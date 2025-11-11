"Ситуація може погіршуватися": Голова Міненерго розповіла про наслідки ударів РФ по енергетиці

Українські енергетики докладають зусиль, щоб мінімізувати відключення електроенергії після масованих атак РФ, але всі мають бути готові до погіршення ситуації.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає Інтерфакс-Україна.

Вона попередила, що спрогнозувати цілі наступних російських атак важко, тому вже підготовлені сценарії реагування на різні випадки.

"Ми будемо зменшувати графіки, але ситуація буде змінюватися після кожної наступної атаки. Підготовлені сценарії реагування на будь-яку подію, в тому числі найкритичнішу. Ми маємо бути готові, що ситуація може погіршуватися. Зараз прогнозувати дуже важко. Спробуй спрогнозувати, що тобі пошкодять і куди прийдеться атака наступного разу", – сказала Гринчук.

За її словами, обмеження енергопостачання вже стають меншими після останньої атаки, але ситуація продовжує бути складною, враховуючи щотижневі масовані комбіновані урадри як ракетами, так і величезною кількістю дронів, "які дуже прицільно б’ють по енергоб’єктам".

Як повідомлялося, сьогодні, 11 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись погодинні відключення для побутових споживачі протягом всієї доби обсягом від 2 до 3,5 черг.

Масована атака на енергетику в ніч на 8 листопада. Що відомо?

Як повідомлялося, в ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, російські війська завдали наймасованішого удару по всіх теплових електростанціях (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, вони повністю зупинили роботу.

Загалом Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляли в "Укренерго". Крім того, є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Особливо складна ситуація – у Харківській, Сумській та Полтавській областях, зазначала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури, про що також повідомили у "Нафтогазі".

Ще одна гнида , які вони огидні ці зємразі
ФБР будеш розказувати ці казки, а ще як ви відмивали сотні мільйонів доларів американських платників податків
"Ситуація може погіршуватися" - нам стає важче красти...
