Новости Удары по энергетике
1 268 4

РФ атаковала энергообъекты в трех областях, - Минэнерго

Удары РФ по энергетике: под прицелом врага три области

Российские оккупационные войска в ночь на 11 ноября атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Удары по энергетике

Была атакована энергетическая инфраструктура Харьковской, Одесской и Донецкой областей.

В настоящее время на поврежденных объектах продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Читайте также: Энергосистема Украины держится благодаря сотрудничеству, инвестициям и человеческой выносливости, – Сахарук

Отключения

В течение суток в Украине продолжаются графики почасовых отключений и ограничений мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Утром Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал дронами Одесскую область: ранен человек, повреждены депо "Укрзализныци" и энергообъекты.

Часть Одесской области обесточена в результате атаки РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сейчас я за энергетику не отвечаю", – экс-министр энергетики Галущенко призвал оставить вопросы к нему "в прошлом"

Автор: 

обстрел (30432) энергетика (2785) Минэнерго (437)
ті енергообекти гроші на захист котрих вкрадені зеленими вилупками
показать весь комментарий
11.11.2025 10:10 Ответить
Гундосе чмо ще мовчить....
показать весь комментарий
11.11.2025 10:16 Ответить
Та там Міндіч на об"єктах...Все буде добре, щас він бігом відновить...фахівець ****
показать весь комментарий
11.11.2025 10:24 Ответить
Ступінь потужності держави- навіть електрики вже нема, зато обіцянки перемоги не стихають.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:30 Ответить
 
 