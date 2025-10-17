УКР
Росіяни атакували Новгород-Сіверський: пожежа на лісозаготівельному підприємстві. ФОТО

У ніч проти 17 жовтня російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Новгород-Сіверському Чернігівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок атаки виникла пожежа на цивільному підприємстві з лісозаготівлі. Пошкоджено техніку підприємства, гаражі та склади.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

обстріл (31402) Чернігівська область (1124) Новгород-Сіверський район (50) Новгород-Сіверський (7)
