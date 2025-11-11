РФ атаковала энергообъекты в трех областях, - Минэнерго

Российские оккупационные войска в ночь на 11 ноября атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Удары по энергетике

Была атакована энергетическая инфраструктура Харьковской, Одесской и Донецкой областей.

В настоящее время на поврежденных объектах продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Отключения

В течение суток в Украине продолжаются графики почасовых отключений и ограничений мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Что предшествовало?

Утром Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал дронами Одесскую область: ранен человек, повреждены депо "Укрзализныци" и энергообъекты.

Часть Одесской области обесточена в результате атаки РФ.

