Бізнес і громадяни можуть за плату надати свої генератори для підтримки мобільного зв’язку. Скільки можна отримати?

В Україні бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Якщо ви маєте генератор потужністю від 7,2 кВт, підключіть його та отримуйте орієнтовно від 110 до 140 грн за годину. Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична – близько 1 720 грн", – сказано в повідомленні.

Щоб долучитися до проєкту, треба зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 (графік роботи: понеділок-п'ятниця з 09:00 до 18:00, субота-неділя – вихідні), після чого оператор підбере найближчу базову станцію до локації, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти оператору. Далі оператор перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови та укладе угоду.

"Ви відповідаєте за обслуговування та заправку генератора. Технічне підключення до базової станції – відповідальність оператора", – додали в Мінцифри.

Раніше повідомлялося, що Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих агентства через удари Росії по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

Як повідомлялося, в ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, російські війська завдали наймасованішого удару по всіх теплових електростанціях (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, вони повністю зупинили роботу.

Загалом Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляли в "Укренерго". Крім того, були знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Особливо складна ситуація – у Харківській, Сумській та Полтавській областях, зазначала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури, про що також повідомили у "Нафтогазі".