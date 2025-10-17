Россияне атаковали Новгород-Северский: пожар на лесозаготовительном предприятии. ФОТО

В ночь на 17 октября российские войска нанесли серии ударов беспилотниками по Новгород-Северскому Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате атаки возник пожар на гражданском предприятии по лесозаготовке. Повреждена техника предприятия, гаражи и склады.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Нежин и Чернигов: масштабные разрушения, раненые гражданские. ФОТОрепортаж





