Росіяни масовано атакували "шахедами" Новгород-Сіверський: є загиблі та поранені (оновлено). ФОТОрепортаж
Наразі війська РФ здійснюють масований обстріл Новгород-Сіверського Чернігівської області із застосуванням ударних БпЛА.
Про це повідомив у фейсбуку начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже приблизно біля двадцяти ударів "Шахедами". Всім залишатась в укриттях!" - написав він.
Очільник ГУ Нацполіції області Іван Іщенко розповів Суспільному, що, попередньо, відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених.
Серед поранених - 10-річна дівчинка.
Глава ОВА Чаус заявив, що зафіксовано близько 20 "прильотів".
"Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні - двоє чоловік і двоє жінок. Мої співчуття родинам. Попередньо, семеро постраждалих. Це ті, хто вже звернувся за медичною допомогою.
Серед них - дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості.
У місті багато руйнувань", - зазначив він.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Згодом в Міненерго уточнили, що ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам.
Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.
Цей Закон визначає організацію, повноваження і порядок діяльності військово-цивільних адміністрацій, що утворюються як тимчасовий вимушений захід з елементами військової організації управління для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема в районі проведення антитерористичної операції, що не має на меті зміни та/або скасування конституційно закріпленого права територіальних громад на місцеве самоврядування.
Стаття 1. Статус і призначення військово-цивільних адміністрацій
1. Для виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених цим Законом, в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема в районі проведення антитерористичної операції можуть утворюватися військово-цивільні адміністрації.
Військово-цивільні адміністрації - це тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі проведення антитерористичної операції) або у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) і призначені для забезпечення дії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема проведення антитерористичної операції.
