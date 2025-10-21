УКР
Атака безпілотників на Чернігівщину
4 596 14

Росіяни масовано атакували "шахедами" Новгород-Сіверський: є загиблі та поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Шахед над Чернігівщиною

Наразі війська РФ здійснюють масований обстріл Новгород-Сіверського Чернігівської області із застосуванням ударних БпЛА.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже приблизно біля двадцяти ударів "Шахедами". Всім залишатась в укриттях!" - написав він.

Очільник ГУ Нацполіції області Іван Іщенко розповів Суспільному, що, попередньо, відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених.

Серед поранених - 10-річна дівчинка.

Глава ОВА Чаус заявив, що зафіксовано близько 20 "прильотів".

"Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні - двоє чоловік і двоє жінок. Мої співчуття родинамПопередньо, семеро постраждалих. Це ті, хто вже звернувся за медичною допомогою.

Серед них - дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості.

У місті багато руйнувань", - зазначив він.

Новгород-Сіверський під масованим ударом Шахедів Що відомо
Також читайте: Росіяни атакували Новгород-Сіверський: пожежа на лісозаготівельному підприємстві. ФОТО

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Згодом в Міненерго уточнили, що ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам.

Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.

Шахед (1577) Чернігівська область (1137) Новгород-Сіверський район (51) Новгород-Сіверський (8)
Топ коментарі
+8
У них інша "зацікавленість... "*******" і "*******"...
21.10.2025 16:38 Відповісти
+5
Коли буде атакована Рязань? З загиблими та пораненими.
21.10.2025 16:43 Відповісти
+5
73% дебілів обрали зеленого мерзотника а тепер плачуть
21.10.2025 16:58 Відповісти
А деж дієва протидія, керівництва військово-цивільної адміністрації призначеної зеленським??

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військово-цивільні адміністрації (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.87)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-19#n17 № 650-VIII від 17.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.382
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/766-19#n131 № 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-19#n24 № 995-VIII від 04.02.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.108
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#n128 № 2268-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 10, ст.54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2436 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1120-20#n2 № 1120-IX від 17.12.2020, ВВР, 2021, № 12, ст.97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1639-20#n104 № 1639-IX від 14.07.2021, ВВР, 2021, № 48, ст.387
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1658-20#n2 № 1658-IX від 15.07.2021, ВВР, 2021, № 45, ст.363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#n6 № 2126-IX від 15.03.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#n881 № 2320-IX від 20.06.2022, ВВР, 2023, № 17, ст.75
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3022-20#n349 № 3022-IX від 10.04.2023, ВВР, 2023, № 65, ст.225
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3599-20#n16 № 3599-IX від 23.02.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3633-20#n942 № 3633-IX від 11.04.2024}

Цей Закон визначає організацію, повноваження і порядок діяльності військово-цивільних адміністрацій, що утворюються як тимчасовий вимушений захід з елементами військової організації управління для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема в районі проведення антитерористичної операції, що не має на меті зміни та/або скасування конституційно закріпленого права територіальних громад на місцеве самоврядування.

Стаття 1. Статус і призначення військово-цивільних адміністрацій

1. Для виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених цим Законом, в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема в районі проведення антитерористичної операції можуть утворюватися військово-цивільні адміністрації.

Військово-цивільні адміністрації - це тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі проведення антитерористичної операції) або у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) і призначені для забезпечення дії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема проведення антитерористичної операції.
21.10.2025 16:16 Відповісти
У них інша "зацікавленість... "*******" і "*******"...
21.10.2025 16:38 Відповісти
Коли буде атакована Рязань? З загиблими та пораненими.
21.10.2025 16:43 Відповісти
Після нових виборів. Це якщо 73% тупоголових знов у не проголосують за московський цирк.
21.10.2025 16:53 Відповісти
Ось так варвари знищують Україну ,ну а влада як завжди пусті розмови ні про що ,це треба під час війни було три міністри оборони які жодного відношення до оборони країни не мали ,але всі погрузли в корупції і люди єрмака.
21.10.2025 16:44 Відповісти
Зеленський, де ППО чернігівщини? ТИ ж ****, головномандякуючий, це ти і твої лизоблюдські ВА відповідають за захист, чи зручно щоразу забрати кошти у міста, а потім кивати за пройоби на мерів, а ви, гниди, як завжди, ні при чому, всі навкруги винні, тільки не ти і твоє шобло кляте.
21.10.2025 16:51 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо ворог може вийти із зони комфорту. Тому копайте могили і чекайте на нові обстріли. Так по дурацьки ще ніхто в світіт не воював.
21.10.2025 16:52 Відповісти
ЗСУ запускає таку ж кількість ракет і дронів по росії.

Просто у росіян системи ППО в рази кращі, перехоплюють практично 98%.

У нас перехоплення десь 85%.

Ми просто програємо гонку озброєнь.
21.10.2025 16:57 Відповісти
Брехня, 100% брехня. Паритету в дронах нема, тому що на россії їх випускають на великих заводах а в нас дрони- творчисть маленьких груп волонтерів.
21.10.2025 17:22 Відповісти
"Мільярди дронів-перехоплювачів осіли на криптогаманцях зеленої команди ліквідаторів України. Але не забудьте вчергове з ними поЄднатися, бо вони ж легітимні!
21.10.2025 16:55 Відповісти
73% дебілів обрали зеленого мерзотника а тепер плачуть
21.10.2025 16:58 Відповісти
Тому що тупі.
21.10.2025 17:11 Відповісти
Поки по їхніх дачах десь під Конча-Заспою не прилітатиме їх це не буде цікавити
21.10.2025 17:50 Відповісти
На Конча Заспі були прильоти, але це нікого не цікавить. Там нікого зараз нема. Всі в странах НАТО сидять.
21.10.2025 18:30 Відповісти
 
 