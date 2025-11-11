1 268 4
РФ атаковала энергообъекты в трех областях, - Минэнерго
Российские оккупационные войска в ночь на 11 ноября атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Удары по энергетике
Была атакована энергетическая инфраструктура Харьковской, Одесской и Донецкой областей.
В настоящее время на поврежденных объектах продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Отключения
В течение суток в Украине продолжаются графики почасовых отключений и ограничений мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Что предшествовало?
Утром Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал дронами Одесскую область: ранен человек, повреждены депо "Укрзализныци" и энергообъекты.
Часть Одесской области обесточена в результате атаки РФ.
