизно біля двадцяти ударів "Шахедами". Всім залишатась в укриттях!" - написав він.

Очільник ГУ Нацполіції області Іван Іщенко розповів Суспільному, що, попередньо, відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених.

Серед поранених - 10-річна дівчинка.

Глава ОВА Чаус заявив, що зафіксовано близько 20 "прильотів".

"Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні - двоє чоловік і двоє жінок. Мої співчуття родинам. Попередньо, семеро постраждалих. Це ті, хто вже звернувся за медичною допомогою.

Серед них - дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості.



У місті багато руйнувань", - зазначив він.









Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Згодом в Міненерго уточнили, що ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам.

Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.

