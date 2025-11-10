Бізнес і громадяни можуть за плату надати свої генератори для підтримки мобільного зв’язку. Скільки можна отримати?

В Україні бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Якщо ви маєте генератор потужністю від 7,2 кВт, підключіть його та отримуйте орієнтовно від 110 до 140 грн за годину. Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична – близько 1 720 грн", – сказано в повідомленні.

Щоб долучитися до проєкту, треба зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 (графік роботи: понеділок-п'ятниця з 09:00 до 18:00, субота-неділя – вихідні), після чого оператор підбере найближчу базову станцію до локації, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти оператору. Далі оператор перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови та укладе угоду.

"Ви відповідаєте за обслуговування та заправку генератора. Технічне підключення до базової станції – відповідальність оператора", – додали в Мінцифри.

Раніше повідомлялося, що Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих агентства через удари Росії по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

Масована атака на енергетику в ніч на 8 листопада. Що відомо?

Як повідомлялося, в ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, російські війська завдали наймасованішого удару по всіх теплових електростанціях (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, вони повністю зупинили роботу.

Загалом Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляли в "Укренерго". Крім того, були знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Особливо складна ситуація – у Харківській, Сумській та Полтавській областях, зазначала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури, про що також повідомили у "Нафтогазі".

Топ коментарі
+11
Пам`ятаю, як оператори піднімали тарифи, пояснюючи це необхідністю закуповувати резервне живлення.
10.11.2025 19:11 Відповісти
+8
Если дизельный генератор будет вырабатывать в своем оптиматальном режиме работы 7кВт то при этом он будет кушать примерно 2 литра солярки в час. Стоимость дизеля на заправках сейчас примерно 55 грн литр. То есть без учета амортизации оборудования и необходимости за ним следить и заправлять - в лучшем случае владелец генератора выйдет в ноль. В реальности - будет в убытках.
10.11.2025 19:10 Відповісти
+7
ну якщо вже таке почалось - в енергетиці срака

щось не чути вечірніх потужно-переможних відосиків
10.11.2025 19:09 Відповісти
Якщо ви маєте генератор потужністю від 7,2 кВт- ))))))
10.11.2025 19:08 Відповісти
Ну по суті це правильна вимога. Знаючи які акумулятори стоять на цих вежах.
10.11.2025 20:18 Відповісти
та пішли ви нхй.віри вам нема,енергєтікі.
10.11.2025 19:09 Відповісти
Скоро буде - обговорили ситуацію в енергетиці, домовились провести зустріч, масштабуємо діпсрайки, розраховуємо на постачання трьох петріотів до 2030 і тд
10.11.2025 19:12 Відповісти
вважаю що 3 петріотів мало .. давайте три з половиною
10.11.2025 19:13 Відповісти
Чомусь наш Найвеличніший аферист порахував що нам потрібно 27 патріотів.
Чому не 25 чи мільярд? Цікаво було б взнати хід думок нашого генія.
10.11.2025 19:52 Відповісти
Оманська Гнида ще не прийшла до тями ..їй треба винюхати декілька стежок
10.11.2025 19:53 Відповісти
скоро буде, не хвилюйся. Зеля це те лайно яке буде свої вечірні відосики записувати ще дуже довго
10.11.2025 19:22 Відповісти
думаю йому ще текст переможний не насрали ..
10.11.2025 19:23 Відповісти
А у лайфів та інших київстарів грошей немає купити?
10.11.2025 19:10 Відповісти
Купить не проблема. Проблема сидеть возле каждой вышки и охранять и заправлять тот генератор.
10.11.2025 19:11 Відповісти
Цікаво, скільки бажаючих буде. Тих, хто порахувати свої гроші і заробити на генератор 8 квт може, а порахувати прибуток, чи збиток від такого заходу не може.
10.11.2025 19:13 Відповісти
Я не знаю
Колись наша начальниця здала в аренду собі власний автомобіль
ВАЗ-2107.
Разом з чоловіком-пенсіонером,який став її водієм.Це було давно,я вже 9 років на пенсії,ваз тоді ще машиною вважався.А потім продала його на фірму.Але за рік аренди заробила на ВАЗ-21015 плюс чоловіка працевлаштувала плюс металолом свій продала.
10.11.2025 21:40 Відповісти
А де ти бачив, щоб базова станція споживала 7 Квт?
10.11.2025 20:05 Відповісти
Я без понятия. Я вижу требования - от 7кВт. Вот и считал по минимуму.
10.11.2025 20:44 Відповісти
Я знаю. Середня БС споживає приблизно 1,5 - 2 КВт на годину. При високих температурах влітку ще потрібна енергія для охолодження, тоді звичайно більше споживає. Там мабуть малось на увазі в кого є потужні герератори і вони можуть надлишок потужності подавати на БС, за це будуть отримувати кошти. Все рівно маслає. Звичайно буде більше жерти палива, але МО згодні за це заплатити.
10.11.2025 20:54 Відповісти
Подзвонив...
Приїхали...
Але так як то генератор кума сусіда - договір не відбувся!
а я ж не знав!
10.11.2025 19:13 Відповісти
Заживити можна і треба, але після маленької маніпуляції: спочатку ****** повинна висіти на вуличних ліхтарях. Це справедливість. А як нє - то нє...
10.11.2025 19:22 Відповісти
взагалі дивно що не звернулись мобільні оператори

здається мені це кидалово від міністерства ціфровой дегенерації фьйодорова

законом від мобоператорів вимагали 3 доби без світла..але 3 доби + 5 годин світла + 3 доби немає світла .. акуми не встигнуть зарядитися..

і тут Zельона влада перекладає відповідальність на абонентів підставляючи мобільних операторів
10.11.2025 19:29 Відповісти
Один энергетик что то про эбонитовые палочки говорил. Или он не энергетик?
10.11.2025 21:30 Відповісти
7-8 кВт генератор тільки палива споживає 3-4 л на годину. Множимо на 53 (вартість не самого дорогого бензину). Стаємо відповідальними громадянами. Ну скільки можна дурити людей?
10.11.2025 21:55 Відповісти
Оце ска олені))) і тут хочуть намахати і на цьому заробити)))
10.11.2025 22:21 Відповісти
Тобто для Мінцифри немає ні війни, ні військового стану і вони фактично нічого не робили, щоб не просрати зв'язок. За саботаж і злочинну бездіяльність в любій країні всю верхівку міністерства за такі пройоби вже розстріляли б, а Сталін то в повному складі, навіть з прибиральницями.
11.11.2025 00:18 Відповісти

