ЕС поддержал энергосистему Украины на сумму €3 млрд евро с начала 2022 года, - Матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила очередную атаку России на украинскую критическую инфраструктуру и подчеркнула важность усиления энергетических возможностей Украины перед зимним сезоном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что атаки на энергетическую инфраструктуру и систематические отключения электроэнергии вызывают серьезное беспокойство, особенно на Черниговщине, где ситуация остается критической. Матернова добавила, что уже вчера представители ЕС выехали в Чернигов и другие регионы, чтобы оценить потребности страны в сфере энергетики.

Поддержка ЕС энергосистемы Украины

По ее словам, ЕС поддержал энергетическую систему Украины на сумму 3 миллиарда евро с начала полномасштабного вторжения РФ. Эта помощь включает финансирование, поставку оборудования для ремонта газового и электрического оборудования, а также доставку его через Европейский механизм гражданской защиты. Например, в Вильнюсе разобрали тепловую электростанцию и по частям доставили ее в Украину для восстановления работы энергосистемы.

Матернова также отметила два ключевых направления поддержки. Первое - подключение Украины и Молдовы к континентальной электросети, что позволяет передавать до 2,1 гигаватт электроэнергии в день из европейской сети. Второй - развитие распределенного энергоснабжения, включая возобновляемые источники энергии, а также совершенствование системы распределения электроэнергии в рамках Ukraine Facility.

"Зимний пакет" от ЕС

Отдельно посол напомнила о "зимнем пакете" на 40 миллионов евро, который предусматривает гуманитарную помощь и меры по поддержке украинцев во время сложного зимнего сезона.

"Мы также имеем много проектов по всей Украине, которые поддерживают развитие распределенного энергоснабжения, включая возобновляемые источники энергии", - подчеркнула Матернова.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что в результате атаки РФ в Киеве погиблидва человека, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

В Киевской области известно о четырех погибших - двух взрослых и двух детей.

В большинстве областей введены аварийные отключения света.

