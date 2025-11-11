У Києві попередили про можливі зміни в роботі електротранспорту через відключення світла, – КМДА

У Києві в умовах планових та екстрених відключень світла можливі тимчасові зміни в роботі електротранспорту.

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень.

Нагадаємо, 11 листопада в більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг;графіки обмеження потужності для промисловх споживачів: із 00:00 до 23:59.

Зі свого боку міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що українські енергетики докладають зусиль, щоб мінімізувати відключення електроенергії після масованих атак РФ, але всі мають бути готові до погіршення ситуації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масована атака на енергетику в ніч на 8 листопада

Як повідомлялося, в ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, російські війська завдали наймасованішого удару по всіх теплових електростанціях (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, вони повністю зупинили роботу.

Загалом Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляли в "Укренерго". Крім того, були знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Особливо складна ситуація – у Харківській, Сумській та Полтавській областях, зазначала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, також були зафіксовані влучання по об'єктах газової інфраструктури, про що також повідомили у "Нафтогазі".