Завтра світло відключатимуть протягом доби обсягом від 2 до 3,5 черги, – "Укренерго"

Завтра, 11 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг;
  • графіки обмеження потужності для промисловх споживачів: із 00:00 до 23:59.

Як повідомлялося, в Україні бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.

Перед тим повідомлялося, що Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих агентства через удари Росії по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

Масована атака на енергетику в ніч на 8 листопада. Що відомо?

Як повідомлялося, в ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, російські війська завдали наймасованішого удару по всіх теплових електростанціях (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, вони повністю зупинили роботу.

Загалом Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляли в "Укренерго". Крім того, були знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Особливо складна ситуація – у Харківській, Сумській та Полтавській областях, зазначала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури, про що також повідомили у "Нафтогазі".

Цікаво, яка погрємуха серед пацанів у Земленського?
10.11.2025 19:35 Відповісти
Потужно дякуемо Зе Мі і Ко.
10.11.2025 19:36 Відповісти
А если 2 сумки денег занести, Света больше станет?
10.11.2025 19:36 Відповісти
вам краще мовчати
10.11.2025 19:39 Відповісти
ви zельоні дебіли не можете прогнозувати ЗАВТРА..тому що будуть обстріли СЬОГОДНІ
10.11.2025 19:40 Відповісти
В політручно-пітушиному ОПешному кутку роблять вигляд, що вони ПРОСТО В ШОЦІ від матеріалів НАБУ. І справді, ну хто б міг подумати, що Зе-влада НЕ ТІЛЬКИ КРАДЕ під час війни, а ще й відправляє ДОЛЮ В МОСКВУ?
10.11.2025 19:47 Відповісти
Правильно 👍
Вимкніть їм світло!
Нехай думають, що в "Країні мрій" всьо харашо!
🤭😁😆😂
Дембельський акорд від Гринчук😂
10.11.2025 19:54 Відповісти

