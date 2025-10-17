РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10318 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
493 0

Россияне атаковали Новгород-Северский: пожар на лесозаготовительном предприятии. ФОТО

В ночь на 17 октября российские войска нанесли серии ударов беспилотниками по Новгород-Северскому Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате атаки возник пожар на гражданском предприятии по лесозаготовке. Повреждена техника предприятия, гаражи и склады.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Нежин и Чернигов: масштабные разрушения, раненые гражданские. ФОТОрепортаж

Черниговская область
Черниговская область
Черниговская область

Автор: 

обстрел (30056) Черниговская область (1343) Новгород-Северский район (50) Новгород-Северский (7)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 