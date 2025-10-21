Россияне массированно атаковали "шахедами" Новгород-Сиверский: есть погибшие и раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

Сейчас войска РФ осуществляют массированный обстрел Новгород-Сиверска Черниговской области с применением ударных БПЛА.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Новгород-Сиверской РВА Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже примерно около двадцати ударов "шахедами". Всем оставаться в укрытиях!" - написал он.

Глава ГУ Нацполиции области Иван Ищенко рассказал Суспільному, что, предварительно, известно о четырех погибших и четырех раненых.

Среди раненых - 10-летняя девочка.

Глава ОВА Чаус заявил, что зафиксировано около 20 "прилетов".

"Уже известно о четырех погибших. Все гражданские - двое мужчин и две женщины. Мои соболезнования семьям. Предварительно, семеро пострадавших. Это те, кто уже обратился за медицинской помощью.

Среди них - ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

В городе много разрушений", - отметил он.









Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Черниговщину беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что враг атаковал энергоинфраструктуру двух областей. Чернигов и часть области - без света, тревога мешает восстановительным работам.

Также отмечалось, что РФ прицельно бьет по передаче, распределению и локальным генерациям, затрудняя восстановление электроэнергии.

